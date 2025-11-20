vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam

Điều đáng chú ý là sự kiện ra mắt vivo X300 Series ngày hôm qua đã được ghi hình và livestream toàn bộ bằng chính vivo X300 Series trong suốt 2 giờ đồng hồ. Có thể nói việc sử dụng thiết bị này ngay trong một chương trình có quy mô lớn đã cho thấy sự tự tin của thương hiệu vào chính sản phẩm mà họ làm ra, đặc biệt là tin vào sức mạnh camera 200MP mới.

vivo X300 Series được sử dụng làm thiết bị livestreams và chụp hình cho sự kiện

Với chất lượng hình ảnh sắc nét, màu sắc ổn định và khả năng bắt chuyển động tốt trong điều kiện sân khấu nhiều ánh sáng phức tạp đã phần nào chứng minh năng lực xử lý của X300 Series, đồng thời củng cố thông điệp: vivo không chỉ giới thiệu công nghệ chúng tôi còn để sức mạnh sản phẩm tự lên tiếng.

Đây là thành quả của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa vivo và ZEISS, là cam kết chung tay thiết lập nên tiêu chuẩn mới cho kỷ nguyên nhiếp ảnh di động.

Điểm nhấn của X300 Series là hệ thống camera ZEISS 200 MP

Trở lại với nhân vật chính, vivo X300 Series, trong đó, X300 được trang bị camera chính ZEISS 200 MP, cảm biến Siêu nhạy HPB và khả năng chống rung đạt chuẩn CIPA 4.5, đạt đến bước tiến vượt bậc về hình ảnh chuyên nghiệp bằng cách ghi lại những bức ảnh ổn định và siêu rõ nét. Ngoài ra, camera tele cũng đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp, sử dụng cảm biến LYT-602 với công nghệ VCS, cải thiện 11,9% độ nhạy sáng (SNR10), đồng thời đạt chứng nhận ZEISS APO khắt khe.

Bộ đôi cũng được nâng cấp toàn diện cho camera trước với góc rộng ZEISS 50MP, tự động lấy nét, đảm bảo độ sắc nét ở nhiều khoảng cách khác nhau. Kết hợp với thuật toán chân dung độ phân giải cao độc quyền của vivo mang lại hình ảnh siêu rõ nét với kết cấu chi tiết tự nhiên, đồng thời đáp ứng các nhu cầu nâng cao như quay video và chụp ảnh chuyên nghiệp.

vivo X300 Series cũng mang đến sự sáng tạo không giới hạn thông qua công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến trong mọi bối cảnh, giải quyết các thách thức khi chụp ảnh tại các buổi concert. Ví dụ như ở Chế độ Sân khấu 2.0 người dùng dễ dàng ghi lại trọn vẹn mọi khoảnh khắc quý giá.

Tính năng chụp và quay sân khấu 4K toàn diện cho phép người dùng chụp ảnh chất lượng HD ngay cả khi đang quay video, mang lại chất lượng hình ảnh chi tiết rõ nét tương đương chụp ảnh thông thường.

Còn ở Chế độ Video sân khấu 2 góc nhìn cho phép sử dụng đồng thời camera trước và camera sau là gồm tùy chọn camera chính và camera tele. Chế độ chỉ sử dụng camera sau có thể sử dụng đồng thời camera chính và cả camera tele, ghi lại hình ảnh trọn vẹn của người dùng và nghệ sĩ biểu diễn trong cùng một.

X300 Series còn có chế độ chụp chân dung siêu sắc nét

Được trang bị camera tele ZEISS APO 200MP dẫn đầu ngành, kết hợp cùng ống kính tăng cường tiêu cực tele vivo ZEISS 2.35x và công nghệ nâng cấp hình ảnh dựa trên mô hình AI cỡ lớn, vivo X300 Series đã trở thành 'VIP Concert Phone'. Phiên bản nâng cấp toàn diện này không chỉ mang đến sức mạnh tối ưu, mà còn giúp người dùng dễ dàng trở thành 'vũ khí concert' thực thụ, đưa người dùng đến trải nghiệm VIP bất kể tầm xa, giúp bạn hòa mình vào không khí của các buổi biểu diễn một cách trọn vẹn nhất.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng thường ngày, vivo X300 cũng mang đến sức mạnh chụp chân dung với độ sắc nét vượt trội ngay cả khi phóng to. Với những cải tiến mới, vivo đã giúp người dùng có được những bức ảnh chân dung đẹp mắt, có thể kể đến chế độ chân dung Tự nhiên ZEISS cho khả năng chỉnh sửa da chân thực và tự nhiên, chế độ chân dung HD Đa Tiêu cự với chi tiết vượt trội, hay chế độ chân dung Ban đêm tự động phát hiện và xử lý các vấn đề thường gặp về ánh sáng trong cảnh đêm, và chụp nhanh chân dung trên mọi tiêu cự…

Chế độ chụp tele hoa và chim hỗ trợ phong cách bokeh Tele ZEISS Mirotar trên X300 Pro

Ngoài ra, X300 Pro còn có thêm tính năng chụp nhanh chuyển động tầm xa 20x và chế độ chụp tele hoa và chim, hỗ trợ phong cách bokeh Tele ZEISS Mirotar, được thiết kế chuyên dụng cho các cảnh quay tele, giúp chủ thể nổi bật nhờ hiệu ứng vòng gương độc đáo, tăng thêm nét độc đáo và mang đến nét công nghệ ZEISS biểu tượng cho mọi cảnh quay.

Sản phẩm cũng được tạo ra để mang đến những đột phá trong lĩnh vực quay video chuyên nghiệp. Theo đó, cả hai model đều hỗ trợ tính năng video chuyên nghiệp 4K 120fps hàng đầu trong ngành. Trong đó, X300 Pro tiến xa hơn một bước khi cả camera chính và tele đều hỗ trợ Video Dolby Vision 4K 120 fps và Video Log 10-bit 4K 120 fps, mang lại dải động chất lượng phim điện ảnh và tính linh hoạt hậu kỳ cao hơn.

Đáng chú ý, X300 Pro còn ghi điểm với khả năng quay video chân dung ấn tượng, đây là dòng máy đầu tiên trong ngành hỗ trợ video chân dung 4K 60fps với độ ổn định vượt trội, khả năng tái tạo màu sắc tuyệt vời và kết cấu da chân thực, khiến điện thoại trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho vlog để ghi lại hình ảnh con người.

OriginOS 6 được tích hợp trên vivo X300 Series mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới

OriginOS 6 được tích hợp trên vivo X300 Series còn được xem là một bước tiến trong trải nghiệm cảm xúc. Mà theo vivo thì hệ điều hành này nổi bật với sự kết hợp hài hòa giữa tính mượt mà bền bỉ, thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên và khả năng trí tuệ nhân tạo mở rộng. Cụ thể:

Đảo Origin hoàn toàn mới giúp tăng cường tương tác của người dùng bằng cách cung cấp các đề xuất thông minh và lời nhắc theo thời gian thực cho các hoạt động như cuộc họp, nghe nhạc, và nhiều hơn nữa.

Để nâng cao năng suất làm việc, bộ công vụ vivo office cho phép làm việc liền mạch trên nhiều thiết bị thông qua các tính năng như phản chiếu từ điện thoại sang PC, điều khiển từ xa và đồng bộ hóa ghi chú, chuyển dữ liệu dễ dàng với một chạm cho tệp thuộc mọi định dạng giữa vivo X300 và các thiết bị android khác, đồng thời dễ dàng kết nối trên thiết bị iphone hay Mac. Đáng chú ý, OriginOS tích hợp một bộ công cụ vivo Office mạnh mẽ bao gồm Sáng tạo AI hỗ trợ viết lại, dịch thuật, tóm tắt và động não. Việc tích hợp với Google Gemini còn giúp tăng cường hơn nữa khả năng sáng tạo, năng suất và cộng tác trên mọi thiết bị.

Cùng với OriginOS 6, vivo cũng giới thiệu bộ bảo mật vivo, hợp nhất tất cả các tính năng bảo mật và riêng tư vào một hệ thống thống nhất. Các tính năng chính như Không gian riêng tư cung cấp một không gian an toàn, được mã hóa và tách biệt cho các tệp nhạy cảm của bạn, đồng thời bao gồm mã hóa cấp phần cứng cho quyền truy cập được ủy quyền, khẳng định cam kết của vivo trong việc mang đến trải nghiệm liền mạch, không lo lắng. vivo X300 series cam kết 5 năm cập nhật OS và 7 năm duy trì bảo mật, đảm bảo thiết bị của bạn luôn được cập nhật và đáng tin cậy trong thời gian dài.

Bộ đôi vivo X300 Series được trang bị chip Flagship Dimensity 9500, do vivo Arm Joint Lab và Mediatek đồng phát triển

Bộ đôi vivo X300 Series được trang bị chip Flagship Dimensity 9500, do vivo Arm Joint Lab và Mediatek đồng phát triển, dựa trên quy trình N3P của TSMC, giúp mang lại sức mạnh vượt trội và hiệu suất năng lượng vượt trội. Theo đó, CPU lõi lớn thế hệ thứ 3, GPU G1-Ultra 12 nhân được nâng cấp toàn diện, thiết lập tiêu chuẩn ngành về đồ họa và hiệu năng, cùng NPU siêu hiệu quả, tăng gấp đôi khả năng xử lý và giảm một nửa mức tiêu thụ điện năng.

Đặc biệt khi kết hợp với chip V3+, hệ thống đạt hiệu suất 'tích hợp chip kép' vượt trội, cho phép xử lý các tác vụ nhiếp ảnh điện toán tiên tiến và video chân dung điện ảnh 4K 60 FPS đầu tiên trong ngành.

300 Series cũng được trang bị siêu pin BlueVolt độc quyền với công nghệ Anode Silicon thế hệ thứ 4, kết hợp điện phân bán rắn, mang lại dung lượng cao và độ tin cậy mạnh mẽ hơn.

Sản phẩm cũng được trang bị hệ thống sạc nhánh nâng cấp với khả năng kiểm soát nhiệt độ thông minh, mang lại trải nghiệm mượt mà khi sử dụng nhiều và tăng cường bảo vệ pin khi sạc. Với viên pin 6.510mAh trên X300 Pro và 6.040mAh trên X300, cùng công nghệ Sạc siêu tốc 90W và Sạc không dây 40W, bộ đôi mang đến khả năng tái nạp năng lượng ấn tượng.

Cả 2 được trang bị công nghệ tấm nền 8T LTPO hàng đầu với độ sáng tối đa toàn cầu lên đến 2000 nits, cho khả năng hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường sáng. Sản phẩm được trang bị công nghệ điều chỉnh độ sáng tần số cao toàn dải PWM 2160Hz cùng công nghệ điều chỉnh độ sáng toàn dải DC, mang đến khả năng bảo vệ mắt toàn diện suốt ngày đêm.

Và để mang đến trải nghiệm lâu dài, vivo cũng trang bị chuẩn kháng bụi kháng nước IP68 và IP69 cùng với kính cường lực Reinforced trên X300 và kính cường lực Armor trên X300 Pro, đảm bảo mỏng nhẹ mà bền bỉ.

Công nghệ cảm biến siêu âm 3D 2.0 cho phép mở khóa dễ dàng, tức thì ngay cả khi tay bị ướt. Liên kết AI thông minh giúp duy trì kết nối ổn định, độ trễ thấp trong môi trường khắc nghiệt, trong khi Hệ thống tản nhiệt hiệu suất cao đảm bảo hiệu suất ổn định khi chơi game hoặc quay video thời lượng dài.

vivo X300 Series không đơn thuần là ghi dấu một cột mốc mới, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho triết lý phát triển của vivo

Không chỉ đầu tư lớn về camera cũng như hệ thống phần cứng, thiết kế của X300 Series cũng được vivo chú ý. Theo đó, bộ đôi sở hữu thiết kế kính 3D nguyên khối tích hợp liền mạch cụm camera, mang đến vẻ đẹp tinh tế và sự thoải mái vượt trội. Mặt kính nhung san hô phía sau mang đến kết cấu mờ mịn, chống bám vân tay và thân thiện với da.

vivo X300 sở hữu màn hình phẳng 6,31 inch nhỏ gọn, chỉ nặng 190g và độ mỏng 7,95mm, mang đến thiết kế tối giản và cân đối với 2 màu sắc Đen Phantom và Hồng Halo.

Màn hình phẳng 6,78 inch được tích hợp vào thân máy mỏng 7,99mm của phiên bản X300 Pro, tạo vẻ chuyên nghiệp hơn so với người anh em. Hai tùy chọn màu Nâu Sa Mạc và Đen Phantom phù hợp với những ai thích phong cách lịch lãm.

Có thể nói, việc ra mắt vivo X300 Series tại Việt Nam không đơn thuần là ghi dấu một cột mốc mới, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho triết lý phát triển của vivo. Bằng những nghiên cứu sâu rộng và lắng nghe nhu cầu của từng thị trường, vivo đã tích hợp những tính năng nhiếp ảnh cá nhân hóa phù hợp nhất với văn hóa và sở thích mang tính địa phương hóa cao. Đồng thời X300 Series cũng thể hiện tham vọng toàn cầu của hãng, cùng vươn tới một kỷ nguyên nhiếp ảnh di động mới.

vivo X300 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá bán lần lượt là 23.990.000 đồng và 34.990.000 đồng

vivo X300 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam và được bán độc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động với giá bán lần lượt, 23.990.000 đồng cho phiên bản vivo X300 (12GB + 256GB) và 34.990.000 đồng cho phiên bản X300 Pro (16GB + 512GB).

Đặc biệt từ ngày 19/11 đến 30/11, người dùng khi mua bộ đôi sản phẩm sẽ nhận ưu đãi lên đến 5 triệu đồng, trả chậm 0%, bảo hành chính hãng 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ màn hình 12 tháng (áp dụng cho vivo X300 Pro), thu cũ đổi mới, hỗ trợ 2 triệu đồng (áp dụng tùy sản phẩm thu cũ).

Như vậy, trong thời gian mở bán kể trên, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu siêu phẩm mới nhà vivo với mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, chỉ 19.990.000 đồng với X300 và 29.990.000 đồng với X300 Pro.