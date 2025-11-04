vivo X300 Series chính là sản phẩm ghi dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của vivo, sản phẩm khẳng định cam kết sâu sắc của thương hiệu khi mang đến cho người dùng những công nghệ tiên tiến nhất. Sự ra mắt của bộ đôi này được gắn liền với camera ZEISS cảm biến 200MP, đánh dấu cho bước nhảy vọt mang tính cách mạng trong nhiếp ảnh di động.

Bên cạnh đó, dòng X300 Series còn được trang bị hệ điều hành OriginOS 6 hoàn toàn mới, hiệu năng trải nghiệm cao cấp nâng tầm chuẩn mực cho sự hoàn hảo của một chiếc flagship.

Bộ đôi vivo X300 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 11 tới

Bộ đôi vivo X300 Series được trang bị camera ZEISS cảm biến 200MP

Để nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp, vivo ra mắt ống kính tăng cường tiêu cụ tele vivo ZEISS 2.35x, giúp chụp tele với hiệu suất hàng đầu trong ngành, đạt mức zoom cực nét với các tiêu cự zoom 200mm lên 400 mm, 800 mm, 1.600 mm và có thể zoom xa hơn thế nữa.

Cùng với chip Flagship Dimensity 9500, do vivo Arm Joint Lab và Mediatek đồng phát triển, kết hợp với chip V3+, cho phép xử lý các tác vụ nhiếp ảnh điện toán tiên tiến và video chuẩn điện ảnh.

Chương trình đặt trước vivo X300 Series đã được khởi động tại hệ thống Thế Giới Di Động từ ngày 1/11/2025 với mức đặt cọc là 1 triệu đồng.

vivo X300 Series sẽ được bán ra với hai phiên bản, vivo X300 (RAM 12GB + ROM 256GB) cùng các tùy chọn màu sắc là Hồng Halo, Đen Phantom và vivo X300 Pro (RAM 16GB + ROM 512GB) có hai màu Nâu Sa Mạc và Đen Phantom.

vivo X300 Series sẽ chính thức ra mắt và mở bán tại Việt Nam vào ngày 19/11 tới.

Thông tin thêm về vivo X300 series xem tại: https://www.vivo.com/vn/activity/x300-series-launch