Điện tử tiêu dùng
IFA 2025: Samsung ra mắt trợ lý Vision AI

Anh Tuấn

Anh Tuấn

13:00 | 05/09/2025
Theo Công ty Điện tử Samsung, trợ lý Vision AI sẽ đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển màn hình tích hợp AI trên các dòng TV và màn hình Samsung. Với trợ lý giọng nói Bixby được nâng cấp thông minh hơn, trợ lý Vision AI mang đến trải nghiệm tương tác tự nhiên và liền mạch, tích hợp những tính năng AI tiên tiến nhất của Samsung vào một nền tảng trực quan duy nhất, giúp người dùng dễ dàng khám phá nội dung và nhận câu trả lời theo ngữ cảnh cho mọi câu hỏi.
Trong bối cảnh người tiêu dùng toàn cầu tìm kiếm những thiết bị có khả năng vượt xa chức năng phát trực tuyến, trợ lý Vision AI khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của TV trong hệ sinh thái nhà thông minh. AI sẽ là trung tâm của trải nghiệm giải trí, mang đến những gợi ý nội dung cá nhân hóa, tương tác thông minh đa thiết bị và hỗ trợ trực quan trong đời sống hằng ngày.

Ông Kevin Lee, Phó Chủ tịch Điều hành, Giám đốc Bộ phận Trải nghiệm Khách hàng thuộc ngành hàng Màn hình Hiển thị, Samsung Electronics chia sẻ: “Tại Samsung, chúng tôi đầu tư vào những công nghệ giúp trải nghiệm trở nên cá nhân hóa hơn, trực quan hơn và hướng đến tương lai. Với trợ lý Vision AI, chúng tôi đang tái định nghĩa TV có thể làm được gì – vượt ra ngoài chất lượng hình ảnh và âm thanh, mang đến một trải nghiệm có khả năng thấu hiểu, tương tác và phát triển cùng người dùng theo thời gian.”

Điểm khác biệt của trợ lý Vision AI đó chính là khả năng trả lời câu hỏi và yêu cầu bằng các phản hồi trực quan, thông minh từ nhiều AI agent, chỉ với thao tác nhấn nút AI trên điều khiển từ xa.

Với Generative AI (AI tạo sinh), trợ lý Vision AI sẽ mang đến những cuộc hội thoại tự nhiên và linh hoạt hơn, có thể hiểu ngữ cảnh và câu hỏi tiếp nối, giúp quá trình tương tác trở nên mượt mà như một cuộc trò chuyện thực sự - không cần lệnh, không cần menu, không cần nhập liệu.

Trợ lý Vision AI cũng cho phép người dùng đặt câu hỏi trực tiếp cho TV Samsung về bất cứ nội dung nào hiển thị trên màn hình, như thông tin phim, tên tác phẩm nghệ thuật hay gợi ý điểm đến du lịch. Câu trả lời sẽ luôn phù hợp với ngữ cảnh của mọi câu hỏi, kèm tùy chọn hình ảnh/video liên quan để trải nghiệm tìm kiếm trở nên phong phú và sống động hơn bất kỳ trợ lý AI nào khác.

Bên cạnh đó, trợ lý Vision AI còn hiểu ngữ cảnh và chuỗi hội thoại tiếp theo, hiển thị thông tin liên quan ngay trên màn hình. Nội dung đa dạng từ phim ảnh, truyền hình, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao hay du lịch được trình bày dưới dạng hội thoại, tạo nên sự giao tiếp tự nhiên và liền mạch với TV.

IFA 2025: Samsung ra mắt trợ lý Vision AI
Samsung ra mắt trợ lý Vision AI tại IFA 2025

Trợ lý Vision AI cũng tích hợp các đột phá AI chủ chốt để mang đến một trải nghiệm duy nhất, giúp người dùng tiếp cận các tính năng thông minh dễ dàng hơn bao giờ hết, ví dụ như:

  • Tính năng Live Translate (Dịch trực tiếp) dịch hội thoại và phụ đề trên màn hình theo thời gian thực.
  • Generative Wallpaper (Hình nền tạo sinh) giúp sáng tạo hình nền động theo sở thích cá nhân.
  • AI Picture, Active Voice Amplifier Pro và AI Upscaling Pro giúp tự động điều chỉnh hình ảnh và âm thanh, tối ưu hóa trải nghiệm xem trên mọi nội dung.
  • AI Gaming Mode mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, sống động với tối ưu hóa bởi AI.
  • Copilot của Microsoft và Perplexity: ứng dụng AI agent độc lập hỗ trợ công việc và năng suất, mở rộng chức năng của trợ lý Vision AI ngay trên TV

Bằng cách hợp nhất các chức năng này, trợ lý Vision AI giúp người dùng không còn phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng hay menu, trở thành trung tâm quản lý giải trí, công việc và trải nghiệm kết nối.

Khái niệm Vision AI chính thức được Samsung ra mắt lần đầu tiên tại CES 2025, với mục tiêu nâng tầm trải nghiệm màn hình tại gia trên TV, màn hình máy tính và các thiết bị hiển thị khác. Cốt lõi của Vision AI là tập trung nâng cao chất lượng hình ảnh và âm thanh, hỗ trợ giao tiếp liền mạch giữa các thiết bị Samsung và mang đến nội dung cá nhân hóa thông qua AI agent tiên tiến. Công nghệ này được đảm bảo bởi cam kết dài hạn của Samsung với 7 năm nâng cấp phần mềm miễn phí thông qua nền tảng One UI Tizen, bao gồm cập nhật AI mới nhất cũng như các bản vá bảo mật từ Samsung Knox.

Có thể nói với sự ra mắt của trợ lý Vision AI, những ý tưởng đó đã trở thành hiện thực, mang đến cấp độ mới của việc cá nhân hóa người dùng. Trợ lý Vision AI cũng sẽ bắt đầu triển khai dưới dạng bản cập nhật phần mềm từ cuối tháng 9, trước tiên tại Hàn Quốc, Bắc Mỹ và một số thị trường châu Âu, sau đó mở rộng sang các khu vực khác.

Chi tiết về trợ lý Vision AI xem thêm tại www.samsung.com

Samsung IFA 2025 Vision AI trợ lý Vision AI trợ lý ảo thông minh

