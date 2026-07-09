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Community Note là tính năng đính chính do chính cộng đồng người dùng X đóng góp, cho phép những người được chọn làm người viết ghi chú, gọi là contributor, bổ sung bối cảnh hoặc lời cải chính bên dưới các bài đăng có nguy cơ gây hiểu lầm. Một ghi chú chỉ xuất hiện công khai sau khi được hệ thống đánh giá là hữu ích, và X bắt đầu coi công cụ này là phương án chủ lực để ngăn chặn tin giả lan truyền từ năm 2022, tức hai năm sau khi tính năng ra đời với tên gọi ban đầu Birdwatch. Nhờ cơ chế dựa vào đóng góp của số đông thay vì đội ngũ kiểm duyệt tập trung, Community Note cũng phần nào giải tỏa lo ngại của Elon Musk về nguy cơ nền tảng bị lạm quyền kiểm duyệt nội dung.

Community Note trên X sắp có thêm một lớp cảnh báo mới, khi bất kỳ ai từng thích, đăng lại hoặc trả lời một bài viết bị gắn ghi chú đính chính đều nhận được tin nhắn trực tiếp thông báo về sự thay đổi đó. Vị CEO của SpaceX chưa tiết lộ thời điểm cụ thể triển khai tính năng này, nhưng thay đổi được kỳ vọng giúp nhiều người dùng nhận ra thông tin họ từng tương tác có khả năng gây hiểu lầm.

We will be releasing a new @CommunityNotes feature that sends you an X Chat message if a post you interacted with is corrected — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2026

Ở thời điểm hiện tại, người dùng thích, đăng lại hoặc trả lời một bài viết nhận Community Note vẫn nhận thông báo ngay trên ứng dụng X hoặc phiên bản web, nhưng chỉ khi hệ thống xác nhận ghi chú đó hữu ích và ghi chú đã hiển thị công khai đủ 24 giờ. X cũng gửi cảnh báo riêng cho tác giả của bài viết bị gắn Community Note, áp dụng sau khi ghi chú tồn tại tối thiểu sáu giờ. Tùy theo thói quen sử dụng của từng người, một thông báo thông thường dễ bị lướt qua hơn nhiều so với một tin nhắn trực tiếp nằm ngay trong hộp thư, và đây nhiều khả năng chính là lý do khiến X quyết định thay đổi cách tiếp cận.

Hiệu quả thực tế của Community Note trong việc chặn đứng tin sai lệch vẫn còn nhiều tranh cãi, dù cơ chế này được xây dựng với kỳ vọng thay thế cho hoạt động kiểm duyệt tập trung. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications hồi tháng 5/2026, phân tích 237.180 chuỗi lan truyền bao gồm các bài viết bị gắn Community Note cùng những lượt đăng lại liên quan, chỉ ra rằng ghi chú cộng đồng tuy giúp giảm rõ rệt tốc độ phát tán sau khi được gắn, nhưng phần lớn lại xuất hiện quá trễ để can thiệp vào giai đoạn đầu, cũng chính là giai đoạn bài viết lan truyền mạnh nhất.

Bất kể hiệu quả thực sự ra sao, mô hình Community Notes đã lan sang nhiều nền tảng khác ngoài X. Trong khuôn khổ một đợt cải tổ kiểm duyệt lớn hồi năm 2025, Meta quyết định chấm dứt hệ thống kiểm chứng thông tin tại Mỹ và chuyển sang áp dụng community notes trên các ứng dụng của hãng. Bản thân X cũng liên tục điều chỉnh cách thức tạo ra những ghi chú đính chính, khi cho phép người đóng góp yêu cầu trí tuệ nhân tạo tự động soạn note thay vì phải viết tay như trước.