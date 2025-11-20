Điện tử tiêu dùng
Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion

vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam

Hồng Nhung

Hồng Nhung

09:31 | 20/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Theo vivo Việt Nam, bộ đôi siêu phẩm X300 Series sẽ đánh dấu bước nhảy vọt mang tính đột phá trong công nghệ nhiếp ảnh di động nhờ được trang bị camera ZEISS 200MP. Đây sẽ là minh chứng cho cam kết của vivo trong việc đặt người dùng làm trung tâm phát triển những nghiên cứu công nghệ, xuyên suốt hành trình 30 năm phát triển của thương hiệu.
vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt? Bộ đôi vivo X300 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 11 tới

Điều đáng chú ý là sự kiện ra mắt vivo X300 Series ngày hôm qua đã được ghi hình và livestream toàn bộ bằng chính vivo X300 Series trong suốt 2 giờ đồng hồ. Có thể nói việc sử dụng thiết bị này ngay trong một chương trình có quy mô lớn đã cho thấy sự tự tin của thương hiệu vào chính sản phẩm mà họ làm ra, đặc biệt là tin vào sức mạnh camera 200MP mới.

vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam
vivo X300 Series được sử dụng làm thiết bị livestreams và chụp hình cho sự kiện

Với chất lượng hình ảnh sắc nét, màu sắc ổn định và khả năng bắt chuyển động tốt trong điều kiện sân khấu nhiều ánh sáng phức tạp đã phần nào chứng minh năng lực xử lý của X300 Series, đồng thời củng cố thông điệp: vivo không chỉ giới thiệu công nghệ chúng tôi còn để sức mạnh sản phẩm tự lên tiếng.

Đây là thành quả của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa vivo và ZEISS, là cam kết chung tay thiết lập nên tiêu chuẩn mới cho kỷ nguyên nhiếp ảnh di động.

vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam
Điểm nhấn của X300 Series là hệ thống camera ZEISS 200 MP

Trở lại với nhân vật chính, vivo X300 Series, trong đó, X300 được trang bị camera chính ZEISS 200 MP, cảm biến Siêu nhạy HPB và khả năng chống rung đạt chuẩn CIPA 4.5, đạt đến bước tiến vượt bậc về hình ảnh chuyên nghiệp bằng cách ghi lại những bức ảnh ổn định và siêu rõ nét. Ngoài ra, camera tele cũng đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp, sử dụng cảm biến LYT-602 với công nghệ VCS, cải thiện 11,9% độ nhạy sáng (SNR10), đồng thời đạt chứng nhận ZEISS APO khắt khe.

Bộ đôi cũng được nâng cấp toàn diện cho camera trước với góc rộng ZEISS 50MP, tự động lấy nét, đảm bảo độ sắc nét ở nhiều khoảng cách khác nhau. Kết hợp với thuật toán chân dung độ phân giải cao độc quyền của vivo mang lại hình ảnh siêu rõ nét với kết cấu chi tiết tự nhiên, đồng thời đáp ứng các nhu cầu nâng cao như quay video và chụp ảnh chuyên nghiệp.

vivo ra mắt V60 Lite 5G vivo ra mắt V60 Lite 5G

Theo đó, vivo V60 Lite 5G sở hữu tính năng chân dung bốn mùa AI, cùng thiết kế trẻ trung, năng động, với hiệu năng ...

vivo X300 Series cũng mang đến sự sáng tạo không giới hạn thông qua công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến trong mọi bối cảnh, giải quyết các thách thức khi chụp ảnh tại các buổi concert. Ví dụ như ở Chế độ Sân khấu 2.0 người dùng dễ dàng ghi lại trọn vẹn mọi khoảnh khắc quý giá.

Tính năng chụp và quay sân khấu 4K toàn diện cho phép người dùng chụp ảnh chất lượng HD ngay cả khi đang quay video, mang lại chất lượng hình ảnh chi tiết rõ nét tương đương chụp ảnh thông thường.

Còn ở Chế độ Video sân khấu 2 góc nhìn cho phép sử dụng đồng thời camera trước và camera sau là gồm tùy chọn camera chính và camera tele. Chế độ chỉ sử dụng camera sau có thể sử dụng đồng thời camera chính và cả camera tele, ghi lại hình ảnh trọn vẹn của người dùng và nghệ sĩ biểu diễn trong cùng một.

vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam
X300 Series còn có chế độ chụp chân dung siêu sắc nét

Được trang bị camera tele ZEISS APO 200MP dẫn đầu ngành, kết hợp cùng ống kính tăng cường tiêu cực tele vivo ZEISS 2.35x và công nghệ nâng cấp hình ảnh dựa trên mô hình AI cỡ lớn, vivo X300 Series đã trở thành 'VIP Concert Phone'. Phiên bản nâng cấp toàn diện này không chỉ mang đến sức mạnh tối ưu, mà còn giúp người dùng dễ dàng trở thành 'vũ khí concert' thực thụ, đưa người dùng đến trải nghiệm VIP bất kể tầm xa, giúp bạn hòa mình vào không khí của các buổi biểu diễn một cách trọn vẹn nhất.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng thường ngày, vivo X300 cũng mang đến sức mạnh chụp chân dung với độ sắc nét vượt trội ngay cả khi phóng to. Với những cải tiến mới, vivo đã giúp người dùng có được những bức ảnh chân dung đẹp mắt, có thể kể đến chế độ chân dung Tự nhiên ZEISS cho khả năng chỉnh sửa da chân thực và tự nhiên, chế độ chân dung HD Đa Tiêu cự với chi tiết vượt trội, hay chế độ chân dung Ban đêm tự động phát hiện và xử lý các vấn đề thường gặp về ánh sáng trong cảnh đêm, và chụp nhanh chân dung trên mọi tiêu cự…

vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam
vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam

Chế độ chụp tele hoa và chim hỗ trợ phong cách bokeh Tele ZEISS Mirotar trên X300 Pro

Ngoài ra, X300 Pro còn có thêm tính năng chụp nhanh chuyển động tầm xa 20x và chế độ chụp tele hoa và chim, hỗ trợ phong cách bokeh Tele ZEISS Mirotar, được thiết kế chuyên dụng cho các cảnh quay tele, giúp chủ thể nổi bật nhờ hiệu ứng vòng gương độc đáo, tăng thêm nét độc đáo và mang đến nét công nghệ ZEISS biểu tượng cho mọi cảnh quay.

Sản phẩm cũng được tạo ra để mang đến những đột phá trong lĩnh vực quay video chuyên nghiệp. Theo đó, cả hai model đều hỗ trợ tính năng video chuyên nghiệp 4K 120fps hàng đầu trong ngành. Trong đó, X300 Pro tiến xa hơn một bước khi cả camera chính và tele đều hỗ trợ Video Dolby Vision 4K 120 fps và Video Log 10-bit 4K 120 fps, mang lại dải động chất lượng phim điện ảnh và tính linh hoạt hậu kỳ cao hơn.

Đáng chú ý, X300 Pro còn ghi điểm với khả năng quay video chân dung ấn tượng, đây là dòng máy đầu tiên trong ngành hỗ trợ video chân dung 4K 60fps với độ ổn định vượt trội, khả năng tái tạo màu sắc tuyệt vời và kết cấu da chân thực, khiến điện thoại trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho vlog để ghi lại hình ảnh con người.

vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam
OriginOS 6 được tích hợp trên vivo X300 Series mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới

OriginOS 6 được tích hợp trên vivo X300 Series còn được xem là một bước tiến trong trải nghiệm cảm xúc. Mà theo vivo thì hệ điều hành này nổi bật với sự kết hợp hài hòa giữa tính mượt mà bền bỉ, thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên và khả năng trí tuệ nhân tạo mở rộng. Cụ thể:

Đảo Origin hoàn toàn mới giúp tăng cường tương tác của người dùng bằng cách cung cấp các đề xuất thông minh và lời nhắc theo thời gian thực cho các hoạt động như cuộc họp, nghe nhạc, và nhiều hơn nữa.

Để nâng cao năng suất làm việc, bộ công vụ vivo office cho phép làm việc liền mạch trên nhiều thiết bị thông qua các tính năng như phản chiếu từ điện thoại sang PC, điều khiển từ xa và đồng bộ hóa ghi chú, chuyển dữ liệu dễ dàng với một chạm cho tệp thuộc mọi định dạng giữa vivo X300 và các thiết bị android khác, đồng thời dễ dàng kết nối trên thiết bị iphone hay Mac. Đáng chú ý, OriginOS tích hợp một bộ công cụ vivo Office mạnh mẽ bao gồm Sáng tạo AI hỗ trợ viết lại, dịch thuật, tóm tắt và động não. Việc tích hợp với Google Gemini còn giúp tăng cường hơn nữa khả năng sáng tạo, năng suất và cộng tác trên mọi thiết bị.

Cùng với OriginOS 6, vivo cũng giới thiệu bộ bảo mật vivo, hợp nhất tất cả các tính năng bảo mật và riêng tư vào một hệ thống thống nhất. Các tính năng chính như Không gian riêng tư cung cấp một không gian an toàn, được mã hóa và tách biệt cho các tệp nhạy cảm của bạn, đồng thời bao gồm mã hóa cấp phần cứng cho quyền truy cập được ủy quyền, khẳng định cam kết của vivo trong việc mang đến trải nghiệm liền mạch, không lo lắng. vivo X300 series cam kết 5 năm cập nhật OS và 7 năm duy trì bảo mật, đảm bảo thiết bị của bạn luôn được cập nhật và đáng tin cậy trong thời gian dài.

vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam
Bộ đôi vivo X300 Series được trang bị chip Flagship Dimensity 9500, do vivo Arm Joint Lab và Mediatek đồng phát triển

Bộ đôi vivo X300 Series được trang bị chip Flagship Dimensity 9500, do vivo Arm Joint Lab và Mediatek đồng phát triển, dựa trên quy trình N3P của TSMC, giúp mang lại sức mạnh vượt trội và hiệu suất năng lượng vượt trội. Theo đó, CPU lõi lớn thế hệ thứ 3, GPU G1-Ultra 12 nhân được nâng cấp toàn diện, thiết lập tiêu chuẩn ngành về đồ họa và hiệu năng, cùng NPU siêu hiệu quả, tăng gấp đôi khả năng xử lý và giảm một nửa mức tiêu thụ điện năng.

Đặc biệt khi kết hợp với chip V3+, hệ thống đạt hiệu suất 'tích hợp chip kép' vượt trội, cho phép xử lý các tác vụ nhiếp ảnh điện toán tiên tiến và video chân dung điện ảnh 4K 60 FPS đầu tiên trong ngành.

vivo V-Lite Series thế hệ mới có gì?
vivo V-Lite Series thế hệ mới có gì?

300 Series cũng được trang bị siêu pin BlueVolt độc quyền với công nghệ Anode Silicon thế hệ thứ 4, kết hợp điện phân bán rắn, mang lại dung lượng cao và độ tin cậy mạnh mẽ hơn.

Sản phẩm cũng được trang bị hệ thống sạc nhánh nâng cấp với khả năng kiểm soát nhiệt độ thông minh, mang lại trải nghiệm mượt mà khi sử dụng nhiều và tăng cường bảo vệ pin khi sạc. Với viên pin 6.510mAh trên X300 Pro và 6.040mAh trên X300, cùng công nghệ Sạc siêu tốc 90W và Sạc không dây 40W, bộ đôi mang đến khả năng tái nạp năng lượng ấn tượng.

Cả 2 được trang bị công nghệ tấm nền 8T LTPO hàng đầu với độ sáng tối đa toàn cầu lên đến 2000 nits, cho khả năng hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường sáng. Sản phẩm được trang bị công nghệ điều chỉnh độ sáng tần số cao toàn dải PWM 2160Hz cùng công nghệ điều chỉnh độ sáng toàn dải DC, mang đến khả năng bảo vệ mắt toàn diện suốt ngày đêm.

Và để mang đến trải nghiệm lâu dài, vivo cũng trang bị chuẩn kháng bụi kháng nước IP68 và IP69 cùng với kính cường lực Reinforced trên X300 và kính cường lực Armor trên X300 Pro, đảm bảo mỏng nhẹ mà bền bỉ.

Công nghệ cảm biến siêu âm 3D 2.0 cho phép mở khóa dễ dàng, tức thì ngay cả khi tay bị ướt. Liên kết AI thông minh giúp duy trì kết nối ổn định, độ trễ thấp trong môi trường khắc nghiệt, trong khi Hệ thống tản nhiệt hiệu suất cao đảm bảo hiệu suất ổn định khi chơi game hoặc quay video thời lượng dài.

vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam
vivo X300 Series không đơn thuần là ghi dấu một cột mốc mới, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho triết lý phát triển của vivo

Không chỉ đầu tư lớn về camera cũng như hệ thống phần cứng, thiết kế của X300 Series cũng được vivo chú ý. Theo đó, bộ đôi sở hữu thiết kế kính 3D nguyên khối tích hợp liền mạch cụm camera, mang đến vẻ đẹp tinh tế và sự thoải mái vượt trội. Mặt kính nhung san hô phía sau mang đến kết cấu mờ mịn, chống bám vân tay và thân thiện với da.

vivo X300 sở hữu màn hình phẳng 6,31 inch nhỏ gọn, chỉ nặng 190g và độ mỏng 7,95mm, mang đến thiết kế tối giản và cân đối với 2 màu sắc Đen Phantom và Hồng Halo.

Màn hình phẳng 6,78 inch được tích hợp vào thân máy mỏng 7,99mm của phiên bản X300 Pro, tạo vẻ chuyên nghiệp hơn so với người anh em. Hai tùy chọn màu Nâu Sa Mạc và Đen Phantom phù hợp với những ai thích phong cách lịch lãm.

Có thể nói, việc ra mắt vivo X300 Series tại Việt Nam không đơn thuần là ghi dấu một cột mốc mới, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho triết lý phát triển của vivo. Bằng những nghiên cứu sâu rộng và lắng nghe nhu cầu của từng thị trường, vivo đã tích hợp những tính năng nhiếp ảnh cá nhân hóa phù hợp nhất với văn hóa và sở thích mang tính địa phương hóa cao. Đồng thời X300 Series cũng thể hiện tham vọng toàn cầu của hãng, cùng vươn tới một kỷ nguyên nhiếp ảnh di động mới.

vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam
vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam
vivo chính thức ra mắt siêu phẩm X300 Series tại thị trường Việt Nam

vivo X300 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá bán lần lượt là 23.990.000 đồng và 34.990.000 đồng

vivo X300 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam và được bán độc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động với giá bán lần lượt, 23.990.000 đồng cho phiên bản vivo X300 (12GB + 256GB) và 34.990.000 đồng cho phiên bản X300 Pro (16GB + 512GB).

Đặc biệt từ ngày 19/11 đến 30/11, người dùng khi mua bộ đôi sản phẩm sẽ nhận ưu đãi lên đến 5 triệu đồng, trả chậm 0%, bảo hành chính hãng 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ màn hình 12 tháng (áp dụng cho vivo X300 Pro), thu cũ đổi mới, hỗ trợ 2 triệu đồng (áp dụng tùy sản phẩm thu cũ).

Như vậy, trong thời gian mở bán kể trên, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu siêu phẩm mới nhà vivo với mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, chỉ 19.990.000 đồng với X300 và 29.990.000 đồng với X300 Pro.

vivo vivo X300 Series Vua tele photo siêu phẩm X300 Series camera ZEISS 200MP kỷ nguyên nhiếp ảnh di động giá bán vivo X300 giá bán vivo X300 Pro

Bài liên quan

Bộ đôi vivo X300 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 11 tới

Bộ đôi vivo X300 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 11 tới

vivo ra mắt V60 Lite 5G

vivo ra mắt V60 Lite 5G

OriginOS 6: “Bậc thầy mượt mà. Mượt mà ở Origin”

OriginOS 6: “Bậc thầy mượt mà. Mượt mà ở Origin”

Có thể bạn quan tâm

Xiaomi giữ vững vị trí Top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam

Xiaomi giữ vững vị trí Top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam

Điện tử tiêu dùng
Cũng theo báo cáo từ Omdia, tại Việt Nam, Xiaomi tiếp tục giữ vững vị thế Top 2 thị phần smartphone với 19% thị phần, củng cố chuỗi thành tích quý thứ 3 liên tiếp Xiaomi giữ vững vị thế này.
Cùng ‘soi’ tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L của Xiaomi

Cùng ‘soi’ tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L của Xiaomi

Gia dụng
Thật lòng ban đầu mình nghĩ đến một chiếc tủ 2 cánh có dung tích đâu đó khoảng 160 – 250L, vì nó phù hợp với nhu cầu hiện tại. Nhưng ngay sau đó mình đã thay đổi, gia đình trẻ không cách ông bà quá xa, họ thường đi về thăm mỗi dịp cuối tuần và ông bà cũng thường mua thực phẩm để con cái mang lên thành phố ăn uống cho yên tâm. Chính vì vậy mình đã tư vấn cho bạn mình mua tặng con một chiếc tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L mới của Xiaomi.
Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

Điện tử tiêu dùng
Hôm qua, Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nhất Tiến Chung, nhà cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT hàng đầu và là đối tác Elite của NVIDIA đã phối hợp cùng ASUS và các chuyên gia của diễn đàn Tinh Tế cùng nhau giải mã sản phẩm siêu máy tính AI thế hệ mới ASUS Ascent GX10.
Bowers & Wilkins Px8 S2 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Bowers & Wilkins Px8 S2 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Điện tử tiêu dùng
Bằng việc mang “tuyên ngôn của chất âm hoàn mỹ” đến người yêu âm nhạc Bowers & Wilkins Px8 S2 là mẫu tai nghe flagship mới nhất, phiên bản kế nhiệm của Px8, có khả năng chống ồn (ANC) tuyệt đỉnh và chất lượng âm thanh chuẩn flagship cùng thiết kế được hoàn thiện cao cấp.
Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Điện tử tiêu dùng
Theo Dreame thì bên cạnh lực hút mạnh mẽ nhất, cả hai robot hút bụi lau nhà mới này đều sở hữu nhiều tính năng vượt trội, góp phần mang đến cuộc sống tiện nghi hơn, nơi việc dọn dẹp nhà cửa không còn là gánh nặng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

21°C

Cảm giác: 20°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 35°C
mây rải rác
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
29°C
Đà Nẵng

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
24°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 21°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
22°C
Khánh Hòa

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
25°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
23°C
Nghệ An

17°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
13°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
12°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
11°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
12°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
13°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
13°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
12°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
14°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
20°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
14°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
14°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
14°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
15°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
14°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
14°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
21°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
28°C
Quảng Bình

14°C

Cảm giác: 14°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
15°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
15°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
15°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
16°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
16°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
17°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
15°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
18°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
18°C
Thừa Thiên Huế

18°C

Cảm giác: 18°C
sương mờ
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
18°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
19°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
20°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 21°C
mây thưa
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 21/11/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 21/11/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 21/11/2025 18:00
13°C
Thứ sáu, 21/11/2025 21:00
13°C
Thứ bảy, 22/11/2025 00:00
13°C
Thứ bảy, 22/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 22/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 22/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 22/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 22/11/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 22/11/2025 18:00
14°C
Thứ bảy, 22/11/2025 21:00
13°C
Chủ nhật, 23/11/2025 00:00
14°C
Chủ nhật, 23/11/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 23/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 23/11/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 23/11/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 23/11/2025 15:00
15°C
Chủ nhật, 23/11/2025 18:00
14°C
Chủ nhật, 23/11/2025 21:00
14°C
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
15°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
18°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
14°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
13°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
21°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16574 16843 17419
CAD 18234 18510 19121
CHF 32043 32425 33068
CNY 0 3470 3830
EUR 29743 30015 31042
GBP 33617 34006 34944
HKD 0 3257 3459
JPY 160 165 171
KRW 0 16 18
NZD 0 14485 15074
SGD 19631 19912 20435
THB 728 791 845
USD (1,2) 26111 0 0
USD (5,10,20) 26153 0 0
USD (50,100) 26181 26201 26386
Cập nhật: 20/11/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,166 26,166 26,386
USD(1-2-5) 25,120 - -
USD(10-20) 25,120 - -
EUR 30,023 30,047 31,184
JPY 164.98 165.28 172.17
GBP 34,041 34,133 34,945
AUD 16,857 16,918 17,363
CAD 18,478 18,537 19,061
CHF 32,436 32,537 33,214
SGD 19,818 19,880 20,500
CNY - 3,662 3,760
HKD 3,338 3,348 3,430
KRW 16.65 17.36 18.63
THB 777.26 786.86 837.26
NZD 14,508 14,643 14,989
SEK - 2,723 2,803
DKK - 4,016 4,132
NOK - 2,555 2,630
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,947.36 - 6,672.37
TWD 764.87 - 920.89
SAR - 6,935.23 7,259.63
KWD - 83,756 88,566
Cập nhật: 20/11/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,165 26,168 26,388
EUR 29,937 30,057 31,189
GBP 34,000 34,137 35,106
HKD 3,314 3,327 3,434
CHF 32,357 32,487 33,390
JPY 165.59 166.25 173.25
AUD 16,792 16,859 17,396
SGD 19,884 19,964 20,505
THB 791 794 830
CAD 18,497 18,571 19,110
NZD 14,621 15,129
KRW 17.28 18.88
Cập nhật: 20/11/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26173 26173 26386
AUD 16740 16840 17765
CAD 18406 18506 19521
CHF 32272 32302 33888
CNY 0 3670.9 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 29913 29943 31669
GBP 33904 33954 35706
HKD 0 3390 0
JPY 164.08 164.58 175.09
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14585 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19784 19914 20642
THB 0 757 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 14830000 14830000 15030000
SBJ 13000000 13000000 15030000
Cập nhật: 20/11/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,210 26,244 26,386
USD20 26,194 26,244 26,386
USD1 23,874 26,244 26,386
AUD 16,794 16,894 18,009
EUR 30,092 30,092 31,250
CAD 18,359 18,459 19,772
SGD 19,870 20,020 20,590
JPY 164.66 166.16 170.73
GBP 34,005 34,155 34,939
XAU 14,898,000 0 15,102,000
CNY 0 3,555 0
THB 0 792 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 20/11/2025 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,500 149,500
Hà Nội - PNJ 146,500 149,500
Đà Nẵng - PNJ 146,500 149,500
Miền Tây - PNJ 146,500 149,500
Tây Nguyên - PNJ 146,500 149,500
Đông Nam Bộ - PNJ 146,500 149,500
Cập nhật: 20/11/2025 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,900 15,100
Miếng SJC Nghệ An 14,900 15,100
Miếng SJC Thái Bình 14,900 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,800 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,800 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,800 15,100
NL 99.99 14,100
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,100
Trang sức 99.9 14,360 14,990
Trang sức 99.99 14,370 15,000
Cập nhật: 20/11/2025 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,483 ▲1334K 1,503 ▲1352K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,483 ▲1334K 15,032 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,483 ▲1334K 15,033 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,459 ▼6K 1,484 ▲1335K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,459 ▼6K 1,485 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,444 ▲1299K 1,474 ▲1326K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,441 ▼594K 145,941 ▼594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,211 ▼450K 110,711 ▼450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,892 ▲91959K 100,392 ▲99384K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,573 ▼366K 90,073 ▼366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,593 ▼350K 86,093 ▼350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,122 ▼250K 61,622 ▼250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,483 ▲1334K 1,503 ▲1352K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,483 ▲1334K 1,503 ▲1352K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,483 ▲1334K 1,503 ▲1352K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,483 ▲1334K 1,503 ▲1352K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,483 ▲1334K 1,503 ▲1352K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,483 ▲1334K 1,503 ▲1352K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,483 ▲1334K 1,503 ▲1352K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,483 ▲1334K 1,503 ▲1352K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,483 ▲1334K 1,503 ▲1352K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,483 ▲1334K 1,503 ▲1352K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,483 ▲1334K 1,503 ▲1352K
Cập nhật: 20/11/2025 12:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Gần 400 doanh nghiệp tham dự Triển lãm Ngũ kim duy nhất tại Việt Nam

Gần 400 doanh nghiệp tham dự Triển lãm Ngũ kim duy nhất tại Việt Nam

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Công an phường Thanh Liệt mở Hội nghị lắng nghe dân góp ý

Công an phường Thanh Liệt mở Hội nghị lắng nghe dân góp ý

Nhà đàm phán Hội nghị Paris Nguyễn Thị Bình nhận giải cao quý từ Ấn Độ

Nhà đàm phán Hội nghị Paris Nguyễn Thị Bình nhận giải cao quý từ Ấn Độ

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Sự cố Cloudflare ngày 18/11/2025: Internet toàn cầu tê liệt

Sự cố Cloudflare ngày 18/11/2025: Internet toàn cầu tê liệt

Internet toàn cầu tê liệt vì Cloudflare gặp sự cố nghiêm trọng

Internet toàn cầu tê liệt vì Cloudflare gặp sự cố nghiêm trọng

Gia tăng lừa đảo giao dịch tiền ảo

Gia tăng lừa đảo giao dịch tiền ảo

TikTok triển khai hệ thống cảnh báo lừa đảo trực tiếp trong ứng dụng

TikTok triển khai hệ thống cảnh báo lừa đảo trực tiếp trong ứng dụng

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Di sản 80 năm - Những giá trị bền vững của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Di sản 80 năm - Những giá trị bền vững của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Hào khí 80 năm Văn khoa: Từ Sắc lệnh số 45 đến tầm vóc đại học tinh hoa

Hào khí 80 năm Văn khoa: Từ Sắc lệnh số 45 đến tầm vóc đại học tinh hoa

Phát triển nguồn nhân lực nhân văn chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập

Phát triển nguồn nhân lực nhân văn chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tám thập kỷ tâm huyết vì nền tảng trí tuệ quốc gia

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tám thập kỷ tâm huyết vì nền tảng trí tuệ quốc gia

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Phát triển xăng sinh học E10, thúc đẩy thương mại quốc tế

Phát triển xăng sinh học E10, thúc đẩy thương mại quốc tế

Xiaomi giữ vững vị trí Top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam

Xiaomi giữ vững vị trí Top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam

'Deal shock Quà xinh': LocknLock ưu đãi kép cùng Điện Máy Xanh

Cổ phần công nghệ mới đáng ngạc nhiên của Berkshire Hathaway

Cổ phần công nghệ mới đáng ngạc nhiên của Berkshire Hathaway

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
30 năm TV Samsung, một hành trình đáng tự hào

30 năm TV Samsung, một hành trình đáng tự hào

FPT thúc đẩy tăng trưởng số tại Trung Đông

FPT thúc đẩy tăng trưởng số tại Trung Đông

UNIQLO trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt cho người dân các tỉnh miền núi

UNIQLO trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt cho người dân các tỉnh miền núi

Chung khảo cuộc thi

Chung khảo cuộc thi 'Sinh viên với An ninh mạng 2025'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser sắp có bán tải và SUV khung liền: phá vỡ truyền thống lâu đời

Toyota Land Cruiser sắp có bán tải và SUV khung liền: phá vỡ truyền thống lâu đời

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

Ba Đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới PUBG Mobile 2025 PMGC

Ba Đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới PUBG Mobile 2025 PMGC

Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025