Samsung mang đến nhiều cải tiến thú vị trong việc chăm sóc sức khỏe tại Hội Nghị World Sleep 2025

Thái Tuấn

Thái Tuấn

14:25 | 10/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Tại đây, Samsung đã giới thiệu các giải pháp như khắc phục tình trạng thiếu ngủ, nâng cao sức khỏe toàn diện… để thêm một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực cá nhân hóa chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa nguy cơ của Samsung.
Theo đó, trong thiết bị đeo của mình Samsung sẽ mang đến hoạt động liền mạch với ứng dụng Samsung Health, trao quyền cho người dùng theo đuổi hành trình cuộc sống khỏe mạnh và cân bằng hơn.

Hội Nghị World Sleep 2025
Sámusng tham gia Hội Nghị World Sleep 2025

Cũng tại gian hàng của Samsung, khách tham quan sẽ được trải nghiệm các hoạt động tương tác khám phá cách công nghệ hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và sức khỏe toàn diện. Trong đó điểm nhấn đáng chú ý là khảo sát giấc ngủ nhằm tìm ra loại giấc ngủ của bản thân, với tám biểu tượng loài vật đại diện cho các mô hình giấc ngủ khác nhau, gắn liền với những đặc điểm riêng biệt về thời lượng ngủ, tính đều đặn và thời điểm thức giấc.

Cũng tại gian hàng của Samsung, tiềm năng đột phá của Bộ Công cụ Phát triển Phần mềm Samsung Health (SDK) cũng được giới thiệu. Đây là một bộ công cụ mạnh mẽ dành cho các nhà phát triển, cho phép khai thác dữ liệu sức khỏe một cách an toàn và dựa trên sự đồng thuận của người dùng. SDK là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Samsung trong việc tích hợp công nghệ vào đời sống hằng ngày nhằm nâng cao chất lượng sức khỏe, đặc biệt giấc ngủ.

“Giấc ngủ là nền tảng của sức khỏe, tại Samsung, chúng tôi cam kết giúp mọi người hiểu rõ và cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình. Tại Hội nghị Giấc ngủ Thế giới – World Sleep 2025, chúng tôi tự hào chứng minh các giải pháp đột phá công nghệ của Samsung có thể chuyển hóa các chỉ số sinh trắc học phức tạp thành những thông tin rõ ràng, thiết thực, từ đó giúp từng cá nhân bước từng bước vững chắc đến cuộc sống khỏe mạnh mỗi ngày.” Ông Jong Min Choi, Phó Chủ tịch Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển Sức khỏe, Samsung Electronics chia sẻ.

Trong chuyên đề diễn ra tại Hội nghị, đại diện Samsung đã tham gia với chủ đề về thiết bị đeo và các công nghệ thế hệ mới. Tại đây, Phó Chủ tịch Choi đã chia sẻ về những tiến bộ mà Samsung đạt được trong việc phát triển các giải pháp hỗ trợ sức khỏe và thể chất, đồng thời nhấn mạnh vai trò tiên phong của công nghệ trong việc định hình tương lai của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Hội Nghị World Sleep 2025
Ông Jong Min Choi, Phó Chủ tịch Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển Sức khỏe, Samsung Electronics đã có bài tham luận tại Hội thảo

Trong bài tham luận của mình, đại diện Samsung đã công bố nghiên cứu mới đây của hãng được thực hiện tại khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương (SEAO). Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều thách thức đáng chú ý liên quan đến giấc ngủ và sức khỏe tổng thể. Ví dụ người trưởng thành tại SEAO chỉ ngủ trung bình khoảng 6 giờ 50 phút mỗi đêm, thấp hơn mức khuyến nghị là từ đến chín giờ mỗi đêm của Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia. Hay việc phân tích chuyên sâu cũng cho thấy 28% người tham gia khảo sát “không thể ngừng suy nghĩ” là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của họ.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng, mức độ căng thẳng gia tăng rõ rệt ở nhóm người trưởng thành trong độ tuổi 36–45, đặc biệt là phụ nữ, những người thường phải đảm đương đồng thời hai vai trò: công việc và trách nhiệm gia đình.

Có thể nói, những kết quả nghiên cứu trên đã nhấn mạnh nhu cầu nâng cao nhận thức cũng như có các giải pháp thiết thực, dễ tiếp cận cho sức khỏe và giấc ngủ, ngoài ra nó còn củng cố tầm quan trọng của những nỗ lực mà Samsung đã thực hiện nhằm phát triển các sản phẩm và tính năng cung cấp thông tin chi tiết về giấc ngủ, sự căng thẳng và hoạt động thể chất để quản lý sức khỏe được cá nhân hóa hơn và tốt hơn.

Từ kết quả nghiên cứu này, một trong những đổi mới nổi bật nhất của Samsung trong hành trình cá nhân hóa trải nghiệm sức khỏe mới nhất đó là trên dòng Galaxy Watch8 series vừa ra mắt vào tháng 7 vừa qua. Tại đây, Samsung đã mang đến một loạt tính năng tiên tiến được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi và huấn luyện giấc ngủ cho người dùng.

Hội Nghị World Sleep 2025
Galaxy Watch8 series đã được trình diễn tại sự kiện

Có thể kể đến như tính năng Bedtime Guidance (Hướng dẫn trước khi đi ngủ), giúp đưa ra các đề xuất thời gian nghỉ ngơi lý tưởng dựa trên nhịp sinh học của người dùng, được xây dựng dựa trên Mô hình Hai Quá Trình Điều hòa Giấc ngủ – một mô hình khoa học đã được công nhận, mô tả sự tương tác giữa nhu cầu ngủ nội tại và nhịp sinh học. Bằng cách ứng dụng mô hình này, Bedtime Guidance giúp người dùng chủ động thiết lập thói quen ngủ lành mạnh hơn, duy trì nhịp điệu giấc ngủ ổn định và phục hồi sức khỏe toàn diện.

Hay để việc hỗ trợ người dùng xây dựng thói quen ngủ lành mạnh hơn trên dòng Galaxy Watch8 cũng được tích hợp tính năng Phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ, Sleep Apnea. Tính năng này giúp người dùng từ 22 tuổi trở lên chưa từng được chẩn đoán mắc chứng ngưng thở khi ngủ có thể phát hiện các dấu hiệu của chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ từ trung bình đến nghiêm trọng (OSA) trong hai đêm liên tiếp, vốn là một tình trạng phổ biến, mãn tính và thường không được chẩn đoán hay điều trị. Khi nhận được cảnh báo về các dấu hiệu của chứng ngưng thở khi ngủ, người dùng có thể tìm đến chăm sóc y tế và quản lý tình trạng này, từ đó giảm thiểu các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn về lâu dài.

Ngoài ra, dòng Galaxy Watch8 series còn tích hợp tính năng theo dõi áp lực lên hệ thống mạch máu (Vascular Load) trong khi ngủ. Chỉ số này thường giảm xuống một cách tự nhiên trong lúc ngủ, nhưng những biến động bất thường có thể là dấu hiệu của vấn đề tim mạch. Tính năng này kết hợp các thông tin về giấc ngủ, mức độ căng thẳng và hoạt động thể chất có thể cung cấp cái nhìn toàn diện về tình trạng sức khỏe, đồng thời khuyến khích người dùng thực hiện những thay đổi nhỏ, nhất quán trong lối sống, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Dòng Galaxy Watch8 series đánh dấu một bước tiến đáng kể trong việc trao quyền cho người dùng tự quản lý sức khỏe hiệu quả hơn thông qua tính năng theo dõi sức khỏe thông minh và cá nhân hóa.

Hội Nghị World Sleep 2025
Dòng Galaxy Watch8 series mới của Samsung bao gồm nhiều tính năng sức khỏe và thể chất toàn diện h

Theo đó, trên dòng Galaxy Watch8 series mới của Samsung bao gồm các tính năng sức khỏe và thể chất toàn diện hơn như Chỉ số Chống Oxy hóa lần đầu tiên được tích hợp trên đồng hồ thông minh. Hay tính năng Huấn luyện viên chạy bộ Running Coach để hỗ trợ những người đam mê thể dục. Ngoài ra, đồng hồ còn có các công cụ quản lý căng thẳng, như Cảnh báo mức độ căng thẳng cao, bài tập hít thở có hướng dẫn và chấm điểm năng lượng tổng thể.

Những tính năng chăm sóc sức khỏe này thể hiện cam kết rộng lớn hơn của Samsung trong hành trình biến dữ liệu sức khỏe rời rạc thành những thông tin hữu ích và mang tính cá nhân hóa, và dễ áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Nhờ kết hợp công nghệ cảm biến tiên tiến, thông tin chuyên sâu từ AI và hệ sinh thái sức khỏe toàn diện, Samsung tiếp tục định hình những chuẩn mực mới cho thiết bị đeo thông minh, giúp cải thiện cuộc sống qua từng giấc ngủ.

Samsung giải pháp chăm sóc sức khỏe Galaxy Watch 8 series Samsung Healt Hội Nghị World Sleep 2025

