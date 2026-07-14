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Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 147,5 triệu đồng, nhẫn trơn hạ nhiệt

Sơn Tinh

Sơn Tinh

14:06 | 14/07/2026
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Giá vàng hôm nay 14/7, vàng miếng SJC giữ mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, vàng nhẫn trơn lùi về vùng 146 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 9/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 148,5 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng hôm nay 9/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 148,5 triệu đồng mỗi lượng
Giá vàng hôm nay 10/7: Vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn giữ vùng 149 triệu Giá vàng hôm nay 10/7: Vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn giữ vùng 149 triệu
Giá vàng hôm nay 13/7: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC lùi về 148,9 triệu đồng Giá vàng hôm nay 13/7: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC lùi về 148,9 triệu đồng

Giá vàng trong nước trưa 14/7 chững lại sau phiên bán tháo

Cập nhật lúc 12h00 hôm nay 14/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá giữ nguyên so với chốt phiên liền trước tại toàn bộ khu vực gồm TP.HCM, miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng và miền Trung. Chênh lệch hai chiều mua bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Trạng thái đứng giá của SJC diễn ra ngay sau phiên vàng thế giới rơi gần 100 USD/ounce trong đêm 13/7, kéo giá vàng miếng trong nước bốc hơi hơn 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều trong buổi sáng. Đến giữa trưa, các thương hiệu lớn ngừng điều chỉnh và chờ tín hiệu từ phiên giao dịch quốc tế mới.

Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 147,5 triệu đồng, nhẫn trơn hạ nhiệt
Giá vàng trong nước trưa 14/7 chững lại sau phiên bán tháo

Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), bảng giá cập nhật lúc 11h37 cho thấy vàng miếng SJC giao dịch 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, áp dụng thống nhất cho TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, miền Tây, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Vàng miếng thương hiệu PNJ cùng nhẫn trơn PNJ 999.9 giữ chung một mặt bằng 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nữ trang 999.9 của PNJ ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi vàng 916 (22K) giao dịch quanh 126,62 triệu đồng/lượng mua vào và 132,82 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) khu vực Hà Nội niêm yết vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 cùng mức 142,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng SJC tại thương hiệu vào 142,2 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 145,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng thương hiệu DOJI, PNJ, Phú Quý được BTMC thu mua ở mức 141,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nguyên liệu chỉ 129,7 triệu đồng/lượng.

Bảng giá Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) cập nhật lúc 11h50 ghi nhận sắc đỏ ở toàn bộ sản phẩm. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) giao dịch 142,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng SJC do công ty phân phối ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng trang sức 24K (999.9) giữ quanh 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 145,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nguyên liệu 999,9 thu mua 131,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý công bố bảng giá lúc 11h59 với chiều hướng nhích lên so với đầu phiên sáng. Vàng miếng SJC tại Phú Quý ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cùng sản phẩm Phú Quý 1 lượng 999.9 giao dịch 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng trang sức 999.9 ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá tham chiếu vàng Phú Quý trên trang chủ giảm 0,34% trong ngày.

So sánh giữa các thương hiệu, giá bán ra vàng miếng SJC hiện dao động trong biên độ hẹp từ 147,1 đến 147,5 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn trơn 999.9 phân hóa rõ hơn, thấp nhất tại BTMC và BTMH với 146,2 triệu đồng/lượng, cao nhất tại PNJ với 147 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua bán ở nhóm vàng nhẫn dao động 3,5 - 4 triệu đồng/lượng, tức người mua lập tức chịu khoản lỗ tương ứng nếu bán lại ngay trong ngày.

Vàng thế giới hồi phục nhẹ, giới phân tích nghiêng về xu hướng giảm

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu TradingView cập nhật gần 12h trưa nay theo giờ Việt Nam cho thấy giá vàng giao ngay XAU/USD giao dịch quanh 4.020,64 USD/ounce, tăng 0,49% tương ứng 19,63 USD so với mức tham chiếu. Đây là nhịp hồi kỹ thuật sau khi kim loại quý lao dốc gần 2% trong phiên đầu tuần, có thời điểm lùi sát 4.007 USD/ounce vào rạng sáng.

Áp lực bán xuất phát từ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz. Sau các đợt tấn công cuối tuần, Iran tuyên bố đóng tuyến hàng hải chiến lược, đẩy dầu Brent vượt 79 USD/thùng và dầu WTI lên gần 73 USD/thùng. Giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát quay lại, kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên vùng 4,58% và kỳ hạn 2 năm vượt 4,2%. Đồng USD mạnh lên, khiến vàng vận động giống một tài sản nhạy cảm với rủi ro hơn là kênh trú ẩn truyền thống.

Biểu đồ giá vàng thế giới
Biểu đồ giá vàng thế giới

Chuyên gia phân tích Arslan Butt của FX Leaders nhận định vàng đang mất vai trò hầm trú ẩn quen thuộc, bởi cú sốc năng lượng lập tức chuyển hóa thành kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt lâu hơn. Ông xác định vùng hỗ trợ then chốt tại 3.960 USD/ounce và kháng cự gần 4.063 USD/ounce, đồng thời lưu ý phiên điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng báo cáo CPI tháng 6 công bố trong ngày 14/7 sẽ quyết định hướng đi của kim loại quý trong tuần.

Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho rằng kênh chính sách tiền tệ đang chi phối thị trường vàng, khi đà tăng của giá dầu kích hoạt lại lo ngại về thời điểm nâng lãi suất. Theo dữ liệu CME FedWatch, xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 9 hiện được thị trường định giá quanh 47% cho bước 25 điểm cơ bản, cộng thêm một phần khả năng nâng mạnh hơn.

Chuyên gia Alan Tsagaraev của LiteFinance dự báo XAU/USD tiếp tục nghiêng về chiều giảm trong ngày 14/7, với biên độ giao dịch tháng 7 vào khoảng 3.365 - 4.236 USD/ounce. Ngân hàng OCBC cũng dự báo giá vàng suy yếu đến cuối năm 2026 do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh. Ở chiều ngược lại, JPMorgan giữ mục tiêu 4.500 USD/ounce trong quý IV, còn Goldman Sachs hướng tới 4.900 USD/ounce vào cuối năm, cho thấy giới đầu tư tổ chức vẫn nhìn nhận nhịp điều chỉnh hiện tại là tạm thời.

Một lực đỡ khác đến từ khối ngân hàng trung ương. Ngân hàng Trung ương Ba Lan tiếp tục mua vào trong đợt giảm giá gần đây, phản ánh xu hướng gom vàng dự trữ chưa dừng lại bất chấp biến động ngắn hạn.

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do quanh 26.349 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,7 triệu đồng/lượng khi chưa tính thuế và phí. Như vậy, vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá quốc tế quy đổi khoảng 19,8 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn trơn 999.9 cao hơn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Mức chênh lệch lớn cùng biên độ mua bán rộng khiến rủi ro ngắn hạn với người mua vàng vật chất tăng lên, nhất là trong giai đoạn thị trường quốc tế biến động mạnh theo từng diễn biến địa chính trị và dữ liệu lạm phát Mỹ. Nhà đầu tư cần theo dõi sát số liệu CPI tháng 6 của Mỹ và các phát biểu từ Fed trong tuần trước khi ra quyết định.

Giá vàng hôm nay giá vàng SJC giá vàng nhẫn 14/7 giá vàng thế giới Bảo Tín Minh Châu Phú Quý PNJ

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 15:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Cập nhật: 14/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,860 ▼30K 14,560 ▼30K
Trang sức 99.99 13,870 ▼30K 14,570 ▼30K
Cập nhật: 14/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 ▼9K 14,752 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 ▼9K 14,753 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,435 ▼9K 147 ▼1332K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,435 ▼9K 1,471 ▲1323K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 141 ▼1278K 145 ▼1314K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼891K 143,564 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼675K 108,911 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80676K 9,876 ▼89496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▼549K 88,609 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼525K 84,693 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▼375K 60,621 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
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