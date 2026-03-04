Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Nguồn ảnh: REUTERS

Sau nhiều tháng cạnh tranh trực tiếp với Netflix trong cuộc đua giành quyền kiểm soát tài sản của Warner Bros. Discovery (WBD). Ngày 2/3 Paramount công bố hoàn tất thỏa thuận mua WBD với giá 110 tỷ USD, tương đương 31 USD/cổ phiếu, cao hơn đề nghị 27,75 USD mà Netflix từng đưa ra trước đó.

Trao đổi với giới phân tích, CEO David Ellison cho biết Paramount và Warner sẽ hợp nhất Paramount+ và HBO Max thành một nền tảng phát trực tuyến duy nhất. Sau sáp nhập, doanh nghiệp mới dự kiến phục vụ hơn 200 triệu thuê bao tại hơn 100 thị trường.

Con số 200 triệu thuê bao nghe ấn tượng, nhưng đặt cạnh Netflix, "gã khổng lồ" đang phục vụ hơn 300 triệu người dùng toàn cầu, khoảng cách vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, đây lần đầu tiên thị trường streaming xuất hiện một thực thể đủ ba yếu tố cùng lúc để cạnh tranh trực tiếp với Netflix: kho nội dung bản quyền tích lũy hàng thập kỷ, hạ tầng công nghệ hợp nhất tiết kiệm hơn 6 tỷ USD vận hành, và độ phủ trên 100 thị trường.

Trước thương vụ này, cả Paramount lẫn WBD đều chỉ cạnh tranh được ở từng phân khúc riêng lẻ, một bên mạnh về thể thao và truyền hình, một bên mạnh về nội dung cao cấp. Sau sáp nhập, thế cục đó thay đổi.

Nợ lớn để đổi lấy quy mô

Theo tính toán của Paramount, doanh nghiệp hợp nhất sẽ có tổng nợ ròng khoảng 79 tỷ USD. Thương vụ được bảo đảm bằng 54 tỷ USD cam kết vay từ Bank of America, Citigroup và Apollo. Trong đó, 39 tỷ USD là khoản vay mới và 15 tỷ USD dùng để tái cấp vốn cho khoản vay cầu nối hiện có của Warner.

Cuối năm ngoái, WBD có nợ ròng 29 tỷ USD, trong khi Paramount ghi nhận 10,36 tỷ USD. Sau thông tin công bố, cổ phiếu Paramount giảm khoảng 1,6%.

Andy Gordon, Giám đốc chiến lược của Paramount, cho biết thương vụ dự kiến giúp tiết kiệm hơn 6 tỷ USD chi phí, phần lớn đến từ việc hợp nhất hạ tầng công nghệ phát trực tuyến và nhà cung cấp điện toán đám mây, cũng như các khoản chi ngoài nhân sự. Mức cộng hưởng này cao gấp đôi mục tiêu tối đa 3 tỷ USD mà Netflix từng đề ra trong đề nghị trước đó.

Tuy nhiên, mục tiêu tiết kiệm lớn cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng cắt giảm nhân sự và thu hẹp sản xuất nội dung truyền hình, điện ảnh trong giai đoạn tái cấu trúc.

Vì sao vẫn giữ truyền hình cáp?

Điểm đáng chú ý là Paramount bác bỏ khả năng bán hoặc tách riêng các tài sản truyền hình cáp, dù xu hướng “cắt cáp” (cord-cutting) tại Mỹ đang gia tăng.

Theo CEO David Ellison, việc kết hợp các mạng truyền hình tuyến tính như CBS, MTV, Comedy Central, BET với CNN, TNT và Food Network sẽ giúp tăng dòng tiền và cải thiện hiệu quả vận hành. Nói cách khác, truyền hình cáp vẫn được xem là nguồn tạo tiền mặt để hỗ trợ cuộc đua streaming vốn tiêu tốn nhiều chi phí.

Việc không tách mảng cáp cũng giúp loại bỏ rủi ro từng khiến thị trường nghi ngại trong đề xuất của Netflix, khi cổ đông Warner sẽ phải nắm giữ phần tài sản truyền hình tuyến tính tách biệt, tiềm ẩn biến động giá trị.

Cuộc đua thâu tóm kéo dài nhiều tháng

Cuộc cạnh tranh giành tài sản studio và streaming của WBD kéo dài nhiều tháng. Netflix là bên ra tay trước, ký thỏa thuận hồi đầu tháng 12/2025 để mua các tài sản này (không bao gồm truyền hình cáp) với giá 27,75 USD mỗi cổ phiếu, tương đương 82,7 tỷ USD.

Sau khi hội đồng quản trị WBD đánh giá đề xuất của Paramount vượt trội hơn, Netflix rút lui khỏi cuộc đua, chấm dứt thương vụ mà nhiều nhà đầu tư từng coi là bước ngoặt lớn của ngành giải trí.

Paramount đã chi 2,8 tỷ USD phí chấm dứt hợp đồng mà Warner phải trả cho Netflix. Doanh nghiệp hợp nhất dự kiến sản xuất ít nhất 30 phim chiếu rạp mỗi năm và tiếp tục duy trì song song hai hãng phim Warner Bros và Paramount. Thư viện nội dung sau sáp nhập sẽ bao gồm các thương hiệu lớn như Game of Thrones, Harry Potter, Mission: Impossible, Top Gun, vũ trụ DC và SpongeBob SquarePants.

Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý III năm nay và được đánh giá có khả năng vượt qua quá trình xem xét chống độc quyền của Liên minh châu Âu với yêu cầu thoái vốn hạn chế.

Dù vậy, bài toán phía trước không chỉ là tích hợp hai đế chế truyền thông, mà còn là cân bằng giữa gánh nặng nợ khổng lồ và tham vọng cạnh tranh trong một thị trường streaming ngày càng khốc liệt.

Việt Nam: cuộc chiến chưa đến

Tại Việt Nam, cuộc chiến đó diễn ra ở một thị trường mà cả Paramount+ lẫn Warner Bros. Discovery đều chưa có mặt. Ngay cả Netflix, kẻ thua cuộc trong thương vụ 110 tỷ USD, cũng không mạnh ở đây. Doanh thu người dùng trả phí trên ứng dụng của Netflix tại Việt Nam chỉ đạt 60.000 đến 90.000 USD mỗi năm, thua xa hai nền tảng nội địa FPT Play và VieON.

Quy mô thị trường OTT Việt Nam đã chạm mốc khoảng 1 tỷ USD. Người dùng xem nội dung trực tuyến trung bình gần hai tiếng mỗi ngày. Sự hợp nhất Paramount và WBD tạo ra một thực thể 200 triệu thuê bao toàn cầu, song tác động trực tiếp đến Việt Nam trong ngắn hạn gần như bằng không vì cả hai thương hiệu đều vắng mặt ở đây.

Câu hỏi thực sự đặt ra cho FPT Play, VieON và Galaxy Play không phải là đối phó với ông lớn mới hình thành. Khi làn sóng hợp nhất toàn cầu tạo ra những thư viện nội dung khổng lồ hơn bao giờ hết, các nền tảng nội địa còn bao nhiêu thời gian để tự củng cố trước khi thị trường thực sự nóng lên.