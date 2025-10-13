Chuyển động số
Hướng dẫn cập nhật One UI 8.0 trên Samsung

Xuân Anh

Xuân Anh

13:55 | 13/10/2025
One UI 8.0 chính thức ra mắt với nhiều cải tiến đáng giá về hiệu suất, giao diện và trí tuệ nhân tạo. Được xây dựng trên nền tảng Android 16, phiên bản mới nhất này mang đến trải nghiệm mượt mà hơn, tích hợp sâu hơn các tính năng Galaxy AI thông minh, cùng giao diện trực quan được tối ưu toàn diện.
Cập nhật One UI 8.0

Nếu bạn đang sở hữu thiết bị Samsung trong danh sách hỗ trợ, việc nâng cấp lên One UI 8.0 hoàn toàn có thể tự thực hiện tại nhà chỉ với vài thao tác đơn giản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước để bạn cập nhật an toàn và hiệu quả.

Các bước cập nhật One UI 8.0 trên điện thoại Samsung

Bước 1: Truy cập mục cập nhật phần mềm

Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại Samsung, sau đó tìm và chọn Cập nhật phần mềm. Tiếp theo, nhấn vào tùy chọn Tải về và cài đặt.

Cập nhật One UI 8.0 trên điện thoại Samsung

Hệ thống sẽ tự động kết nối với máy chủ Samsung để kiểm tra phiên bản phần mềm mới nhất có sẵn cho thiết bị của bạn.

Bước 2: Tải và cài đặt bản cập nhật

Chờ trong giây lát để điện thoại hoàn tất quá trình kiểm tra và tải xuống gói cập nhật. Tùy theo dung lượng bản cập nhật và tốc độ mạng, thời gian tải có thể dao động từ vài phút đến hơn 10 phút.

Tải và cài đặt bản cập nhật One UI 8.0 trên điện thoại Samsung

Lưu ý quan trọng:

  • Đảm bảo thiết bị có ít nhất 50% pin hoặc đang được kết nối sạc
  • Kết nối Wi-Fi ổn định để tránh gián đoạn hoặc tốn dữ liệu di động
  • Sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi cập nhật (khuyến nghị)

Sau khi tải xuống hoàn tất, làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu cài đặt. Quá trình này sẽ diễn ra tự động, thiết bị có thể khởi động lại nhiều lần trong quá trình cập nhật.

Bước 3: Hoàn tất và kiểm tra

Khi cài đặt hoàn tất, điện thoại sẽ tự động khởi động lại và chạy trên nền tảng One UI 8.0 mới. Bạn sẽ thấy giao diện được làm mới cùng các tính năng mới xuất hiện.

Cách kiểm tra phiên bản đã cài đặt:

  1. Vào Cài đặt > Thông tin điện thoại
  2. Chọn Thông tin phần mềm
  3. Kiểm tra mục Phiên bản AndroidPhiên bản One UI
Hướng dẫn cập nhật One UI 8.0 trên Samsung

Nếu hiển thị Android 16 và One UI 8.0, bạn đã cập nhật thành công.

Danh sách thiết bị Galaxy được hỗ trợ One UI 8.0

Samsung đang dần triển khai bản cập nhật One UI 8.0 cho các dòng thiết bị Galaxy theo từng giai đoạn.

  • Dòng Galaxy S: S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge; S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE; S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE; S22, S22+, S22 Ultra
  • Dòng Galaxy Tab S: Tab S10, S10+, S10 Ultra; Tab S9, S9+, S9 Ultra
  • Dòng Galaxy A: A56, A55, A54, A53; A36, A35, A34, A33
  • Dòng Galaxy Z: Z Flip 6, Fold 6; Z Fold 5, Flip 5; Z Fold 4, Flip 4
  • Các dòng khác: M36, M35, F34, F15

Các thiết bị cao cấp thường được ưu tiên cập nhật trước, sau đó mới đến các dòng tầm trung và phổ thông.

Để kiểm tra thiết bị của bạn có được hỗ trợ hay chưa, hãy thực hiện các bước cập nhật ở trên. Nếu có bản cập nhật, hệ thống sẽ tự động thông báo và cho phép tải xuống.

Một số lưu ý khi cập nhật

  • Không gỡ pin hoặc tắt máy trong quá trình cập nhật
  • Thời gian cài đặt có thể kéo dài từ 10-30 phút tùy thiết bị
  • Sau khi cập nhật, một số ứng dụng có thể cần thời gian để tối ưu hóa
  • Nếu gặp lỗi, hãy thử khởi động lại và cập nhật lại hoặc liên hệ trung tâm bảo hành Samsung

Với hướng dẫn chi tiết trên, bạn hoàn toàn có thể tự tin cập nhật One UI 8.0 cho thiết bị Samsung của mình. Chúc bạn trải nghiệm thành công những tính năng mới thú vị và tận hưởng hiệu suất được cải thiện từ bản cập nhật này.

