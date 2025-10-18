Chuyển động số
Tư vấn chỉ dẫn
Vivo chính thức ra mắt OriginOS 6

OriginOS 6: “Bậc thầy mượt mà. Mượt mà ở Origin”

Văn Ký

Văn Ký

11:51 | 18/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Vivo chính thức ra mắt OriginOS 6 vào tối 15/10 với slogan "Bậc thầy mượt mà. Mượt mà ở Origin". Một khẩu hiệu táo bạo về triết lý thiết kế mới tập trung vào trải nghiệm người dùng tự nhiên, hiệu năng bền vững và kết nối đa nền tảng.
vivo Y39 5G: lựa chọn mới cho học sinh, sinh viên vivo Y39 5G: lựa chọn mới cho học sinh, sinh viên
vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt? vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?
Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ” Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ”

Sau nhiều thế hệ phát triển, OriginOS đã khẳng định vị thế của mình trong phân khúc giao diện Android cao cấp tại Trung Quốc. Với phiên bản thứ 6, Vivo không chỉ tiếp tục hoàn thiện hình thức thiết kế đặc trưng mà còn đầu tư mạnh vào công nghệ tối ưu hiệu năng và tích hợp hệ sinh thái.

OriginOS 6: “Bậc thầy mượt mà. Mượt mà ở Origin”

Giao diện sống động và tự nhiên - Light and Shadow System

Điểm nhấn lớn nhất của OriginOS 6 nằm ở Light and Shadow System, một hệ thống mô phỏng ánh sáng tự nhiên theo thời gian thực. Không đơn thuần là hiệu ứng đổ bóng tĩnh, hệ thống này tính toán và điều chỉnh ánh sáng dựa trên góc độ thiết bị, thời gian trong ngày và ngữ cảnh sử dụng.

OriginOS 6: “Bậc thầy mượt mà. Mượt mà ở Origin”

Kết quả là một giao diện có chiều sâu đáng kinh ngạc, các thành phần UI như thẻ thông báo, widget hay biểu tượng ứng dụng đều có bóng đổ mềm mại, dễ điều hướng và hiển thị thông tin theo ngữ cảnh. Màn hình khóa tương tác theo góc nghiêng, ảnh nền chuyển động theo thao tác, khiến việc tương tác trở nên trực quan và dễ chịu hơn.

Giao diện trong suốt - Transparent UI

Tiếp nối xu hướng giao diện trong suốt mà Apple đã khai phá với iOS 7, OriginOS 6 áp dụng Transparent UI một cách tinh tế hơn. Các lớp giao diện sử dụng độ mờ (blur) và trong suốt vừa đủ để người dùng có thể nhìn thấy nội dung phía sau mà không bị phân tán bởi quá nhiều yếu tố UI.

Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích khi làm việc đa nhiệm hoặc sử dụng các tính năng nổi (floating window), giúp người dùng luôn nắm được ngữ cảnh mà không cần chuyển đổi ứng dụng liên tục.

Bố cục thẻ phân lớp - Layered Card Layout

Layered Card Layout là cách OriginOS 6 tổ chức thông tin theo mô hình thẻ xếp lớp. Không giống với thiết kế phẳng (flat design) truyền thống, bố cục này tận dụng hiệu ứng chiều sâu để tạo ra hệ thống phân cấp thông tin rõ ràng.

Người dùng có thể dễ dàng điều hướng giữa các lớp thông tin bằng cách vuốt hoặc chạm, trong khi hệ thống tự động điều chỉnh hiển thị theo ngữ cảnh. Ví dụ, khi mở trung tâm thông báo, các thông báo quan trọng sẽ nổi lên phía trước với hiệu ứng đổ bóng rõ nét hơn.

Màn hình khóa động - Dynamic Lock Screen

Một trong những tính năng thú vị nhất là Dynamic Lock Screen - màn hình khóa phản ứng theo góc nghiêng thiết bị thông qua cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển. Hình nền không còn là ảnh tĩnh mà trở thành một lớp nội dung có thể "nhìn qua" bằng cách nghiêng điện thoại.

Hiệu ứng parallax này tạo ra cảm giác chiều sâu 3D tự nhiên, biến màn hình khóa từ một rào cản thành một trải nghiệm tương tác thú vị mỗi khi mở khóa thiết bị.

Công nghệ mượt mà Origi - Origin Smooth Engine

Nếu thiết kế là bộ mặt của OriginOS 6, thì Origin Smooth Engine chính là trái tim đập trong lồng ngực của nó. Đây là bộ công nghệ tối ưu hiệu năng đa tầng, giải quyết ba vấn đề lớn nhất của Android: quản lý tài nguyên không hiệu quả, render lag, và hiệu ứng chuyển động giật lag.

Bộ ba công nghệ CPU-RAM-ROM - Trinity Engine

Trinity Engine là hệ thống quản lý tài nguyên thông minh dựa trên machine learning. Không giống với các scheduler CPU thông thường chỉ phản ứng theo tải hiện tại, Trinity Engine dự đoán trước nhu cầu tính toán và kích hoạt các lõi CPU phù hợp.

Điểm đặc biệt là khả năng kích hoạt cả 8 lõi (trên chip flagship) khi cần thiết cho các tác vụ nặng như gaming hay render video, sau đó nhanh chóng chuyển về chế độ tiết kiệm năng lượng khi hoạt động giảm. Điều này giúp duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài mà không gây quá nhiệt hay tiêu hao pin không cần thiết.

Kết hợp bộ đôi GPU và CPU - Dual Rendering

Dual Rendering là kỹ thuật lai giữa hardware rendering (GPU) và software rendering (CPU). Hệ thống tự động phân tích từng frame và quyết định phần nào nên render bằng GPU (các hiệu ứng phức tạp, 3D, animation), phần nào nên render bằng CPU (UI tĩnh, text, icon đơn giản).

Lợi ích kép: tốc độ frame tăng lên đáng kể nhờ giảm tải GPU, trong khi tiêu thụ điện giảm vì không phải bật GPU full power cho mọi tác vụ render. Trong thử nghiệm thực tế, phương pháp này có thể tăng frame rate trung bình 15-20% trong các tác vụ UI thông thường.

Chuyển động mô phỏng vật lý - Physics-based Motion

Điểm khác biệt lớn giữa giao diện "mượt" và "rất mượt" nằm ở Physics-based Motion. Thay vì sử dụng các đường cong easing được định nghĩa trước (cubic-bezier), OriginOS 6 mô phỏng chuyển động dựa trên các định luật vật lý thực như quán tính, ma sát và độ đàn hồi.

Kết quả là mọi thao tác vuốt, kéo thả hay scroll đều có "trọng lượng" và phản ứng tự nhiên như các vật thể trong thế giới thực. Khi vuốt một danh sách dài, nó sẽ tiếp tục trượt với vận tốc giảm dần tự nhiên thay vì dừng đột ngột. Khi kéo widget đến vị trí mới, nó sẽ "nảy" nhẹ trước khi trở về vị trí cố định.

Truyền tải không dây tự do - Free Transfer

Free Transfer cho phép truyền tệp giữa điện thoại và máy tính (Windows/macOS) với tốc độ cao mà không cần cáp kết nối. Sử dụng kết hợp Wi-Fi Direct và Bluetooth 5.3, tính năng này đạt tốc độ truyền tối đa 120MB/s trong điều kiện lý tưởng.

Điểm mạnh không chỉ là tốc độ mà còn là tính liền mạch, không cần mở ứng dụng riêng hay nhập mã PIN. Hệ thống tự động nhận diện thiết bị đã ghép nối và hiển thị trong file explorer như một ổ đĩa mạng thông thường.

Bộ quản lý tài liệu thông minh - DocMaster

DocMaster không phải là một ứng dụng văn phòng mới mà là một hệ thống tích hợp cho phép chỉnh sửa tài liệu Word, Excel và PowerPoint ngay trên điện thoại với giao diện được tối ưu cho màn hình cảm ứng.

Điểm đặc biệt là khả năng đồng bộ thời gian thực với máy tính, bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa trên PC, tiếp tục trên điện thoại khi di chuyển, rồi hoàn thiện lại trên máy tính bảng mà không cần lưu và mở lại tệp thủ công.

Liên kết đat thiết bị - Multi-device Collaboration

Multi-device Collaboration kết nối điện thoại với tai nghe, đồng hồ thông minh, máy tính bảng trong một hệ sinh thái thống nhất. Các tính năng bao gồm:

  • Chia sẻ màn hình không dây với độ trễ thấp (dưới 50ms)
  • Đồng bộ thông báo thông minh chỉ hiển thị trên thiết bị đang sử dụng
  • Điều khiển từ xa các thiết bị IoT trong nhà thông qua trung tâm điều khiển tích hợp
  • Audio switching tự động chuyển nguồn phát nhạc giữa điện thoại, tai nghe và loa

Sạc thông minh - Smart Charging

Smart Charging không phải là tính năng mới nhưng OriginOS 6 thể hiện một tầm cao mới. Hệ thống theo dõi nhiệt độ pin, chu kỳ sạc và trạng thái hóa học để điều chỉnh dòng điện đầu vào một cách linh hoạt. Khi phát hiện pin đang ở nhiệt độ cao hoặc đã qua nhiều chu kỳ sạc, hệ thống tự động giảm dòng sạc để kéo dài tuổi thọ. Tính năng "Optimized Charging" dựa trên thói quen của người sử dụng, thiết bị sẽ tự động dừng sạc ở 80% trong đêm, chỉ sạc đầy đúng trước khi bạn thức dậy.

Tối ưu chế độ chờ - Idle Optimization

Idle Optimization giảm tiêu thụ điện khi thiết bị không hoạt động thông qua việc đóng băng các ứng dụng nền và hạ tần số CPU xuống mức tối thiểu. Trong chế độ ngủ sâu (deep sleep), OriginOS 6 chỉ tiêu tốn khoảng 0.5-0.8% pin mỗi giờ.

Tối ưu hiệu năng sử dụng - Usage-based Tuning

Usage-based Tuning sử dụng AI để học thói quen người dùng và phân bổ tài nguyên tương ứng. Ví dụ, nếu bạn thường chơi game vào buổi tối, hệ thống sẽ tự động dự trữ pin và CPU trong khung giờ đó. Nếu bạn ít sử dụng điện thoại vào ban đêm, chế độ tiết kiệm pin sẽ được kích hoạt chặt chẽ hơn.

Bảo mật và quyền riêng tư: Permission Control

Permission Control trong OriginOS 6 hiển thị thông báo realtime mỗi khi ứng dụng truy cập camera, micro, vị trí hoặc dữ liệu nhạy cảm. Người dùng có thể thu hồi quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn mà không cần vào cài đặt.

Hệ thống cũng cảnh báo khi phát hiện ứng dụng truy cập dữ liệu "bất thường", ví dụ như một ứng dụng đèn pin đột nhiên yêu cầu truy cập danh bạ.

Không gian riêng tư được mã hóa - Private Space

Private Space tạo ra một môi trường sandbox hoàn toàn tách biệt, được mã hóa AES-256. Dữ liệu trong Private Space không thể truy cập từ hệ thống chính hay các ứng dụng thông thường.

Tính năng này lý tưởng cho việc lưu trữ tài liệu nhạy cảm, ảnh riêng tư hoặc cài đặt các ứng dụng ngân hàng/công việc riêng biệt. Khi kích hoạt chế độ "Stealth Mode", Private Space sẽ hoàn toàn ẩn khỏi giao diện.

Bảo vệ thị lực mắt - Eye Protection

Eye Protection điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng màn hình dựa trên ánh sáng môi trường và nhịp sinh học (circadian rhythm). Ban ngày, màn hình sẽ sáng hơn với tông màu lạnh để tăng độ tương phản. Ban đêm, hệ thống tự động chuyển sang tông ấm và giảm độ sáng để giảm ánh sáng xanh. Tính năng "Reading Mode"sử dụng công nghệ e-ink, một loại công nghệ hiển thị mô phỏng cách mà mực thật xuất hiện trên giấy. Đây chính là công nghệ màn hình được dùng phổ biến trên máy đọc sách điện tử như Amazon Kindle, Kobo, Onyx Boox,.. có tác dụng giảm tần số làm tươi và chuyển sang màu đơn sắc để giảm mỏi mắt khi đọc sách điện tử.

Lộ trình cập nhật

OriginOS 6 sẽ bắt đầu được triển khai từ tháng 11/2025 cho các dòng máy flagship của Vivo, bao gồm:

  • Đợt 1 (tháng 11): Vivo X100 Series, iQOO 12 Series
  • Đợt 2 (tháng 12): Vivo X90 Series, Vivo S18 Series
  • Đợt 3 (Q1 2026): Các dòng máy tầm trung và phổ thông

Người dùng có thể đăng ký tham gia chương trình beta test để nhận bản cập nhật sớm, tuy nhiên cần lưu ý rằng phiên bản beta có thể chứa lỗi và chưa được tối ưu hoàn toàn.

Kết Luận

OriginOS 6 không chỉ là một bản cập nhật giao diện thông thường mà là một tuyên ngôn về cách Vivo nhìn nhận trải nghiệm người dùng di động. Sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế lấy cảm hứng từ các chuyển động vật lý thực, công nghệ tối ưu hiệu năng mạnh mẽ, và hệ sinh thái kết nối đa thiết bị tạo nên một giao diện Android đáng chú ý nhất năm 2025.

"Mượt mà" không còn chỉ là khẩu hiệu marketing mà trở thành một triết lý thiết kế xuyên suốt - từ cách ánh sáng di chuyển trên màn hình, đến cách hệ thống quản lý tài nguyên, hay cách các thiết bị giao tiếp với nhau. Vivo đã chứng minh rằng họ không chỉ đơn thuần sao chép Apple hay Samsung, mà đang xây dựng một bản sắc riêng biệt trong thế giới Android.

Liệu OriginOS 6 có đủ sức cạnh tranh với ColorOS, MIUI/HyperOS hay OneUI? Câu trả lời sẽ nằm ở trải nghiệm thực tế khi bản cập nhật chính thức được phát hành rộng rãi trong những tháng tới.
OriginOS 6 vivo Giao diện Android Tối ưu hiệu năng Hệ sinh thái đa thiết bị

Bài liên quan

Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ”

Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ”

vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?

vivo X300 Series vừa ra mắt tại Thượng Hải có gì đặc biệt?

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn tải và sử dụng hình nền mới của iPhone Air, iPhone 17 Pro

Hướng dẫn tải và sử dụng hình nền mới của iPhone Air, iPhone 17 Pro

Tư vấn chỉ dẫn
Hình nền iPhone Air với phong cách tối giản, nhẹ nhàng và iPhone 17 Pro với thiết kế chữ "PRO" hiện đại, chuyên nghiệp. Hướng dẫn cách tải và cài đặt hình nền độ phân giải cao nhanh chóng, dễ dàng trên iPhone
Windows 10 sắp hết hạn hỗ trợ: Người dùng cần chuẩn bị gì trước ngày 14/10/2025?

Windows 10 sắp hết hạn hỗ trợ: Người dùng cần chuẩn bị gì trước ngày 14/10/2025?

Tư vấn chỉ dẫn
Theo thông báo mới nhất từ Microsoft, hệ điều hành Windows 10 sẽ chính thức kết thúc hỗ trợ vào ngày 14/10/2025. Sau thời điểm này, hệ thống sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật, sửa lỗi hay tính năng mới. Đây là thông tin quan trọng đối với hàng triệu người dùng cá nhân và doanh nghiệp vẫn đang vận hành trên nền tảng này
Hướng dẫn cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Hướng dẫn cập nhật Windows 10 lên Windows 11

Tư vấn chỉ dẫn
Hướng dẫn chi tiết cách cập nhật Windows 10 lên Windows 11 miễn phí thông qua Windows Insider Program. Đăng ký Dev Channel để trải nghiệm Windows 11 sớm nhất với giao diện mới hiện đại, menu Start được thiết kế lại và nhiều tính năng cải tiến đáng chú ý
Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Hướng dẫn tải và cài đặt Windows 11

Tư vấn chỉ dẫn
Hướng dẫn chi tiết cách tải và cài đặt Windows 11.Tải file ISO Windows 11, tạo USB boot, kiểm tra cấu hình máy, thực hiện cài đặt thông qua giao diện setup.
Hướng dẫn cập nhật One UI 8.0 trên Samsung

Hướng dẫn cập nhật One UI 8.0 trên Samsung

Tư vấn chỉ dẫn
One UI 8.0 chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng giá về hiệu suất, giao diện và trí tuệ nhân tạo. Được xây dựng trên nền tảng Android 16, phiên bản mới nhất này mang đến trải nghiệm mượt mà hơn, tích hợp sâu hơn các tính năng Galaxy AI thông minh, cùng giao diện trực quan được tối ưu toàn diện.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

31°C

Cảm giác: 34°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
24°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mây cụm
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
32°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
31°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
30°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
25°C
Hà Giang

30°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
25°C
Hải Phòng

31°C

Cảm giác: 37°C
mây thưa
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
22°C
Khánh Hòa

32°C

Cảm giác: 39°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
33°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
32°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 29°C
mây cụm
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
23°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
29°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
15°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 18/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 18/10/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 18/10/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 18/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 18/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 19/10/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 19/10/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 19/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 19/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 19/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 20/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 20/10/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 20/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 21/10/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 21/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 22/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 22/10/2025 03:00
23°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16578 16847 17436
CAD 18256 18532 19149
CHF 32561 32945 33595
CNY 0 3470 3830
EUR 30057 30330 31361
GBP 34558 34950 35889
HKD 0 3260 3463
JPY 168 172 178
KRW 0 17 19
NZD 0 14774 15359
SGD 19787 20069 20606
THB 719 782 837
USD (1,2) 26076 0 0
USD (5,10,20) 26117 0 0
USD (50,100) 26145 26165 26356
Cập nhật: 18/10/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,156 26,156 26,356
USD(1-2-5) 25,110 - -
USD(10-20) 25,110 - -
EUR 30,447 30,471 31,570
JPY 172.51 172.82 179.89
GBP 35,031 35,126 35,934
AUD 16,796 16,857 17,287
CAD 18,461 18,520 19,032
CHF 33,037 33,140 33,792
SGD 20,003 20,065 20,676
CNY - 3,651 3,745
HKD 3,341 3,351 3,431
KRW 17.18 17.92 19.22
THB 773.87 783.43 833.25
NZD 14,803 14,940 15,281
SEK - 2,759 2,837
DKK - 4,072 4,186
NOK - 2,581 2,654
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,844.13 - 6,550
TWD 777.39 - 935.29
SAR - 6,925.89 7,244.45
KWD - 84,140 88,935
Cập nhật: 18/10/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,175 26,176 26,356
EUR 30,246 30,367 31,451
GBP 34,804 34,944 35,882
HKD 3,325 3,338 3,440
CHF 32,708 32,839 33,732
JPY 171.48 172.17 179.09
AUD 16,763 16,830 17,346
SGD 20,034 20,114 20,626
THB 789 792 826
CAD 18,441 18,515 18,996
NZD 14,859 15,336
KRW 17.84 19.50
Cập nhật: 18/10/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26164 26164 26356
AUD 16679 16779 17385
CAD 18413 18513 19117
CHF 32969 32999 33878
CNY 0 3661.6 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 30371 30401 31426
GBP 34876 34926 36034
HKD 0 3390 0
JPY 172.45 172.95 180.01
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.1 0
LAK 0 1.146 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 14877 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19968 20098 20831
THB 0 750.9 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 15150000 15150000 15300000
SBJ 15000000 15000000 15300000
Cập nhật: 18/10/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,135 26,185 26,356
USD20 26,135 26,185 26,356
USD1 23,846 26,185 26,356
AUD 16,706 16,806 17,946
EUR 30,485 30,485 31,849
CAD 18,328 18,428 19,769
SGD 20,021 20,171 20,672
JPY 172.57 174.07 178.92
GBP 34,933 35,083 35,905
XAU 15,148,000 0 15,302,000
CNY 0 3,541 0
THB 0 787 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 18/10/2025 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼3000K 151,000 ▼2000K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼3000K 151,000 ▼2000K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼3000K 151,000 ▼2000K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼3000K 151,000 ▼2000K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼3000K 151,000 ▼2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼3000K 151,000 ▼2000K
Cập nhật: 18/10/2025 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 14,850 ▼300K 15,100 ▼200K
Trang sức 99.9 14,840 ▼300K 15,090 ▼200K
NL 99.99 14,850 ▼300K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,850 ▼300K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,850 ▼300K 15,100 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,850 ▼300K 15,100 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,850 ▼300K 15,100 ▼200K
Miếng SJC Thái Bình 14,950 ▼200K 15,100 ▼200K
Miếng SJC Nghệ An 14,950 ▼200K 15,100 ▼200K
Miếng SJC Hà Nội 14,950 ▼200K 15,100 ▼200K
Cập nhật: 18/10/2025 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▼20K 151 ▼2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,495 ▼20K 15,102 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,495 ▼20K 15,103 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 148 ▼2K 1,502 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 148 ▼2K 1,503 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,457 ▼20K 1,487 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 142,728 ▼1980K 147,228 ▼1980K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 104,186 ▼1500K 111,686 ▼1500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 93,776 ▼1360K 101,276 ▼1360K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 83,366 ▼1220K 90,866 ▼1220K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 79,351 ▼1166K 86,851 ▼1166K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,664 ▼834K 62,164 ▼834K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▼20K 151 ▼2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▼20K 151 ▼2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▼20K 151 ▼2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▼20K 151 ▼2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▼20K 151 ▼2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▼20K 151 ▼2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▼20K 151 ▼2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▼20K 151 ▼2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▼20K 151 ▼2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▼20K 151 ▼2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,495 ▼20K 151 ▼2K
Cập nhật: 18/10/2025 12:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
HONOR ROBOT PHONE sẽ mở ra kỷ nguyên mới với thiết bị AI biết cảm nhận và phản hồi

HONOR ROBOT PHONE sẽ mở ra kỷ nguyên mới với thiết bị AI biết cảm nhận và phản hồi

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ”

Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ”

REDMI 15C: pin khủng, màn hình lớn, giá chỉ từ 3,69 triệu đồng

REDMI 15C: pin khủng, màn hình lớn, giá chỉ từ 3,69 triệu đồng

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ứng dụng VNeID thêm tính năng VNIDCheck: Quét mã để truy xuất nguồn gốc, kiểm tra hàng thật, hàng giả

Ứng dụng VNeID thêm tính năng VNIDCheck: Quét mã để truy xuất nguồn gốc, kiểm tra hàng thật, hàng giả

Thêm liên lạc bạn bè để khôi phục truy cập tài khoản Google

Thêm liên lạc bạn bè để khôi phục truy cập tài khoản Google

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Google Meet cập nhật filter trang điểm bởi AI

Google Meet cập nhật filter trang điểm bởi AI

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
VNPT TP.HCM cùng Sở GD&ĐT chung tay thúc đẩy chuyển đổi số ngành giáo dục

VNPT TP.HCM cùng Sở GD&ĐT chung tay thúc đẩy chuyển đổi số ngành giáo dục

Lần đầu tiên Việt Nam có trường đào tạo MBA lọt Top 43 châu Á: BUV khẳng định vị thế dẫn đầu

Lần đầu tiên Việt Nam có trường đào tạo MBA lọt Top 43 châu Á: BUV khẳng định vị thế dẫn đầu

Công nghệ định thời nano giây của Microchip bảo vệ hạ tầng trọng yếu toàn cầu

Công nghệ định thời nano giây của Microchip bảo vệ hạ tầng trọng yếu toàn cầu

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương tụt giảm do lo ngại căng thẳng thương mại leo thang

Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương tụt giảm do lo ngại căng thẳng thương mại leo thang

FPT Shop khởi động chiến dịch

FPT Shop khởi động chiến dịch 'X2 sức mạnh'

Gỡ rối chính sách tài chính cho ngành khoáng sản bứt phá

Gỡ rối chính sách tài chính cho ngành khoáng sản bứt phá

Cổ phiếu châu Âu tăng mạnh khi nhóm hàng xa xỉ dẫn đầu đà hồi phục

Cổ phiếu châu Âu tăng mạnh khi nhóm hàng xa xỉ dẫn đầu đà hồi phục

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
BIC trở thành nhà bảo hiểm chính cho dự án giao thông trọng điểm tại Thanh Hóa

BIC trở thành nhà bảo hiểm chính cho dự án giao thông trọng điểm tại Thanh Hóa

SABECO chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

SABECO chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

Hà Nội triển khai 6 chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ xanh

Hà Nội triển khai 6 chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ xanh

Igloo có Tổng Giám đốc mới

Igloo có Tổng Giám đốc mới

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Cách mở cửa xe Tesla khi hệ thống điện ngưng hoạt động

Cách mở cửa xe Tesla khi hệ thống điện ngưng hoạt động

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh