Vì sao nói HONOR X8d là món quà thiết thực nhất cho ngày 8/3

FASHION Vì sao nói HONOR X8d là món quà thiết thực cho ngày 8/3 năm nay? Chính thức ra mắt vào ngày 7/3 nhưng HONOR X8d đã nhanh chóng được cộng đồng công nghệ cập nhật là một trong những món quà thiết thực nhất cho ngày 8/3 năm nay.

HONOR X8d: bền bỉ chuẩn 5 sao

Trang tin công nghệ của Thế Giới Di Động đã có một bài đánh giá rất chi tiết về độ bền chuẩn 5 sao của HONOR X8d. Để đạt được danh hiệu này, HONOR đã trang bị cho X8d chuẩn kháng nước IP65 và chứng nhận độ bền 5 sao từ SGS với khả năng chống rơi ở độ cao lên tới 2 mét. Công bố từ phòng thí nghiệm của HONOR cũng cho thấy, X8d có thể duy trì độ bền của pin lên đến 6 năm, bên cạnh đó thì hệ thống pin cũng được quản lý pin để giảm nhiệt lượt khi sạc, hạn chế hao pin và duy trì hiệu suất bền bỉ theo thời gian trong dải nhiệt độ từ -20°C đến 45°C. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh HONOR Supercharge 45W cũng cho phép người dùng có thể tái nạp năng lượng nhanh chóng cho thiết bị mà vẫn bảo đảm an toàn.

Được biết, chứng nhận SGS là dấu kiểm định chất lượng uy tín quốc tế, do tập đoàn SGS (Thụy Sĩ) cấp, xác nhận sản phẩm/dịch vụ tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe và môi trường cao nhất. Tổ chức SGS (Société Générale de Surveillance) được thành lập năm 1878, là đơn vị kiểm định, thử nghiệm và chứng nhận hàng đầu thế giới với trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ.

Chưa dừng lại ở đó, HONOR X8d còn đạt chuẩn kháng nước chuẩn IP65, giúp máy có thể ‘sống tốt’ trong nhiều tình huống tiếp xúc với nước như rửa, bắn nước hoặc tia nước áp lực cao. Thử nghiệm từ các chuyên gia của HONOR cũng cho thấy X8d có thể hoạt động bình thường ngay cả khi ngâm nước ở độ sâu 0,5m trong vòng 1 phút. Ngoài ra, thiết bị cũng được trang bị công nghệ Wet-Hand Touch Enhancement (Cảm Ứng Tay Ướt ) cho phép người dùng có thể sử dụng màn hình của máy bình thường ngay cả khi tay đang ướt hoặc dính dầu mỡ. Vài năm trở lại đây, cuộc đua trên thị trường smartphone đang có sự dịch chuyển đáng kể, người dùng lựa chọn điện thoại bền bỉ với dung lượng pin cao để sử dụng lâu dài thay vì đổi điện thoại mới hàng năm. Một báo cáo mới đây của GSMA cũng cho thấy, chu kỳ thay mới smartphone trên toàn cầu đã kéo dài lên 3 đến 3,5 năm, thậm chí ở một số thị trường phát triển có thể vượt 40 tháng (là hơn 3,3 năm). Lý giải cho sự thay đổi này cũng rất hợp lý khi mà tình hình kinh tế toàn cầu nói chung đang gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó thì điện thoại di động đang ngày càng chứa nhiều thông tin cá nhân người dùng hơn, các dữ liệu bảo mật hay tài khoản ngân hàng… Tất cả đều khiến người dùng cần một chiếc điện thoại thật sự tốt và bền bỉ trong nhiều năm.

HONOR X8d: pin siêu khủng mà vẫn rất mỏng nhẹ

Trang điểm tin công nghệ của CellphoneS cũng có bài viết mới nhất về HONOR X8d với tiêu đề “HONOR X8d: pin 7.000mAh mà vẫn rất mỏng nhẹ”. Như Điện tử & Ứng dụng đã đưa tin, “siêu mẫu HONOR X8d” có thân hình rất ấn tượng khi sở hữu các thông số cực kỳ hấp dẫn, mỏng chỉ 7,5mm, trọng lượng nhẹ chỉ 188g, nhưng vẫn chứa đựng bên trong đó là một viên pin khủng lên đến 7.000mAh. Đây có lẽ là thông số mà gần như người dùng nào cũng mong muốn trên chiếc điện thoại của mình. Theo HONOR với viên pin 7.000mAh, HONOR X8d cho thời gian sử dụng đến 52 giờ ở chế độ Tiết Kiệm Năng Lượng và 31 giờ xem video liên tục chỉ với một lần sạc. Công bố từ phòng thí nghiệm của HONOR cũng cho biết, thiết bị có khả năng duy trì độ bền pin lên đến 6 năm, giúp nâng cao tuổi thọ sử dụng sản phẩm. Nhờ được tối ưu bằng hệ thống quản lý pin để giảm nhiệt lượt khi sạc, nên X8d hạn chế tình trạng hao pin, duy trì hiệu suất bền bỉ theo thời gian trong dải nhiệt độ từ -20°C đến 45°C. Đi cùng với đó là công nghệ sạc nhanh HONOR Supercharge 45W, giúp người dùng tái nạp năng lượng để làm đầy viên pin khủng một cách nhanh chóng.

Tiện ích AI: niềm tự hào của HONOR

Thành công của HONOR ngày hôm nay ở phân khúc tầm trung có lẽ chính là việc hiện thực hóa các tính năng AI trở nên gần gũi, thân thiện và thiết thực với người dùng. Không ít nhà sản xuất thường quan trọng hóa AI hay nâng cao quan điểm về các tính năng AI thì HONOR lại chọn hướng đi ngược lại, để AI trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm smartphone của người dùng. Cụ thể trên HONOR X8d mới nhất, HONOR đã trang bị hẳn một nút AI thông minh 2.0 để mang đến trải nghiệm tiện lợi. Theo đó, nút AI thông minh 2.0 vật lý được bố trí ở bên cạnh, hỗ trợ người dùng truy cập nhanh vào các ứng dụng và truy cập các công cụ AI chỉ bằng một lần nhấn. Bên cạnh đó thì X8d cũng sở hữu nhiều tính năng AI tiện ích khác như AI Memory cho phép người dùng vuốt ba ngón tay để lưu nhanh nội dung quan trọng trên màn hình. Một tính năng AI khác cũng rất đáng giá trên X8d đó chính là AI Settings Agent. Theo đại diện HONOR cho biết thì AI Setting Agent sẽ đóng vai trò như một trợ lý thông minh, cho phép người dùng tìm và điều chỉnh các cài đặt thông qua giọng nói hoặc văn bản, đặc biệt hữu ích với người dùng lớn tuổi hoặc chưa quen với các thao tác công nghệ phức tạp.

Ngoài ra, các tính năng AI trên HONOR X8d còn hỗ trợ hiệu quả trong các công việc mang tính ‘học thuật hơn’ một chút như AI dịch thuật, AI ghi chú, tóm tắt nội dung và tạo phụ đề tự động. Các tính năng AI này được hoạt động trên nền tảng MagicOS 10 dựa trên Android 16 và trang bị các tính năng như Magic Capsule, Magic Portal, cùng trợ lý Google Gemini, góp phần mang đến trải nghiệm công nghệ linh hoạt, tiện lợi hơn trong cuộc sống hằng ngày. Một trong những tính năng AI thiết thực nhất trên dòng X serie của HONOR đó chính là chụp ảnh AI thông minh, giúp chia sẻ mượt mà giữa các hệ sinh thái. Cụ thể ở HONOR X8d, camera AI với độ phân giải 108MP, tính nănng zoom 3x mang đến những bức ảnh giàu chi tiết với độ sáng cao. Ngoài ra, HONOR X8d cũng được tích hợp các tính năng AI để người dùng có thể chỉnh sửa ảnh một cách chủ động như AI Eraser (Xóa Vật Thể AI) cho phép xóa vật thể hoặc người qua đường khỏi khung hình, AI Cutout (Tách Nền AI) hỗ trợ tách nền chủ thể, AI Eye Fix (Sửa Nhắm Mắt AI) giúp sửa ảnh mắt nhắm hay AI Upscale (Nâng Cấp Ảnh AI) phục hồi chất lượng ảnh cũ hoặc ảnh độ phân giải thấp giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh chất lượng chuyên nghiệp…

HONOR X8d: đáng giá từng đồng

Với giá bán chỉ từ 8.090.000 đồng, người dùng có thể lựa chọn HONOR X8d với 2 phiên bản dung lượng bộ nhớ là 8GB/128GB và 8GB/256GB. Đặc biệt, trong thời gian mở bán từ ngày 7/3 đến ngày 31/3/2026, người dùng khi mua HONOR X8d sẽ được giảm ngay 300.000 đồng, hỗ trợ lên đời 1.000.000 đồng hoặc giảm cho nhóm học sinh, sinh viên, tài xế công nghệ được ưu đãi thêm 200.000 đồng. Hấp dẫn hơn, khách hàng được 1 đổi 1 trong 100 ngày nếu lỗi do Nhà sản xuất và bảo hành tổng 24 tháng, cùng trả góp 0% lãi suất.

Đáng chú ý, với giá bán chỉ 8 triệu đồng nhưng HONOR X8d vẫn mang đến rất nhiều giá trị kể trên, bên cạnh đó là một thiết kế đẹp mắt cùng cấu hình ấn tượng trong phân khúc với màn hình OLED 6,77 inch, hỗ trợ 1,07 tỷ màu, tần số quét 120Hz cùng độ sáng HDR tối đa 3000 nits, mang lại hình ảnh sống động. Máy cũng được trang bị công nghệ khử nháy PWM Dimming 3840Hz, giúp bảo vệ mắt, mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà và sống động, giảm ánh sáng xanh và chế độ đọc sách, giúp hạn chế mỏi mắt khi sử dụng.

Ngoài ra, HONOR cũng trang bị cho X8d vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2, mang lại khả năng xử lý mượt mà và hiệu suất đồ họa ổn định. Công nghệ RAM Turbo của HONOR cho phép mở rộng 8GB RAM vật lý lên tương đương 16GB (8GB + 8GB ảo), giúp đa nhiệm và chuyển đổi ứng dụng nhanh chóng. Bên cạnh đó, thiết bị hỗ trợ bộ nhớ trong tối đa 256GB, mang lại không gian lưu trữ rộng rãi cho dữ liệu và nội dung cá nhân.

Có thể nói với tầm giá 8 triệu đồng, HONOR đã mang đến một lựa chọn vô cùng hấp dẫn, nơi mà người dùng khó có thể tìm thấy một điểm trừ nào từ chiếc điện thoại mới của họ. Sắc màu đẹp mắt và thời thượng, thiết kế mỏng nhẹ và bền bỉ, viên pin siêu khủng cùng công nghệ AI tiện ích… HONOR X8d trở thành lựa chọn mới sáng giá nhất phân khúc và là món quà công nghệ thiết thực cho ngày 8/3 năm nay.