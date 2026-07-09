Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc

Tại 190 cụm rạp trên cả nước sẽ tổ chức 02 suất chiếu phim miễn phí mỗi ngày, vào 10 giờ và 16 giờ.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; đồng thời phát huy vai trò của điện ảnh trong giáo dục truyền thống cách mạng.

Điểm nhấn của Tuần phim năm nay là chương trình chiếu phim miễn phí quy mô toàn quốc với sự tham gia của các doanh nghiệp phát hành phim và hệ thống rạp chiếu phim thương mại.

Theo kế hoạch, từ ngày 22 đến hết ngày 24/7/2026, tại 190 cụm rạp trên cả nước sẽ tổ chức 02 suất chiếu phim miễn phí mỗi ngày, vào 10 giờ và 16 giờ. Các bộ phim được lựa chọn giới thiệu trong dịp này hướng đến lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước và ý nghĩa tri ân sâu sắc của Ngày Thương binh - Liệt sĩ tới đông đảo công chúng.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh, chương trình góp phần khơi dậy truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và giáo dục thế hệ trẻ về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cục điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) kỳ vọng Tuần phim sẽ tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội, thu hút đông đảo người dân đến rạp thưởng thức các tác phẩm điện ảnh có giá trị, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những hình thức tuyên truyền gần gũi, sinh động.