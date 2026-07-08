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Vivo V80 lộ pin 7.200 mAh và màn hình 144Hz, dự kiến ra mắt tháng 8

Hải Nguyên

Hải Nguyên

12:48 | 08/07/2026
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Vivo V80 vừa xuất hiện trên mạng xã hội với loạt thông số gây chú ý, nổi bật là viên pin dung lượng 7.200 mAh và màn hình nâng tần số quét lên 144Hz. Nguồn tin rò rỉ cho biết mẫu máy tầm trung cao cấp này có thể trình làng ngay giữa tháng 8 tới.
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Vivo V80 lộ pin 7.200 mAh và màn hình 144Hz, dự kiến ra mắt tháng 8
Hình ảnh rò rỉ về Vivo V80 sắp được ra mắt trong thời gian tới

Vivo đều đặn làm mới dòng V series hai lần mỗi năm, và Vivo V80 nhiều khả năng tiếp nối đúng nhịp độ đó khi một nguồn tin mới hé lộ thời gian ra mắt có thể vào giữa tháng 8 tới đây, thời điểm người dùng bắt đầu tìm kiếm thế hệ kế nhiệm cho Vivo V70.

Thông tin trên xuất phát từ tài khoản X mang tên Sanju Choudhary, công bố một số cấu hình đáng chú ý của máy. Vivo V80 sở hữu màn hình AMOLED phẳng 6,59 inch, giữ nguyên kích cỡ so với đàn anh V70, nhưng tần số quét được nâng lên 144Hz thay vì mức 120Hz trước đó, giúp máy đạt tốc độ khung hình 144fps trong các tựa game hỗ trợ và mang lại thao tác mượt hơn khi lướt giao diện hằng ngày.

Về sức mạnh xử lý, Vivo V80 được đồn đoán vẫn trung thành với chip Snapdragon 7 Gen 4, dòng chip đã đồng hành cùng hãng suốt hai thế hệ sản phẩm liên tiếp. Vivo V70 trước đó chỉ mang lại cải thiện khiêm tốn so với bản tiền nhiệm, khi điểm benchmark Geekbench cho thấy hiệu năng đa nhân tăng khoảng 14% còn hiệu năng đơn nhân gần như giữ nguyên, nên giới công nghệ đang chờ xem Vivo khai thác màn hình tần số quét cao ra sao để tạo khác biệt cho V80.

Điểm nhấn lớn nhất của Vivo V80 năm nay nằm ở viên pin, khi máy được đồn đoán trang bị dung lượng lên tới 7.200 mAh, tăng mạnh so với mức 6.500 mAh trên Vivo V70. Máy nhiều khả năng đi kèm sạc nhanh có dây công suất 90W, cùng khả năng hỗ trợ sạc bypass, tính năng cho phép nguồn điện đi thẳng vào bo mạch thay vì qua pin, giúp máy mát hơn khi vừa sạc vừa chơi game nặng.

Cụm camera của Vivo V80 được cho là giữ nguyên cấu hình so với thế hệ trước, gồm cảm biến chính 50MP, ống kính tele 3x 50MP, ống kính góc rộng 8MP và camera selfie 50MP, dù nguồn tin chưa tiết lộ thêm chi tiết về kích thước cảm biến hay khẩu độ ống kính.

Giới thạo tin còn nhận định Vivo V80 thực chất là bản đổi tên của Vivo S60, mẫu máy chỉ bán tại thị trường Trung Quốc và ra mắt hồi đầu năm nay, khi thông số hai máy gần như tương đồng ngoại trừ chip xử lý, do Vivo S60 dùng Snapdragon 8s Gen 3. Máy còn được kỳ vọng trang bị chuẩn kháng bụi và nước IP68/IP69, cùng cảm biến vân tay siêu âm 3D đặt dưới màn hình.

Toàn bộ thông tin trên hiện chỉ dừng ở mức rò rỉ từ nguồn tin bên ngoài, phía Vivo chưa đưa ra xác nhận chính thức về ngày ra mắt hay cấu hình cụ thể của V80. Người dùng quan tâm dòng sản phẩm V series nên chờ thêm thông báo chính thức từ hãng trước khi cân nhắc quyết định mua sắm.

https://www.gizmochina.com/
Vivo V80 Vivo V80 ra mắt pin 7200mAh Vivo V80 cấu hình Vivo V80 giá bán vivo V series Snapdragon 7 Gen 4

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Thứ hai, 13/07/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Kim TT/AVPL 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 ▼50K 13,600 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 13,350 ▼50K 13,550 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▼50K 14,300 ▼50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▼50K 14,250 ▼50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▼50K 14,230 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 13:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Cập nhật: 08/07/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 14,900 ▼50K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,090 ▼50K 14,790 ▼50K
Trang sức 99.99 14,100 ▼50K 14,800 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,465 ▲1318K 14,952 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,465 ▲1318K 14,953 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,462 ▼5K 1,492 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,462 ▼5K 1,493 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,437 ▼5K 1,472 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,743 ▼495K 145,743 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 ▼675K 110,561 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,456 ▼640K 100,256 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,151 ▼605K 89,951 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,176 ▼592K 85,976 ▼292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,739 ▼508K 61,539 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
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Cập nhật: 08/07/2026 13:45
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29539 29569 31292
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HKD 0 3355 0
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Cập nhật: 08/07/2026 13:45

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