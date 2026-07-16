Hàn Quốc tăng lãi suất lên 2,75% sau hơn ba năm. Việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa mức lãi suất lên 2,75%, phù hợp với dự báo trung bình của các nhà phân tích. Ảnh: Getty.

Hàn Quốc tăng lãi suất lần đầu sau hơn ba năm

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 16/7 quyết định nâng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, từ 2,5% lên 2,75%. Đây là lần đầu tiên cơ quan này tăng lãi suất kể từ tháng 1/2023, đúng như dự báo của các chuyên gia kinh tế do Reuters khảo sát.

Trong thông báo sau cuộc họp, BOK cho biết lạm phát nhiều khả năng sẽ duy trì trên mục tiêu 2% trong "một khoảng thời gian đáng kể". Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá năng lượng tăng, trong khi tác động của yếu tố này vẫn đang tiếp tục lan tỏa vào nền kinh tế.

Lạm phát toàn phần của Hàn Quốc trong tháng 6 đạt 3,2%, mức cao nhất kể từ năm 2023. BOK cũng nâng dự báo lạm phát năm 2026 lên 2,7%, đồng thời cho rằng lạm phát lõi sẽ cao hơn dự báo trước đó là 2,4%.

Ngân hàng trung ương cũng lưu ý nhiều yếu tố bất định vẫn tồn tại, gồm biến động tỷ giá, tốc độ phục hồi của nhu cầu trong nước và xu hướng tăng tiền lương.

Đồng won và tăng trưởng kinh tế tạo dư địa cho BOK

Một trong những nguyên nhân khiến BOK quyết định thắt chặt chính sách tiền tệ là sự suy yếu kéo dài của đồng won.

Đồng tiền này từng giảm xuống mức thấp nhất trong 17 năm, ở 1.561,5 won đổi 1 USD vào đầu tháng 6. Dù đã phục hồi và hiện giao dịch quanh mức 1.484,86 won/USD, BOK vẫn cho rằng biến động tỷ giá tiếp tục là rủi ro cần theo dõi.

Thống đốc BOK Shin Hyun Song mới đây nhận định trước Quốc hội rằng đồng won vẫn còn dư địa tăng giá nhờ Hàn Quốc đang duy trì thặng dư tài khoản vãng lai lớn. Trên thực tế, lãi suất cao hơn thường giúp thu hút dòng vốn quốc tế, từ đó hỗ trợ đồng nội tệ.

Bên cạnh đó, nền kinh tế Hàn Quốc cũng cho thấy sức chống chịu khá tốt. GDP quý I tăng 3,8%, mức cao nhất kể từ quý IV/2021, tạo điều kiện để ngân hàng trung ương ưu tiên kiểm soát lạm phát thay vì tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng.

Trước đó, BOK cũng cảnh báo việc nhiều tập đoàn công nghệ lớn chi trả các khoản thưởng hiệu suất có thể kéo mặt bằng tiền lương đi lên, qua đó tạo thêm áp lực đối với giá cả.

Thị trường chứng khoán tiếp tục biến động

Quyết định nâng lãi suất được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn nhiều biến động.

Chỉ số Kospi giảm hơn 6% khi cổ phiếu của hai doanh nghiệp bán dẫn lớn là Samsung Electronics và SK Hynix đồng loạt lao dốc, nối tiếp đà giảm của nhóm cổ phiếu chip tại Mỹ trong phiên giao dịch trước đó.

Việc chi phí vốn tăng có thể gây thêm áp lực đối với doanh nghiệp trong ngắn hạn, đặc biệt là các ngành có nhu cầu đầu tư lớn. Tuy nhiên, với các nhà hoạch định chính sách, kiểm soát lạm phát vẫn được xem là ưu tiên hàng đầu nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Gareth Leather, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách châu Á tại Capital Economics, việc BOK tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới là khả năng đáng cân nhắc.

Ông cho rằng lạm phát nhiều khả năng sẽ duy trì trên mục tiêu trong phần còn lại của năm, trong khi nền kinh tế vẫn đủ mạnh để thích ứng với môi trường lãi suất cao hơn.

"Dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế đang ở vị thế tốt để đối phó với lãi suất cao hơn", ông Leather nhận định.

Chuyên gia này dẫn chứng xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 6 tăng 71% so với cùng kỳ năm trước, tính theo USD, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1978.

Dù doanh số bán lẻ vẫn là điểm yếu khi tiếp tục suy giảm sau điều chỉnh lạm phát, Capital Economics vẫn dự báo kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng khoảng 4% trong năm nay, cao hơn nhiều so với các dự báo trước đó.