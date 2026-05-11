Siêu phẩm mới vừa ra mắt vivo X300 Ultra có gì?

Vậy cụ thể, vivo X300 Ultra có gì?

vivo X300 Ultra thiết lập mực mới trong nhiếp ảnh di động

X300 Ultra, đột phá mới với nhiếp ảnh di động toàn diện

Cụ thể, vivo X300 Ultra thiết lập những chuẩn mực mới trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động với hệ thống sở hữu bộ ba ống kính ZEISS Prime mạnh mẽ với tiêu cự 85mm, 35mm và 14mm. Khả năng zoom với phụ kiện ống kính tăng cường tiêu cự vivo ZEISS Gen 2 Ultra tương đương 400mm hoặc ống kính tăng cường tiêu cực vivo ZEISS Gen 2 tương đương 200mm, giúp tạo nên một hệ thống hình ảnh toàn diện, đạt tiêu chuẩn khắt khe của các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Camera tele ZEISS APO 85mm chuẩn Gimba

Camera tele ZEISS APO 85mm chuẩn Gimbal giải quyết đồng thời nhiều thách thức lớn của ống kính tiêu cự dài. Sở hữu cảm biến độ phân giải 200MP, ống kính này thu lại những chi tiết phi thường ngay cả khi ở mức zoom cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe ZEISS APO về độ chính xác quang học. Ở chế độ chụp nhanh, ống kính hỗ trợ lấy nét tự động lên đến 60fps, bắt nét siêu tốc các chủ thể chuyển động nhanh, ghi lại mọi khoảnh khắc vàng trong thể thao, thế giới động vật hay các buổi trình diễn âm nhạc với độ chính xác tuyệt đối. Nhờ hệ thống Chống Rung OIS Chuẩn Gimbal 3°, thiết bị loại bỏ tối đa tình trạng mờ nhòe khi chụp cầm tay một cách hiệu quả, giữ cho mọi khung hình luôn ổn định và chân thực. Sự kết hợp giữa lớp phủ ZEISS T* và lớp phủ Kính Xanh Siêu Cấp giúp triệt tiêu hiện tượng lóa và bóng ma, mang lại hình ảnh trong trẻo, chân thực ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Camera phóng sự chuyên nghiệp ZEISS 35mm mang đến góc nhìn chân thực, mô phỏng gần nhất với thị giác của mắt người. Được trang bị cảm biến Sony LYTIA 901 với kích thước lớn 1/1.12 inch và hỗ trợ xuất ảnh trực tiếp độ phân giải 200MP, camera này mang lại chất lượng hình ảnh siêu sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, đặc biệt là khả năng tái tạo chi tiết tự nhiên và rõ nét trong môi trường thiếu sáng. Đây là ống kính lý tưởng cho các khung hình tầm trung, tạo sự cân bằng tự nhiên giữa chủ thể và bối cảnh trong cùng một khung hình. X300 Ultra giúp người dùng ghi lại những khoảnh khắc đời thường với chiều sâu nghệ thuật và độ chân thực cao nhất.

bộ ba ống kính ZEISS Prime còn giúp vivo X300 Ultra tiếp tục mở rộng khả năng vươn xa hơn để kiến tạo kiệt tác mới

Ngoài ra, tiêu cự góc siêu rộng trên X300 Ultra đã tạo nên một bước tiến đột phá với camera góc siêu rộng ZEISS 14mm, giúp loại bỏ hoàn toàn những hạn chế thường thấy trên các dòng góc rộng truyền thống. Thiết bị đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu khắt khe nhất của các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, từ việc tái hiện những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đến việc xây dựng không gian kể chuyện độc đáo và đầy tính nghệ thuật. chuyên nghiệp khi ghi lại những phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay xây dựng những không gian đậm chất tự sự.

Cùng với đó, bộ ba ống kính ZEISS Prime còn giúp vivo X300 Ultra tiếp tục mở rộng khả năng vươn xa hơn để kiến tạo kiệt tác mới, giúp nâng tầm khả năng hình ảnh chuyên nghiệp. Tâm điểm của sự chú ý là sự ra mắt toàn cầu của ống kính tăng cường tiêu cự vivo ZEISS Gen 2 Ultra. Đây là bộ tăng cường tiêu cự 400mm tiên phong trên thế giới, đại diện cho bước đột phá hệ thống về độ phóng đại, hiệu suất quang học, khả năng ổn định và thiết kế cấu trúc. Được đồng chế tác cùng ZEISS, ống kính đáp ứng các tiêu chuẩn hình ảnh APO khắt khe và hỗ trợ xuất hình ảnh quang học độ phân giải lên đến 200MP. Thiết kế lấy cảm hứng từ Kepler với hệ thống quang học sở hữu cấu trúc tinh vi với 15 thấu kính thủy tinh độ truyền dẫn cao, được sản xuất với độ chính xác cực đại, cho phép ghi lại những hình ảnh ở khoảng cách xa với độ sắc nét chưa từng có. Nhờ sự kết hợp giữa chống rung OIS chuẩn gimbal và khả năng theo dõi lấy nét tự động lên đến 60fps, thiết bị mang lại trải nghiệm chụp ảnh xa ổn định và chính xác tuyệt đối, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho khả năng chụp ảnh nhanh ở cự ly siêu xa.

Cùng dựa trên cấu trúc quang học Kepler, ống kính tăng cường tiêu cự vivo ZEISS Gen 2 tương đương 200mm đã được cải tiến vượt bậc về thiết kế, tinh giản trọng lượng từ 210g ở thế hệ tiền nhiệm xuống chỉ còn 153g. Dù sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn và nhẹ nhàng hơn, ống kính vẫn duy trì hiệu suất quang học tiêu chuẩn cao nhất. Cải tiến này mang lại tính di động vượt trội, giúp người dùng dễ dàng mang theo và tác nghiệp, sẵn sàng ghi lại những khung hình chuẩn chuyên nghiệp mọi lúc, mọi nơi một cách thoải mái nhất.

vivo X300 Ultra có thể trở thành mẫu flagship dẫn đầu thị trường

X300 Ultra thiết lập thẩm mỹ riêng biệt

X300 Ultra được trang bị chuẩn mực khoa học màu sắc vivo hoàn toàn mới, nhờ đó máy có thể tạo nên hệ thống màu sắc chuyên nghiệp toàn diện, từ độ chính xác màu sắc và khả năng tái tạo tông màu đến tối ưu hóa phong cách cá nhân hóa.

Nhờ sức mạnh của hệ thống này mà vivo X300 Ultra có thể trở thành mẫu flagship dẫn đầu thị trường khi được trang bị cảm biến đa quang phổ 5MP với 12 kênh màu, đi kèm cảm biến chống nhấp nháy đã được nâng cấp toàn diện. Kết hợp cùng thuật toán màu sắc đa phổ do vivo tự nghiên cứu, hệ thống có khả năng phát hiện và phân tích quang phổ của ánh sáng môi trường trên từng điểm ảnh, từ đó, thiết bị có thể bóc tách chính xác các thành phần ánh sáng xung quanh, đảm bảo màu sắc luôn được tái tạo một cách trung thực và nhất quán trong mọi điều kiện ánh sáng phức tạp.

Hệ thống màu sắc được tinh chỉnh bởi vivo được lấy làm tiêu chuẩn từ các dòng máy ảnh chuyên nghiệp đã giúp quy trình xử lý ánh sáng và bóng tối, khả năng tái tạo chiều sâu hình ảnh đa tầng giúp mang lại cảm giác nghệ thuật đặc trưng của các dòng ống kính quang học cổ điển

Nhằm đáp ứng nhu cầu kể chuyện theo phong cách cá nhân, thiết bị cung cấp hệ thống phong cách màu sắc chuyên nghiệp, tái hiện hoàn hảo kết cấu đặc trưng của các dòng máy ảnh biểu tượng. Sức mạnh này được củng cố bởi công cụ Bảng Màu vivo, cho phép can thiệp sâu vào dữ liệu màu sắc cho cả ảnh chụp lẫn video. Người dùng có thể chia sẻ các bộ thiết lập màu sắc cá nhân chỉ với một chạm. Đặc biệt, mọi tùy chỉnh phong cách đều duy trì khả năng hậu kỳ linh hoạt, đảm bảo quyền tự do sáng tạo tối đa cho các nhà làm phim và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

X300 Ultra còn mang đến khả năng quay phim chuẩn kỹ thuật cao trên tất cả các camera sau, hỗ trợ đồng thời hai định dạng Video 4K 120fps 10-bit log đa tiêu cụ và video 4K 120fps Dolby Vision đa tiêu cụ

X30Ultra, nâng tầm chuẩn mực hình ảnh chuyên nghiệp

Không chỉ cho chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp, X300 Ultra còn mang đến khả năng quay phim chuẩn kỹ thuật cao trên tất cả các camera sau, hỗ trợ đồng thời hai định dạng Video 4K 120fps 10-bit log đa tiêu cụ và video 4K 120fps Dolby Vision đa tiêu cụ. Dù ghi lại những phong cảnh hùng vĩ bằng ống kính góc siêu rộng hay bắt trọn các chi tiết tinh xảo bằng ống kính tele, thiết bị luôn đảm bảo trải nghiệm hình ảnh động đồng nhất và đẳng cấp nhất. Qua đó, X300 Ultra giúp nâng tầm chuẩn mực hình ảnh chuyên nghiệp lên một vị thế mới. Bảng màu vivo đa năng cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết từ tông màu, độ phơi sáng, độ lệch màu cho đến vùng sáng và độ sắc nét. Sự can thiệp sâu này trao quyền cho nhà sáng tạo tinh chỉnh mọi khía cạnh của thước phim, đảm bảo đầu ra hoàn hảo theo đúng ý đồ nghệ thuật.

X300 Ultra còn giúp tôn vinh vẻ đẹp kinh điển của điện ảnh khi cung cấp các phong cách video đậm chất điện ảnh chỉ với một chạm, lấy cảm hứng từ phim ảnh như Film Look và Film Style, trong đó chế độ Film Style còn hỗ trợ thêm chữ ký hình mờ (watermark) điện ảnh đặc trưng.

Một bước tiến đáng kể khác trong khả năng quay video của X300 Ultra là tính năng ghi hình Log chuẩn chuyên nghiệp trên tất cả các camera sau. Thiết bị hỗ trợ định dạng Video 4K 120fps 10-bit Log Đa Tiêu Cự tại nhiều mức tiêu cự khác nhau, đảm bảo người sáng tạo luôn có được độ sâu màu và dải tương phản động rộng.

Ở chế độ quay video chuyên nghiệp, X300 Ultra nâng tầm trải nghiệm sáng tạo khi cung cấp giao diện điều khiển và khả năng tùy chỉnh thông số tương đương với các máy quay chuyên dụng

Và ở chế độ quay video chuyên nghiệp hoàn toàn mới, X300 Ultra còn nâng tầm trải nghiệm sáng tạo khi cung cấp giao diện điều khiển và khả năng tùy chỉnh thông số tương đương với các máy quay điện ảnh chuyên dụng. Hệ thống giám sát hình ảnh cũng được nâng cấp mạnh mẽ, hỗ trợ áp dụng các bảng màu 3D LUT tùy chỉnh để xem trước thời gian thực ngay trong quá trình quay Log. Ngoài ra, hệ màu vivo Log hiện đã tương thích hoàn toàn với quy trình làm việc chuẩn ACES. Điều này cho phép các thước phim Log từ X300 Ultra được tích hợp và chỉnh màu một cách mượt mà cùng với các thiết bị quay phim điện ảnh chuyên nghiệp trong một không gian màu tiêu chuẩn nhất quán, thiết lập một hệ sinh thái hình ảnh di động toàn diện, trải dài từ giai đoạn tiền kỳ đến hậu kỳ chuyên nghiệp.

Âm thanh là một phần không thể tách rời trong nghệ thuật kể chuyện, và X300 Ultra với hệ thống Thu Âm 4 Micro Chuẩn Chuyên Gia nâng cấp, giúp thích ứng linh hoạt với đa dạng môi trường tác nghiệp, hệ thống cung cấp 6 chế độ thiết lập sẵn, bao gồm các kịch bản chuyên dụng được tinh chỉnh để ưu tiên làm nổi bật nguồn âm thanh mục tiêu một cách thông minh, đồng thời triệt tiêu tiếng ồn xung quanh. Sự cải tiến này đảm bảo các nhà sáng tạo luôn thu được chất âm trong trẻo, sắc nét, bổ trợ hoàn hảo với chất lượng hình ảnh đẳng cấp của thước phim.

Phiên bản Ultra tiếp tục nâng cấp những tinh túy của một mẫu flagship hình ảnh hàng đầu khi là một "cỗ máy" sáng tạo chuyên nghiệp thượng hạng

X300 Ultra, khơi nguồn tự do sáng tạo nhiếp ảnh

Phiên bản Ultra tiếp tục nâng cấp những tinh túy của một mẫu flagship hình ảnh hàng đầu khi là một "cỗ máy" sáng tạo chuyên nghiệp thượng hạng, trao quyền để người dùng đạt đến sự do tuyệt đối trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Theo đó, camera phóng sự chuyên nghiệp ZEISS 35mm đi kèm với chế độ nhiếp ảnh đường phố 3.0 được nâng cấp, mang đến giao diện tối ưu và khả năng chụp liên tục chất lượng cao. Với hỗ trợ định dạng SuperRAW cho hậu kỳ chuyên nghiệp, chế độ này kết hợp chuản mực khoa học màu sắc vivo và hệ màu nhân văn chuẩn mực mới, giúp người dùng bắt trọn những khoảnh khắc đời thường với độ chính xác cao và kết cấu hình ảnh tinh tế, giàu cảm xúc.

Trong nhiếp ảnh chân dung, X300 Ultra tận dụng tối đa lợi thế của tiêu cự vàng 35mm và tiêu cự 85mm, kết hợp cùng công cụ xử lý hình ảnh NICE 3.0, mang đến khả năng tái tạo kết cấu da mềm mại và tạo ra những bức ảnh chân dung tinh chỉnh 200MP với chất lượng vượt trội tương đương các dòng máy ảnh chuyên dụng. Hệ thống có thể xử lý mượt mà mọi bối cảnh, đặc biệt xuất sắc trong các môi trường tự nhiên như công viên hay rừng cây, nhờ khả năng cân bằng hoàn hảo giữa kết cấu tổng thể với các lớp ánh sáng và bóng tối tự nhiên, tạo nên những bức chân dung có chiều sâu và chi tiết phong phú. Tính năng chân dung flash hoàn toàn mới giúp nâng cao hiệu suất trong các điều kiện ánh sáng phức tạp, cảnh đêm hay tại các biểu tượng thành phố, giúp bắt trọn những khoảnh khắc chân dung rõ nét và tinh tế.

Ở chế độ phong cảnh 2.0, trải nghiệm chụp ảnh phong cảnh chuyên nghiệp nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm.

Trong khi đó, ở chế độ phong cảnh 2.0, trải nghiệm chụp ảnh phong cảnh chuyên nghiệp nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm. Đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu tiên của chế độ phong cảnh chuyên nghiệp, cho phép tùy chỉnh các thông số chuyên sâu cùng hệ thống thiết lập phong cảnh hoàn toàn mới. Theo đó, người dùng ăz có thêm nhiều lựa chọn về tỉ lệ khung hình để bắt trọn những góc nhìn hùng vĩ. Đồng thời, việc hỗ trợ các định dạng chuyên nghiệp như RAW và SuperRAW mang lại không gian hậu kỳ rộng mở và quyền kiểm soát vô song cho các nhiếp ảnh gia phong cảnh.

vivo X300 Ultra sở hữu bộ vi xử lý Snapdragon® 8 Elite Gen 5

X30 Ultra, hiệu năng vô đối, kết nối mượt mà

Với bộ vi xử lý Snapdragon® 8 Elite Gen 5, hoạt động song hành cùng chip xử lý hình ảnh chuyên nghiệp VS1+, X300 Ultra mang lại khả năng vận hành mượt mà, hiệu suất cực cao, giúp hiện thực hóa mọi ý tưởng sáng tạo trong tích tắc.

Sản phẩm cũng được trang bị siêu pin BlueVolt 6600mAh hỗ trợ công nghệ sạc siêu tốc 100W. đi cùng hệ thống kiểm soát nhiệt độ thông minh giúp ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt ngay cả khi vừa sạc vừa sử dụng.

Màn hình ZEISS Master Color 2K đóng vai trò như một kính ngắm cao cấp cho hệ thống camera chuyên nghiệp. Với công nghệ màu sắc tinh chỉnh vivo toàn diện và độ sáng cực đại cục bộ lên đến 4500 nits, đảm bảo khung hình chuẩn xác theo tiêu chí "nhìn sao chụp vậy", ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt.

Khả năng kết nối của X300 Ultra cùng rất ấn tượng nhờ công cụ mua vé nhanh được thiết kế riêng cho việc săn vé tốc độ cao tại các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao trực tiếp, hay tối ưu nguồn lực tính toán để duy trì kết nối mạng và đẩy tốc độ xử lý lên mức tối đa, đảm bảo trải nghiệm "săn vé" mượt mà nhất. Ngoài ra, tính năng chọn mạng thông minh AI giúp đánh giá chất lượng kết nối theo thời gian thực để chọn ra kênh tín hiệu tối ưu, cho phép tải lên trực tiếp nhanh hơn và chia sẻ tức thì những khoảnh khắc hào hứng từ sự kiện.

vivo X300 Ultra đạt chuẩn kháng bụi kháng nước IP68 & IP69

Độ bền của thiết bị được đảm bảo bởi lớp kính cường lực Armor cùng chuẩn kháng bụi kháng nước IP68 & IP69 và công nghệ cảm biến vân tay siêu âm 3D 2.0 cho phép nhận diện bảo mật tức thì ngay cả khi ngón tay đang ướt.

Hệ điều hành OriginOS 6 giúp hoàn thiện hệ thống, giúp mang đến trải nghiệm đa nền tảng, tạo ra một vòng lặp liền mạch từ phần cứng đến phần mềm, mang lại cảm giác "một trải nghiệm trên mọi thiết bị" đích thực. Đáng chú ý là tính năng chuyển dữ liệu một chạm cho iPhone và thanh điều hướng đảo Origin là mmột điểm cộng vô cùng ý nghĩa đối với người dùng.

X300 Ultra là sự kết hợp giữa công nghệ di động và dấu ấn máy ảnh cổ điển trong từng đường nét

X30 Ultra, thẩm mỹ song hành cùng sự chuyên nghiệp

Theo nhiều chuyên gia, triết lý thiết kế của X300 Ultra là sự kết hợp giữa công nghệ di động và dấu ấn máy ảnh cổ điển trong từng đường nét. Cụm camera kim loại với thiết kế "Biscuit" trưng, kết hợp cùng họa tiết Vân Khóa Kim Loại Cổ Điển và những dòng chữ khắc tinh xảo bên cạnh viền của mô-đun camera. Mặt trước của máy là màn hình phẳng 2.5D với kích thước 6.82 inch, mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ và sang trọng.

Phiên bản đen huyền tích sử dụng thiết kế sợi thủy tinh 3D nguyên khối giúp tối ưu trọng lượng chỉ còn 232g, đi kèm với kết cấu bền bỉ, mang lại cảm giác cầm nắm cao cấp và chắc chắn. Trong khi đó, phiên bản Xanh Thảo Nguyên hướng đến những người yêu thích vẻ đẹp truyền thống. Cả hai phiên bản này sở hữu thiết kế phối ghép cổ điển tinh tế, tạo nên sự tương phản thị giác ấn tượng nhưng vẫn duy trì được thân máy siêu mỏng với độ dày chỉ 8.49 mm.