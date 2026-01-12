Chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu BE Semiconductor bật tăng gần 8%

Cổ phiếu công ty sản xuất chip BE Semiconductor của Hà Lan tăng 8% sau khi đơn đặt hàng tăng 105% trong quý IV. Ảnh minh họa: Getty.

Chứng khoán châu Âu giảm điểm đầu tuần

Tính đến 8h25 sáng theo giờ London hôm nay 12/1, chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0,2%, với phần lớn các thị trường và nhóm ngành chủ chốt đồng loạt đi xuống. Tâm lý nhà đầu tư bị chi phối bởi những diễn biến khó lường tại Iran, nơi các cuộc biểu tình lan rộng đang bị chính quyền đàn áp mạnh tay.

Theo nhiều nguồn tin truyền thông quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các phương án hành động nhằm vào Iran. Các kịch bản được xem xét trải rộng từ tấn công quân sự cho đến các biện pháp phi quân sự, bao gồm an ninh mạng và trừng phạt kinh tế. Dự kiến, các trợ lý cấp cao sẽ báo cáo chi tiết với ông Trump trong tuần này, làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu.

BE Semiconductor bứt phá nhờ đơn hàng tăng gấp đôi

Trái ngược với sắc đỏ chung, cổ phiếu BE Semiconductor Industries tăng gần 8% ngay khi mở cửa phiên giao dịch thứ Hai. Động lực đến từ thông tin công ty dự báo đơn đặt hàng trong quý IV vượt mốc 250 triệu euro, tăng 43% so với quý III và cao hơn tới 105% so với cùng kỳ năm ngoái.

BESI, doanh nghiệp chuyên thiết kế và sản xuất thiết bị cho ngành bán dẫn, được đánh giá là một trong những cái tên hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư trở lại vào chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Công ty dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý IV vào tháng tới.

Cổ phiếu Heineken tăng gần 1% sau khi tập đoàn bia lớn nhất Hà Lan thông báo Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Dolf van den Brink sẽ từ chức vào ngày 31/5. Hội đồng giám sát cho biết quá trình tìm kiếm người kế nhiệm đã được khởi động, khép lại gần sáu năm ông Van den Brink giữ cương vị lãnh đạo cao nhất.

Trong khi đó, cổ phiếu Abivax – công ty công nghệ sinh học của Pháp đã tăng vọt 23% trong phiên đầu tuần, giữa lúc thị trường lan truyền các tin đồn liên quan đến khả năng thâu tóm. Đáng chú ý, cổ phiếu này đã tăng gần 1.700% trong năm ngoái và tiếp tục biến động mạnh trong những phiên gần đây.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tiết lộ đang bị điều tra hình sự, thị trường toàn cầu chao đảo Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tối Chủ nhật xác nhận ông đang là đối tượng của một cuộc điều ...

Phố Wall chịu áp lực từ cuộc điều tra ông Powell

Ở chiều ngược lại, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong đêm sau khi Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell. Nội dung điều tra liên quan đến lời khai của ông trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về dự án cải tạo các tòa nhà văn phòng của Fed.

Trong một tuyên bố bằng video tối Chủ nhật, ông Powell cho rằng cuộc điều tra là nỗ lực mới của Tổng thống Trump nhằm gây sức ép lên ngân hàng trung ương, đồng thời khẳng định sẽ không nhượng bộ trước áp lực chính trị. Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell dự kiến kết thúc vào tháng Năm.

Đáng chú ý, thị trường châu Âu không ghi nhận báo cáo lợi nhuận hay dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố trong phiên giao dịch hôm nay, khiến tâm lý nhà đầu tư càng trở nên dè dặt.