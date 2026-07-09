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Phần mềm - Ứng dụng

X sẽ nhắn tin riêng khi bài đăng bị gắn ghi chú cộng đồng

Ngọc Hà

Ngọc Hà

15:26 | 09/07/2026
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X chuẩn bị nhắn tin trực tiếp cho những người từng tương tác với bài đăng bị gắn ghi chú cộng đồng (Community Note), theo tiết lộ mới nhất từ tỷ phú Elon Musk. Thay đổi này nhằm khiến những lời đính chính do cộng đồng đóng góp trở nên khó bị bỏ qua hơn, trong bối cảnh nền tảng mạng xã hội này vẫn loay hoay tìm cách kiểm soát tốc độ lan truyền của thông tin sai lệch.
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X sẽ nhắn tin riêng khi bài đăng bị gắn ghi chú cộng đồng
Ảnh: Thrive Studios ID/Shutterstoc

Community Note là tính năng đính chính do chính cộng đồng người dùng X đóng góp, cho phép những người được chọn làm người viết ghi chú, gọi là contributor, bổ sung bối cảnh hoặc lời cải chính bên dưới các bài đăng có nguy cơ gây hiểu lầm. Một ghi chú chỉ xuất hiện công khai sau khi được hệ thống đánh giá là hữu ích, và X bắt đầu coi công cụ này là phương án chủ lực để ngăn chặn tin giả lan truyền từ năm 2022, tức hai năm sau khi tính năng ra đời với tên gọi ban đầu Birdwatch. Nhờ cơ chế dựa vào đóng góp của số đông thay vì đội ngũ kiểm duyệt tập trung, Community Note cũng phần nào giải tỏa lo ngại của Elon Musk về nguy cơ nền tảng bị lạm quyền kiểm duyệt nội dung.

Community Note trên X sắp có thêm một lớp cảnh báo mới, khi bất kỳ ai từng thích, đăng lại hoặc trả lời một bài viết bị gắn ghi chú đính chính đều nhận được tin nhắn trực tiếp thông báo về sự thay đổi đó. Vị CEO của SpaceX chưa tiết lộ thời điểm cụ thể triển khai tính năng này, nhưng thay đổi được kỳ vọng giúp nhiều người dùng nhận ra thông tin họ từng tương tác có khả năng gây hiểu lầm.

Ở thời điểm hiện tại, người dùng thích, đăng lại hoặc trả lời một bài viết nhận Community Note vẫn nhận thông báo ngay trên ứng dụng X hoặc phiên bản web, nhưng chỉ khi hệ thống xác nhận ghi chú đó hữu ích và ghi chú đã hiển thị công khai đủ 24 giờ. X cũng gửi cảnh báo riêng cho tác giả của bài viết bị gắn Community Note, áp dụng sau khi ghi chú tồn tại tối thiểu sáu giờ. Tùy theo thói quen sử dụng của từng người, một thông báo thông thường dễ bị lướt qua hơn nhiều so với một tin nhắn trực tiếp nằm ngay trong hộp thư, và đây nhiều khả năng chính là lý do khiến X quyết định thay đổi cách tiếp cận.

Hiệu quả thực tế của Community Note trong việc chặn đứng tin sai lệch vẫn còn nhiều tranh cãi, dù cơ chế này được xây dựng với kỳ vọng thay thế cho hoạt động kiểm duyệt tập trung. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications hồi tháng 5/2026, phân tích 237.180 chuỗi lan truyền bao gồm các bài viết bị gắn Community Note cùng những lượt đăng lại liên quan, chỉ ra rằng ghi chú cộng đồng tuy giúp giảm rõ rệt tốc độ phát tán sau khi được gắn, nhưng phần lớn lại xuất hiện quá trễ để can thiệp vào giai đoạn đầu, cũng chính là giai đoạn bài viết lan truyền mạnh nhất.

Bất kể hiệu quả thực sự ra sao, mô hình Community Notes đã lan sang nhiều nền tảng khác ngoài X. Trong khuôn khổ một đợt cải tổ kiểm duyệt lớn hồi năm 2025, Meta quyết định chấm dứt hệ thống kiểm chứng thông tin tại Mỹ và chuyển sang áp dụng community notes trên các ứng dụng của hãng. Bản thân X cũng liên tục điều chỉnh cách thức tạo ra những ghi chú đính chính, khi cho phép người đóng góp yêu cầu trí tuệ nhân tạo tự động soạn note thay vì phải viết tay như trước.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,600 ▲50K 14,900 ▲50K
Kim TT/AVPL 14,450 ▼100K 14,850
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,450 ▼100K 14,850
Nguyên Liệu 99.99 13,400 ▲100K 13,600 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,350 ▲100K 13,550 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 ▲200K 14,400 ▲200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 ▲200K 14,350 ▲200K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 ▲200K 14,330 ▲200K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Hà Nội - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Miền Tây - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 14,900 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 14,900 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 14,900 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,850 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,850 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,850 ▲50K
NL 99.90 12,950 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▼100K
Trang sức 99.9 14,040 ▲50K 14,740 ▲50K
Trang sức 99.99 14,050 ▲50K 14,750 ▲50K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 146 ▼1309K 14,902 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146 ▼1309K 14,903 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,457 ▲5K 1,487 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,457 ▲5K 1,488 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,432 ▲5K 1,467 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,248 ▲496K 145,248 ▲496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,386 ▲375K 110,186 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,116 ▲340K 99,916 ▲340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,846 ▲305K 89,646 ▲305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,885 ▲292K 85,685 ▲292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,153 ▼46168K 6,133 ▼54988K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
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Cập nhật: 09/07/2026 16:00
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Cập nhật: 09/07/2026 16:00

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