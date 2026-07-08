Vivo V80 lộ pin 7.200 mAh và màn hình 144Hz, dự kiến ra mắt tháng 8

Hình ảnh rò rỉ về Vivo V80 sắp được ra mắt trong thời gian tới

Vivo đều đặn làm mới dòng V series hai lần mỗi năm, và Vivo V80 nhiều khả năng tiếp nối đúng nhịp độ đó khi một nguồn tin mới hé lộ thời gian ra mắt có thể vào giữa tháng 8 tới đây, thời điểm người dùng bắt đầu tìm kiếm thế hệ kế nhiệm cho Vivo V70.

Thông tin trên xuất phát từ tài khoản X mang tên Sanju Choudhary, công bố một số cấu hình đáng chú ý của máy. Vivo V80 sở hữu màn hình AMOLED phẳng 6,59 inch, giữ nguyên kích cỡ so với đàn anh V70, nhưng tần số quét được nâng lên 144Hz thay vì mức 120Hz trước đó, giúp máy đạt tốc độ khung hình 144fps trong các tựa game hỗ trợ và mang lại thao tác mượt hơn khi lướt giao diện hằng ngày.

Về sức mạnh xử lý, Vivo V80 được đồn đoán vẫn trung thành với chip Snapdragon 7 Gen 4, dòng chip đã đồng hành cùng hãng suốt hai thế hệ sản phẩm liên tiếp. Vivo V70 trước đó chỉ mang lại cải thiện khiêm tốn so với bản tiền nhiệm, khi điểm benchmark Geekbench cho thấy hiệu năng đa nhân tăng khoảng 14% còn hiệu năng đơn nhân gần như giữ nguyên, nên giới công nghệ đang chờ xem Vivo khai thác màn hình tần số quét cao ra sao để tạo khác biệt cho V80.

Điểm nhấn lớn nhất của Vivo V80 năm nay nằm ở viên pin, khi máy được đồn đoán trang bị dung lượng lên tới 7.200 mAh, tăng mạnh so với mức 6.500 mAh trên Vivo V70. Máy nhiều khả năng đi kèm sạc nhanh có dây công suất 90W, cùng khả năng hỗ trợ sạc bypass, tính năng cho phép nguồn điện đi thẳng vào bo mạch thay vì qua pin, giúp máy mát hơn khi vừa sạc vừa chơi game nặng.

Cụm camera của Vivo V80 được cho là giữ nguyên cấu hình so với thế hệ trước, gồm cảm biến chính 50MP, ống kính tele 3x 50MP, ống kính góc rộng 8MP và camera selfie 50MP, dù nguồn tin chưa tiết lộ thêm chi tiết về kích thước cảm biến hay khẩu độ ống kính.

Giới thạo tin còn nhận định Vivo V80 thực chất là bản đổi tên của Vivo S60, mẫu máy chỉ bán tại thị trường Trung Quốc và ra mắt hồi đầu năm nay, khi thông số hai máy gần như tương đồng ngoại trừ chip xử lý, do Vivo S60 dùng Snapdragon 8s Gen 3. Máy còn được kỳ vọng trang bị chuẩn kháng bụi và nước IP68/IP69, cùng cảm biến vân tay siêu âm 3D đặt dưới màn hình.

Toàn bộ thông tin trên hiện chỉ dừng ở mức rò rỉ từ nguồn tin bên ngoài, phía Vivo chưa đưa ra xác nhận chính thức về ngày ra mắt hay cấu hình cụ thể của V80. Người dùng quan tâm dòng sản phẩm V series nên chờ thêm thông báo chính thức từ hãng trước khi cân nhắc quyết định mua sắm.