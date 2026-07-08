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Chip bán dẫn siêu nhỏ đo tín hiệu sinh học đầu tiên thế giới ra đời

Phạm Anh

Phạm Anh

17:07 | 08/07/2026
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Chip bán dẫn đo tín hiệu sinh học vừa xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới nhờ nghiên cứu của Hàn Quốc. Theo đó, một con chip duy nhất ghi nhận cùng lúc điện tâm đồ và điện cơ đồ với kích thước siêu nhỏ và mức tiêu thụ điện cực thấp, mở ra hướng đi mới cho ngành thiết bị đeo và chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số.
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Chip bán dẫn siêu nhỏ đo tín hiệu sinh học đầu tiên thế giới ra đời
Ảnh mô phỏng Chip bán dẫn đo tín hiệu sinh học. Nguồn: Viện Khoa học và Công nghệ Daegu Gyeongbuk (DGIST)

Chip bán dẫn đo tín hiệu sinh học mang tên kiến trúc chuyển đổi tương tự sang số xấp xỉ liên tiếp định dạng nhiễu xen kẽ theo thời gian (time-interleaved noise-shaping SAR ADC) vừa được nhóm nghiên cứu do giáo sư Junghyup Lee, khoa Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính tại Viện Khoa học và Công nghệ Daegu Gyeongbuk (DGIST), chế tạo thành công và hoàn tất kiểm chứng chức năng trên chip thực tế. Nhóm công bố kết quả này tại hội nghị IEEE Symposium on VLSI Technology & Circuits (VLSI 2026), tổ chức tại Honolulu từ ngày 14 đến 18 tháng 6.

Bài toán khó của thiết bị đeo thông minh

Đo chính xác nhiều tín hiệu sinh học bằng thiết bị đeo như đồng hồ thông minh buộc các kỹ sư phải giải cùng lúc ba bài toán khó nhằn. Trở kháng đầu vào phải đạt mức cực cao để tín hiệu không thất thoát khi da khô mồ hôi hoặc điện cực tiếp xúc lỏng lẻo, dải đầu vào cần đủ rộng để tránh méo tín hiệu lúc cơ thể vận động mạnh, còn mức tiêu thụ điện năng lại phải xuống thật thấp để thiết bị chạy liên tục trong thời gian dài. Các phương pháp đo lường truyền thống loay hoay nhiều năm mà vẫn chưa hội đủ ba yêu cầu này vào chung một con chip.

Nhóm của giáo sư Lee giải bài toán trên bằng cách chia sẻ những khối mạch tiêu tốn nhiều điện năng và diện tích cho nhiều kênh đo dùng chung, trong khi chỉ giữ riêng cho từng kênh những thành phần thật sự thiết yếu như dãy tụ điện dư. Cách phân bổ này kéo giảm mạnh diện tích mạch và điện năng tiêu thụ của cả hệ thống đa kênh, nhờ vậy con chip vừa thu nhỏ kích thước vừa hạ thấp mức tiêu hao năng lượng xuống mức tối thiểu.

Hai kỹ thuật nâng hiệu năng lên hàng đầu thế giới

Nhóm nghiên cứu còn đưa vào chip hai kỹ thuật thiết kế nguyên bản để đẩy hiệu năng lên vị trí dẫn đầu thế giới. Kỹ thuật CAIB thiết lập sẵn mức điện áp trước khi đo nhằm giảm điện năng tiêu thụ xuống mức thấp nhất, còn kỹ thuật TD-CLA bù trừ hiệu quả hiện tượng méo tín hiệu phát sinh trong lúc đo. Sự kết hợp giữa kiến trúc chia sẻ mạch và hai kỹ thuật này giúp chip bán dẫn đo tín hiệu sinh học hội tụ đủ ba yếu tố mà ngành thiết bị đeo theo đuổi suốt nhiều năm, đó là kích thước siêu nhỏ, điện năng siêu thấp và hiệu năng cao.

Giáo sư Junghyup Lee nhận định nghiên cứu này mang ý nghĩa lớn vì trình bày một kiến trúc bán dẫn mới có khả năng đạt đồng thời kích thước siêu nhỏ, mức tiêu thụ điện siêu thấp và hiệu năng cao, đồng thời duy trì hoạt động ổn định bất chấp các dạng chuyển động khác nhau cùng sự thay đổi tiếp xúc điện cực thường gặp trong môi trường sử dụng thiết bị đeo.

Mở đường cho chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số thế hệ mới

Geunha Kim, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ trong nhóm, cho rằng việc nâng cao hiệu năng của thiết bị đeo dựa trên điện cực khô và điện cực không tiếp xúc sẽ góp phần xây dựng nền tảng chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số thế hệ mới, đủ sức đo lường dài hạn nhiều loại tín hiệu sinh học khác nhau trên cùng một người dùng.

Con chip bán dẫn đo tín hiệu sinh học này hứa hẹn phủ sóng rộng khắp nhiều lĩnh vực, từ theo dõi sức khỏe dài hạn trong đời sống hàng ngày, thiết bị chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số thế hệ tiếp theo, cho đến thiết bị y tế đòi hỏi độ chính xác cao.

Với một kiến trúc gói gọn toàn bộ yêu cầu khắt khe của thiết bị đeo vào một con chip siêu nhỏ duy nhất, công trình của nhóm DGIST đặt nền móng kỹ thuật cho thế hệ đồng hồ thông minh và thiết bị y tế đeo trên người tiếp theo, nơi người dùng có thể theo dõi tim mạch, cơ bắp và nhiều chỉ số sức khỏe khác trong suốt cả ngày mà không lo hao pin hay lệch tín hiệu.

https://techxplore.com/news/2026-07-world-ultra-compact-semiconductor-chip.html
chip bán dẫn đo tín hiệu sinh học Thiết bị đeo thông minh cảm biến sinh học chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số điện tâm đồ điện cơ đồ DGIST Hàn Quốc

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Kim TT/AVPL 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 ▼150K 13,500 ▼150K
Nguyên Liệu 99.9 13,250 ▼150K 13,450 ▼150K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▼150K 14,200 ▼150K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▼150K 14,150 ▼150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▼150K 14,130 ▼150K
Cập nhật: 08/07/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Hà Nội - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Đà Nẵng - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Miền Tây - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Tây Nguyên - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Cập nhật: 08/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 13,990 ▼150K 14,690 ▼150K
Trang sức 99.99 14,000 ▼150K 14,700 ▼150K
Cập nhật: 08/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲1308K 14,852 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲1308K 14,853 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 ▼15K 1,482 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 ▼15K 1,483 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 ▼15K 1,462 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 ▼1486K 144,752 ▼1486K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 ▼1425K 109,811 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 ▼1320K 99,576 ▼1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 ▼1215K 89,341 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 ▼1175K 85,393 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 ▼926K 61,121 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Cập nhật: 08/07/2026 18:00
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AUD 17656 17929 18508
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KRW 0 16 18
NZD 0 14664 15251
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Cập nhật: 08/07/2026 18:00
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