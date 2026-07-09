Doanh nghiệp số

Chứng khoán VPS bị xử phạt thuế giữa lúc dẫn đầu nền tảng giao dịch số

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14:10 | 09/07/2026
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Công ty Chứng khoán VPS công bố bị Cục Thuế xử phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 156 triệu đồng, diễn ra khi doanh nghiệp giữ vị trí dẫn đầu nền tảng giao dịch số.
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Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (HoSE: VCK) vừa công bố thông tin bất thường về việc bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, giữa lúc doanh nghiệp giữ vị trí dẫn đầu về nền tảng giao dịch số trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Văn bản công bố mang số 301/2026/CV-VPS, phát hành tại Hà Nội ngày 03/7/2026, gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Biểu đồ chứng khoán
Biểu đồ chứng khoán Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (HoSE: VCK) sáng ngày 9/7

Cục Thuế ra quyết định xử phạt hơn 156 triệu đồng

Theo nội dung công bố, ngày 02/7/2026, Chứng khoán VPS nhận được Quyết định số 940/QĐ-CT của Cục Thuế ngày 01/7/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế do kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Tổng số tiền doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước là 1.027.358.564 đồng. Trong đó, số tiền phạt vi phạm hành chính là 156.358.738 đồng. Phần còn lại 871.999.826 đồng tương ứng số thuế phải nộp bổ sung theo quyết định của cơ quan thuế.

Chứng khoán VPS cho biết đã đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/7/2026. Văn bản do bà Nguyễn Thanh Nga, Giám đốc Phòng Kiểm soát nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, ký ban hành.

VPS hiện giao dịch với mã chứng khoán VCK, mã thành viên 026, trụ sở tại số 88 Trần Thủ Độ, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội. Doanh nghiệp cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Việc chủ động công bố quyết định xử phạt cho thấy yêu cầu minh bạch thông tin ngày càng chặt chẽ với các công ty chứng khoán, nhất là nhóm doanh nghiệp vận hành hệ thống giao dịch số phục vụ lượng lớn nhà đầu tư cá nhân.

Vị thế nền tảng giao dịch số và kết quả kinh doanh quý đầu năm

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi số và chuẩn bị vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới, các công ty chứng khoán quy mô lớn chịu sức ép kép về hiệu quả kinh doanh và năng lực quản trị tuân thủ. Chứng khoán VPS là trường hợp cho thấy hai yếu tố trên gắn bó chặt chẽ.

Chứng khoán VPS nhiều năm dẫn đầu về thị phần môi giới nhờ hệ sinh thái ứng dụng và nền tảng giao dịch số phủ rộng tới nhà đầu tư cá nhân. Trong quý I/2026, công ty tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị phần môi giới trên sàn HoSE với tỷ lệ 15,32%.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế gần 1.547 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tăng 72% lên mức 2.519 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, mảng môi giới đóng góp 1.003 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua kết quả kinh doanh đạt 393 tỷ đồng, tăng 75%. Lãi từ hoạt động cho vay đạt 948 tỷ đồng, tăng 88,5%.

Kết quả trên phản ánh mức độ gắn kết giữa hiệu quả kinh doanh và năng lực công nghệ giao dịch của doanh nghiệp, khi phần lớn giá trị giao dịch diễn ra qua các kênh trực tuyến và ứng dụng di động.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Chứng khoán VPS đạt 53.217 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Các khoản cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất với 30.407 tỷ đồng, tăng 34,6% so với đầu năm.

Danh mục tài sản tài chính ghi nhận qua kết quả kinh doanh tăng từ gần 7.295 tỷ đồng lên hơn 9.346 tỷ đồng, chủ yếu là trái phiếu chưa niêm yết và chứng chỉ tiền gửi. Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ gần 8.681 tỷ đồng còn hơn 6.162 tỷ đồng.

Trụ sở Công ty Chứng khoán VPS và nền tảng giao dịch số dẫn đầu thị phần môi giới. Ảnh VPS
Trụ sở Công ty Chứng khoán VPS và nền tảng giao dịch số dẫn đầu thị phần môi giới. Ảnh VPS

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 3.666 tỷ đồng còn 2.296 tỷ đồng. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán giảm từ gần 4.969 tỷ đồng còn gần 3.715 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản dịch chuyển theo hướng ưu tiên cho vay ký quỹ, mảng gắn trực tiếp với lượng tài khoản giao dịch trực tuyến của công ty.

Quy mô tài khoản và giá trị giao dịch lớn kéo theo khối lượng nghĩa vụ thuế và yêu cầu kê khai phức tạp hơn. Với nhóm công ty chứng khoán vận hành nền tảng số ở quy mô hàng đầu, hoạt động kiểm tra thuế của cơ quan quản lý cũng diễn ra thường xuyên nhằm bảo đảm tính chính xác trong kê khai và nộp thuế.

Kế hoạch tăng vốn và mở rộng dịch vụ số

Cuối tháng 6/2026, cổ đông Chứng khoán VPS thông qua kế hoạch chào bán tối đa 240 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 9,857% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Công ty chưa công bố giá chào bán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán và danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026.

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 24.349 tỷ đồng lên mức 26.749 tỷ đồng, theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Cùng với đó, cổ đông Chứng khoán VPS thông qua việc triển khai dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán. Hướng đi trên gắn với tiến trình hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và chuyển đổi số của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dịch vụ bù trừ, thanh toán theo cơ chế đối tác trung tâm là cấu phần quan trọng khi hệ thống công nghệ thông tin mới của thị trường đi vào vận hành. Việc mở rộng sang mảng dịch vụ này đòi hỏi công ty chứng khoán nâng cấp năng lực công nghệ, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ tương ứng với quy mô hoạt động.

Ở phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả tính đến cuối quý I/2026 đạt 23.120 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn tăng 30% lên 16.808 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn duy trì 5.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.

Quyết định xử phạt về thuế đặt ra yêu cầu quản trị tuân thủ song hành với tốc độ mở rộng quy mô và số hóa của doanh nghiệp. Với vị thế dẫn đầu nền tảng giao dịch số, mức độ minh bạch trong nghĩa vụ thuế và công bố thông tin trở thành một phần quan trọng trong uy tín của Chứng khoán VPS trên thị trường.

Chứng khoán VPS Chứng khoán VPS bị xử phạt thuế xử phạt vi phạm hành chính về thuế nền tảng giao dịch số thị phần môi giới Quyết định 940/QĐ-CT CTCP Chứng khoán VPS HOSE VCK mã chứng khoán VCK thuế

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,600 ▲50K 14,900 ▲50K
Kim TT/AVPL 14,450 ▼100K 14,850
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,450 ▼100K 14,850
Nguyên Liệu 99.99 13,400 ▲100K 13,600 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,350 ▲100K 13,550 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 ▲200K 14,400 ▲200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 ▲200K 14,350 ▲200K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 ▲200K 14,330 ▲200K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Hà Nội - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Miền Tây - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 14,900 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 14,900 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 14,900 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,850 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,850 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,850 ▲50K
NL 99.90 12,950 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▼100K
Trang sức 99.9 14,040 ▲50K 14,740 ▲50K
Trang sức 99.99 14,050 ▲50K 14,750 ▲50K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 146 ▼1309K 14,902 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146 ▼1309K 14,903 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,457 ▲5K 1,487 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,457 ▲5K 1,488 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,432 ▲5K 1,467 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,248 ▲496K 145,248 ▲496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,386 ▲375K 110,186 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,116 ▲340K 99,916 ▲340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,846 ▲305K 89,646 ▲305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,885 ▲292K 85,685 ▲292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,153 ▼46168K 6,133 ▼54988K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
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