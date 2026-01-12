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Chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu BE Semiconductor bật tăng gần 8%

Thế Kiên

Thế Kiên

17:48 | 12/01/2026
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Thị trường chứng khoán châu Âu khởi động tuần giao dịch mới trong trạng thái thận trọng khi rủi ro địa chính trị tại Iran leo thang và áp lực chính trị gia tăng đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị bán dẫn BE Semiconductor Industries (BESI) của Hà Lan trở thành điểm sáng hiếm hoi khi tăng mạnh nhờ đơn đặt hàng bùng nổ.
Thị trường châu Âu mở cửa tăng điểm nhờ đà tăng tích cực từ cổ phiếu quốc phòng Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc xanh sáng thứ Năm Cổ phiếu quốc phòng châu Âu lao dốc khi xuất hiện tín hiệu hòa bình Ukraine
Chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu BE Semiconductor bật tăng gần 8%
Cổ phiếu công ty sản xuất chip BE Semiconductor của Hà Lan tăng 8% sau khi đơn đặt hàng tăng 105% trong quý IV. Ảnh minh họa: Getty.

Chứng khoán châu Âu giảm điểm đầu tuần

Tính đến 8h25 sáng theo giờ London hôm nay 12/1, chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0,2%, với phần lớn các thị trường và nhóm ngành chủ chốt đồng loạt đi xuống. Tâm lý nhà đầu tư bị chi phối bởi những diễn biến khó lường tại Iran, nơi các cuộc biểu tình lan rộng đang bị chính quyền đàn áp mạnh tay.

Theo nhiều nguồn tin truyền thông quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các phương án hành động nhằm vào Iran. Các kịch bản được xem xét trải rộng từ tấn công quân sự cho đến các biện pháp phi quân sự, bao gồm an ninh mạng và trừng phạt kinh tế. Dự kiến, các trợ lý cấp cao sẽ báo cáo chi tiết với ông Trump trong tuần này, làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu.

BE Semiconductor bứt phá nhờ đơn hàng tăng gấp đôi

Trái ngược với sắc đỏ chung, cổ phiếu BE Semiconductor Industries tăng gần 8% ngay khi mở cửa phiên giao dịch thứ Hai. Động lực đến từ thông tin công ty dự báo đơn đặt hàng trong quý IV vượt mốc 250 triệu euro, tăng 43% so với quý III và cao hơn tới 105% so với cùng kỳ năm ngoái.

BESI, doanh nghiệp chuyên thiết kế và sản xuất thiết bị cho ngành bán dẫn, được đánh giá là một trong những cái tên hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư trở lại vào chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Công ty dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý IV vào tháng tới.

Cổ phiếu Heineken tăng gần 1% sau khi tập đoàn bia lớn nhất Hà Lan thông báo Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Dolf van den Brink sẽ từ chức vào ngày 31/5. Hội đồng giám sát cho biết quá trình tìm kiếm người kế nhiệm đã được khởi động, khép lại gần sáu năm ông Van den Brink giữ cương vị lãnh đạo cao nhất.

Trong khi đó, cổ phiếu Abivax – công ty công nghệ sinh học của Pháp đã tăng vọt 23% trong phiên đầu tuần, giữa lúc thị trường lan truyền các tin đồn liên quan đến khả năng thâu tóm. Đáng chú ý, cổ phiếu này đã tăng gần 1.700% trong năm ngoái và tiếp tục biến động mạnh trong những phiên gần đây.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tiết lộ đang bị điều tra hình sự, thị trường toàn cầu chao đảo Chủ tịch Fed Jerome Powell tiết lộ đang bị điều tra hình sự, thị trường toàn cầu chao đảo

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tối Chủ nhật xác nhận ông đang là đối tượng của một cuộc điều ...

Phố Wall chịu áp lực từ cuộc điều tra ông Powell

Ở chiều ngược lại, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong đêm sau khi Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell. Nội dung điều tra liên quan đến lời khai của ông trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về dự án cải tạo các tòa nhà văn phòng của Fed.

Trong một tuyên bố bằng video tối Chủ nhật, ông Powell cho rằng cuộc điều tra là nỗ lực mới của Tổng thống Trump nhằm gây sức ép lên ngân hàng trung ương, đồng thời khẳng định sẽ không nhượng bộ trước áp lực chính trị. Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell dự kiến kết thúc vào tháng Năm.

Đáng chú ý, thị trường châu Âu không ghi nhận báo cáo lợi nhuận hay dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố trong phiên giao dịch hôm nay, khiến tâm lý nhà đầu tư càng trở nên dè dặt.

chứng khoán châu Âu Stoxx 600 BE Semiconductor BESI cổ phiếu bán dẫn thị trường tài chính châu Âu căng thẳng Iran Jerome Powell

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

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Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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