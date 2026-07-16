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Hàn Quốc tăng lãi suất lên 2,75% sau hơn ba năm

Thế Kiên

Thế Kiên

10:45 | 16/07/2026
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Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) vừa nâng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,75%, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ tháng 1/2023. Quyết định này phản ánh áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, đồng won biến động mạnh và kỳ vọng nền kinh tế đủ sức hấp thụ chi phí vốn cao hơn, dù thị trường chứng khoán đang chịu áp lực từ đà giảm của nhóm cổ phiếu bán dẫn.
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Hàn Quốc tăng lãi suất lên 2,75% sau hơn ba năm
Hàn Quốc tăng lãi suất lên 2,75% sau hơn ba năm. Việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa mức lãi suất lên 2,75%, phù hợp với dự báo trung bình của các nhà phân tích. Ảnh: Getty.

Hàn Quốc tăng lãi suất lần đầu sau hơn ba năm

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 16/7 quyết định nâng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, từ 2,5% lên 2,75%. Đây là lần đầu tiên cơ quan này tăng lãi suất kể từ tháng 1/2023, đúng như dự báo của các chuyên gia kinh tế do Reuters khảo sát.

Trong thông báo sau cuộc họp, BOK cho biết lạm phát nhiều khả năng sẽ duy trì trên mục tiêu 2% trong "một khoảng thời gian đáng kể". Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá năng lượng tăng, trong khi tác động của yếu tố này vẫn đang tiếp tục lan tỏa vào nền kinh tế.

Ngân hàng Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất 2,5% giữa lúc siết chặt quy định bất động sản
Ngân hàng Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất 2,5% giữa lúc siết chặt quy định bất động sản

Lạm phát toàn phần của Hàn Quốc trong tháng 6 đạt 3,2%, mức cao nhất kể từ năm 2023. BOK cũng nâng dự báo lạm phát năm 2026 lên 2,7%, đồng thời cho rằng lạm phát lõi sẽ cao hơn dự báo trước đó là 2,4%.

Ngân hàng trung ương cũng lưu ý nhiều yếu tố bất định vẫn tồn tại, gồm biến động tỷ giá, tốc độ phục hồi của nhu cầu trong nước và xu hướng tăng tiền lương.

Đồng won và tăng trưởng kinh tế tạo dư địa cho BOK

Một trong những nguyên nhân khiến BOK quyết định thắt chặt chính sách tiền tệ là sự suy yếu kéo dài của đồng won.

Đồng tiền này từng giảm xuống mức thấp nhất trong 17 năm, ở 1.561,5 won đổi 1 USD vào đầu tháng 6. Dù đã phục hồi và hiện giao dịch quanh mức 1.484,86 won/USD, BOK vẫn cho rằng biến động tỷ giá tiếp tục là rủi ro cần theo dõi.

Thống đốc BOK Shin Hyun Song mới đây nhận định trước Quốc hội rằng đồng won vẫn còn dư địa tăng giá nhờ Hàn Quốc đang duy trì thặng dư tài khoản vãng lai lớn. Trên thực tế, lãi suất cao hơn thường giúp thu hút dòng vốn quốc tế, từ đó hỗ trợ đồng nội tệ.

Bên cạnh đó, nền kinh tế Hàn Quốc cũng cho thấy sức chống chịu khá tốt. GDP quý I tăng 3,8%, mức cao nhất kể từ quý IV/2021, tạo điều kiện để ngân hàng trung ương ưu tiên kiểm soát lạm phát thay vì tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng.

Trước đó, BOK cũng cảnh báo việc nhiều tập đoàn công nghệ lớn chi trả các khoản thưởng hiệu suất có thể kéo mặt bằng tiền lương đi lên, qua đó tạo thêm áp lực đối với giá cả.

Thị trường chứng khoán tiếp tục biến động

Quyết định nâng lãi suất được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn nhiều biến động.

Chỉ số Kospi giảm hơn 6% khi cổ phiếu của hai doanh nghiệp bán dẫn lớn là Samsung Electronics và SK Hynix đồng loạt lao dốc, nối tiếp đà giảm của nhóm cổ phiếu chip tại Mỹ trong phiên giao dịch trước đó.

Việc chi phí vốn tăng có thể gây thêm áp lực đối với doanh nghiệp trong ngắn hạn, đặc biệt là các ngành có nhu cầu đầu tư lớn. Tuy nhiên, với các nhà hoạch định chính sách, kiểm soát lạm phát vẫn được xem là ưu tiên hàng đầu nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Gareth Leather, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách châu Á tại Capital Economics, việc BOK tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới là khả năng đáng cân nhắc.

Ông cho rằng lạm phát nhiều khả năng sẽ duy trì trên mục tiêu trong phần còn lại của năm, trong khi nền kinh tế vẫn đủ mạnh để thích ứng với môi trường lãi suất cao hơn.

"Dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế đang ở vị thế tốt để đối phó với lãi suất cao hơn", ông Leather nhận định.

Chuyên gia này dẫn chứng xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 6 tăng 71% so với cùng kỳ năm trước, tính theo USD, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1978.

Dù doanh số bán lẻ vẫn là điểm yếu khi tiếp tục suy giảm sau điều chỉnh lạm phát, Capital Economics vẫn dự báo kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng khoảng 4% trong năm nay, cao hơn nhiều so với các dự báo trước đó.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BoK Hàn Quốc tăng lãi suất Lạm phát Hàn Quốc đồng won Kospi xuất khẩu của Hàn Quốc

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,442 ▼3K 1,477 ▲1329K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,442 ▼3K 1,478 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,417 ▲1275K 1,457 ▲1311K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,257 ▼297K 144,257 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,636 ▼225K 109,436 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,436 ▲80472K 99,236 ▲89292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,236 ▼183K 89,036 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,302 ▼175K 85,102 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,113 ▼125K 60,913 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 11:00
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AUD 17841 18114 18687
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CNY 0 3839 3931
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Cập nhật: 16/07/2026 11:00
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Cập nhật: 16/07/2026 11:00
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DKK 0 4025 0
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Cập nhật: 16/07/2026 11:00

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