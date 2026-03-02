Điện tử tiêu dùng
E-Fashion

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

Hồng Nhung

Hồng Nhung

19:41 | 02/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trong đó, tính năng chống ồn tốt nhất trêntai nghe WF-1000XM6 sẽ đạt hiệu suất chống ồn vượt trội đến 25% so với phiên bản tiền nhiệm nhờ sử dụng Bộ xử lý chống ồn HD QN3e, bộ xử lý tích hợp V2, bộ tối ưu hoá chống ồn thích ứng và 4 micro trên mỗi bên tai nghe.
Sony Alpha 7 V chính thức lên kệ Sony ra mắt LinkBuds Clip: Tai nghe kẹp tai độc đáo, có tích hợp AI lọc tiếng ồn Sony WF-1000XM6: Chống ồn tốt hơn 25%, giá cao nhất dòng 1000X
SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất
SONY WF-1000XM6

Bên cạnh đó, âm thanh cao cấp cũng được Sony đồng sáng tạo với các kỹ sư hậu kỳ âm thanh để mang đến trải nghiệm âm nhạc theo cách mà các nghệ sỹ mong muốn.

Có thể nói, WF-1000XM6 là sự kế thừa hoàn hảo khi đạt chất lượng âm thanh đỉnh cao với khả năng chống ồn vượt trội, cải thiện chất lượng cuộc gọi và kết nối so với phiên bản WF-1000XM5 tiền nhiệm.

Đi cùng với đó là thiết kế công thái học mới cũng được tối ưu để mang cảm giác đeo vừa vặn thoải mái.

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất
SONY WF-1000XM6 có khả năng chống ồn vượt trội với hiệu suất cải thiện đến 25% so với thế hệ tiền nhiệm

Về khả năng chống ồn, các kỹ sư của SONY khẳng định mẫu tai nghe cao cấp mới của họ mang tên WF-1000XM6 có khả năng chống ồn vượt trội với hiệu suất cải thiện đến 25% so với thế hệ tiền nhiệm là WF-1000XM5.

Đáng chú ý, mẫu tai nghe này còn tăng hiệu suất khử tiếng ồn ở dải tần số trung tới cao, nhóm tần số thường xuất hiện trong môi trường sinh hoạt hàng ngày. Nhờ đó, WF-1000XM6 mang đến khả năng tái tạo sự yên tĩnh vượt trội, ngay cả trong những không gian ồn như bên trong xe đang chạy hay tại quán cafe.

Để có thể đạt được con số ấn tượng kể trên, SONY đã tích hợp vào trong WF-1000XM6 bộ xử lý chống ồn tiên tiến HD QN3, mang đến khả năng điều khiển chính xác hệ thống microphone để đạt hiệu suất tối ưu.

Ngoài ra, với bốn microphone ở mỗi bên, được nâng cấp từ ba microphone của thế hệ trước, mang đến khả năng chống ồn mạnh mẽ hơn.

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất
Với bốn microphone ở mỗi bên, được nâng cấp từ ba microphone của thế hệ trước, mang đến khả năng chống ồn mạnh mẽ hơn.

Tương tự như thế hệ tiền nhiệm và mẫu tai nghe cao cấp WH-1000XM6, mẫu tai nghe WF-1000XM6 cũng sở hữu bộ xử lý tích hợp V2, là trung tâm vận hành của tai nghe. Kết hợp cùng bộ tối ưu hoá chống ồn thích ứng, công nghệ tiên tiến này phân tích âm thanh bên ngoài và trạng thái đeo theo thời gian thực chính xác hơn so với phiên bản tiền nhiệm, từ đó đảm bảo hiệu suất chống ồn tối ưu ở mọi thời điểm.

Nhờ đó mà khả năng chống ồn tiếp tục cải thiện để giảm hiện tượng âm thanh rò rỉ qua các khe hở giữa nút tai nghe và ống tai, đồng thời thích ứng linh hoạt với hình dạng tai đặc trưng của từng người dùng. Với cơ chế tinh chỉnh theo thời gian thực này, bạn có thể tận hưởng trải nghiệm nghe chìm đắm, không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh hoặc cách đeo tai nghe, dù ở bất kỳ tình huống nào.

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất
WF-1000XM6 được thiết kế để cân bằng giữa cảm giác thoải mái và khả năng chống ồn tối ưu

Thêm vào đó, WF-1000XM6 còn kèm theo đệm tai nghe chống ồn độc quyền của Sony, được thiết kế để cân bằng giữa cảm giác thoải mái và khả năng chống ồn tối ưu. Với bốn tuỳ chọn kích thước, bạn sẽ luôn tìm được đệm tai vừa khít với hình dáng tai của mình.

Về trải nghiệm âm thanh, các kỹ sư của SONY cho biết, chất lượng âm thanh của WF-1000XM6 đến từ bộ xử lý kép mạnh mẽ hoạt động hài hoà để tạo ra độ rõ ràng, chi tiết và chuẩn xác trong từng dải âm. Hiệu suất khuếch đại DAC được nâng cấp nhờ bộ xử lý HD QN3e, đảm bảo tất cả nốt nhạc đều được tái tạo trong trẻo vượt trội. Thêm vào đó, Bộ xử lý tích hợp V2 hỗ trợ giải mã 32-bit, so với 24-bit của mẫu trước, mang đến âm thanh độ phân giải cao và giàu chi tiết hơn.

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất
Củ loa cũng được SONY thiết kế mới, mở ra một chuẩn mực âm thanh mới cho WF-1000XM6

Song song với đó, củ loa cũng được SONY thiết kế hoàn toàn mới, mở ra một chuẩn mực âm thanh mới cho WF-1000XM6. Màng loa có thiết kế độc quyền, kết hợp nhiều chất liệu khác nhau cho phần vòm và viền. Phần viền mềm giúp tái tạo âm trầm sâu lắng, trong khi phần vòm nhẹ và cứng mang đến âm cao rõ ràng và trong trẻo.

Từ xử lý tín hiệu cho đến đầu ra âm thanh, mọi chi tiết đều được xử lý chính xác, giúp giảm thiểu méo tiếng để đạt được âm thanh độ phân giải cao, độ chính xác cao. Các rãnh cắt đặc biệt ở viền màng loa tiếp tục tinh chỉnh chất âm, mang lại khả năng tái tạo âm thanh mượt mà và rõ ràng hơn.

Ngoài ra, WF-1000XM6 còn được tích hợp các tính năng tiên tiến gồm Hi-Res Audio Wireless (âm thanh Hi-Res không dây), DSEE Extreme (tái tạo âm thanh chất lượng cao từ mọi nguồn), tương thích chuẩn 360 Reality Audio, 10 Band EQ tuỳ chỉnh trong ứng dụng Sony I Sound Connect, công nghệ theo dõi chuyển động của đầu và Background Music Effect (mô phỏng môi trường nghe).

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất
SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất
SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

Để đạt chất lượng âm thanh hàng đầu, âm thanh của WF-1000XM6 được cân chỉnh bởi các chuyên gia đầu ngành

Để đạt chất lượng âm thanh hàng đầu, âm thanh của WF-1000XM6 được cân chỉnh bởi các chuyên gia đầu ngành. Theo đó, từng bài hát, bất kể thể loại đều có thể đạt được chất lượng chuẩn studio, tỉ mỉ tối ưu chất âm để mang đến trải nghiệm âm thanh cao cấp theo cách mà các nghệ sỹ mong muốn.

Đây là thành quả của sự hợp tác giữa Sony với đội kỹ sư hậu kỳ âm thanh từng được đề cử/đoạt giải Grammy bao gồm Randy Merrill (Sterling Sound) - người từng làm việc với nghệ sĩ nổi tiếng như Ed Sheeran, Chris Gehringer (Sterling Sound) - được biết đến nhờ hợp tác với Rihanna và Lady Gaga, Mike Piacentini (Battery Studios) - người master nhạc cho Bob Dylan, và Michael Romanowski (Coast Mastering) - người có danh sách tác phẩm bao gồm các ca khúc của Alicia Keys cùng loạt nhạc phim kinh điển trong Star Wars tập 4, 5 và 6.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trên tai nghe WF-1000XM6 đó chính là chất lượng cuộc gọi tốt nhất từ Sony. Đó là nhờ SONY đã trang bị hai microphone và một cảm biến truyền âm qua xương mỗi bên, WF-1000XM6 sử dụng thuật toán giảm tiếng ồn điều hướng chùm sóng AI tiên tiến để thu giọng nói của bạn với độ chính xác cao. Vì vậy mà ngay cả khi đang ở nơi ồn ào nhất, hay khi xung quanh có nhiều cuộc trò chuyện, thì tai nghe WF-1000XM6 vẫn sẽ tách biệt giọng nói của bạn, đảm bảo người đối thoại sẽ luôn nghe rõ.

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất
SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất
SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

WF-1000XM6 được thiết kế công thái học cho cảm giác đeo vừa vặn và thoải mái

Hướng đến sự thoải mái tối đa cho người dùng, WF-1000XM6 được thiết kế công thái học cho cảm giác đeo vừa vặn và thoải mái, qua đó WF-1000XM6 đã đạt đến sự vừa vặn ấn tượng, nhờ vào những đường cong tự nhiên bên trong ống tai người, giảm áp lực và giúp tai nghe êm ái hơn khi đeo.

WF-1000XM6 cũng có thân mỏng hơn khoảng 11% so với bản trước, giảm thiểu sự tác động lên những đường cong phức tạp của tai và đảm bảo cảm giác đeo luôn thoải mái, ngay cả khi sử dụng thời gian dài.

Bên cạnh đó, cấu trúc lỗ thoát khí mới tăng cường luồng khí bên trong thiết bị, giảm đáng kể âm thanh nội tại như tiếng bước chân hay tiếng nhai trong miệng. Điều này giúp người dùng có thể tận hưởng nội dung giải trí một cách thoải mái trong đa dạng các tình huống.

WF-1000XM6 với phiên bản màu đen toát ra vẻ sang trọng tinh tế với bề mặt mịn và cảm giác chạm cao cấp, trong khi màu Bạc bạch kim đem lại cảm giác tươi mới, nhẹ nhàng nhờ hiệu ứng ánh kim từ các vảy kim loại và hạt thuỷ tinh.

Nhờ chất liệu được cải tiến và thiết kế tinh tế, bạn có thể đóng/ mở hộp tai nghe thuận tiện hơn ngay cả với một tay,đồng thời lấy tai nghe ra một cách dễ dàng.

Và tất nhiên, WF-1000XM6 còn được thừa hưởng tất cả các tính năng tiện dụng có trên các phiên bản tiền nhiệm, để trở thành chiếc tai nghe lý tưởng hằng ngày, từ tình huống phát nhạc sử dụng Auto Play (tự động chuyển bài) và Adaptive Sound Control (điều chỉnh âm thanh thích ứng), Quick Access (phát nhạc không cần chạm vào điện thoại) và điều kiển bằng giọng nói.

Trợ lý thông minh Google Gemini mang đến trợ lý đàm thoại rảnh tay liền mạch khi bạn đang di chuyển. Thưởng thức âm nhạc, kết nối bạn bè, nhận tin nhắn và còn nhiều hơn thế nữa. Thông qua tính năng Gemini Live, bạn có thể trò chuyện một cách tự nhiên để lên ý tưởng, thêm danh sách mua hàng với Google Keep hoặc lên kế hoạch sự kiện bằng Google Calendar - tất cả được thực hiện mà không cần chạm vào điện thoại.

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất
SONY được bán ra với hai phiên bản màu sắc là Đen và Bạc Bạch Kim

WF-1000XM6 cũng mang đến khả năng kết nối giờ đây đáng tin cậy hơn bao giờ hết với thuật toán tiên tiến và ăng-ten được nâng cấp lớn hơn gấp 1,5 lần phiên bản trước, giúp WF-1000XM6 tương thích với LE Audio, một chuẩn âm thanh Bluetooth® cho phép đạt độ trễ siêu thấp mang đến trải nghiệm chơi game hoàn hảo.

Về thời gian sử dụng, WF-1000XM6 có thể hoạt động đến 8 giờ chỉ với một lần sạc và lên đến 24 giờ khi sử dụng hộp sạc đi kèm, khi hết pin bạn cũng có thể sử dụng công nghệ Qi cho phép sạc không dây để mang đến sự thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Và đề bảo vệ môi trường, WF-1000XM6 cũng sử dụng 25% vật liệu tuần hoàn trong thành phần nhựa cấu tạo nên sản phẩm, góp phần giảm thiểu việc sử dụng nhựa nguyên sinh từ tài nguyên hóa thạch. Sản phẩm cũng được đóng gói không sử dụng nhựa.

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất
Sony WF-1000XM6 chính thức mở bán tại Việt Nam sau ngày 23/03/2026 với giá bán lẻ đề nghị 7.990.000 đồng

Tai nghe Sony WF-1000XM6 chính thức mở bán tại Việt Nam sau ngày 23/03/2026 với hai màu: Đen và Bạc Bạch Kim cùng giá bán lẻ đề nghị 7.990.000 VNĐ.

Từ hôm nay 02/03 đến hết 22/03/2026, khách hàng đặt trước WF-1000XM6 sẽ được tặng bình giữ nhiệt cao cấp STARBUCKS RESERVE trị giá 850.000 đồng, kèm nón 1000X SERIES khi đăng ký sản phẩm vào My Sony.

Đặc biệt, Sony còn tung chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá thêm 1.000.000 đồng, áp dụng với mọi sản phẩm tai nghe nhét tai. (Số lượng quà tặng có giới hạn, hãy nhanh tay đặt trước), liên hệ đại lý gần nhất để để được tư vấn chi tiết.

Thông tin thêm về sản phẩm, xem tại: https://www.sony.com.vn/headphones/products/wf-1000xm6

Sony tai nghe true-wireless tai nghe chống ồn tai nghe cao cấp WF-1000XM6

Bài liên quan

Samsung Galaxy Buds4 Series chính thức ra mắt

Samsung Galaxy Buds4 Series chính thức ra mắt

Sony WF-1000XM6: Chống ồn tốt hơn 25%, giá cao nhất dòng 1000X

Sony WF-1000XM6: Chống ồn tốt hơn 25%, giá cao nhất dòng 1000X

Có thể bạn quan tâm

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Nghe - Nhìn
Đây là một phần trong chiến lược c mở rộng hệ sinh thái AIoT của Xiaomi tại thị trường Việt Nam, cũng như mong muốn trải nghiệm công nghệ liền mạch từ hành trình du lịch đến giải trí tại gia.
Huawei FreeClip 2: Món quà ý nghĩa dịp Valentine

Huawei FreeClip 2: Món quà ý nghĩa dịp Valentine

E-Fashion
Đáng giá hơn là HUAWEI FreeClip 2 còn được tặng kèm phụ kiện đến từ thương hiệu trang sức PNJ, vừa mang đến nét độc đáo, vừa tạo sự khác biệt và sang trọng.
HUAWEI MatePad 12 X: Máy tính bảng cận cao cấp mới của Huawei có gì thú vị?

HUAWEI MatePad 12 X: Máy tính bảng cận cao cấp mới của Huawei có gì thú vị?

E-Fashion
Máy nổi bật với màn hình PaperMatte chống chói thế hệ mới, hệ sinh thái phần mềm toàn diện đáp ứng đầy đủ nhu cầu văn phòng, viết, vẽ… Và tất nhiên không thể thiếu M-Pencil Pro cùng bộ bàn phím từ tính thông minh.
Kiehl’s ra mắt dòng kem dưỡng phục hồi dành cho làn da nhạy cảm và kích ứng

Kiehl’s ra mắt dòng kem dưỡng phục hồi dành cho làn da nhạy cảm và kích ứng

E-Fashion
Ultra Facial Meltdown Recovery Cream là sản phẩm mới nhất của Kiehl’s, được thiết kế nhằm hỗ trợ làm dịu cảm giác châm chích, giảm mẩn đỏ và củng cố hàng rào bảo vệ da, đáp ứng nhu cầu chăm sóc da trong điều kiện sống hiện đại.
UNIQLO ra mắt BST UNIQLO: C Xuân/Hè 2026 với tinh thần ‘Thanh lịch mỗi ngày’

UNIQLO ra mắt BST UNIQLO: C Xuân/Hè 2026 với tinh thần ‘Thanh lịch mỗi ngày’

E-Fashion
Lấy cảm hứng từ nhịp sống đô thị hiện đại, Bộ sưu tập UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 do NTK Clare Waight Keller thực hiện mang đến những thiết kế tinh giản, mềm mại và giàu tính ứng dụng. Bộ sưu tập sẽ chính thức mở bán từ ngày 6/2/2026 tại Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
26°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 32°C
mây thưa
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
23°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 28°C
mây đen u ám
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 30°C
mây rải rác
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 33°C
mây rải rác
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
22°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây thưa
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,790 19,090
Kim TT/AVPL 18,795 19,100
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,790 19,090
Nguyên Liệu 99.99 18,000 18,200
Nguyên Liệu 99.9 17,950 18,150
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,670 19,070
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,620 19,020
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,550 19,000
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Hà Nội - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Miền Tây - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,640 ▼150K 18,940 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 18,640 ▼150K 18,940 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 18,640 ▼150K 18,940 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,640 ▼130K 18,940 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,640 ▼130K 18,940 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,640 ▼130K 18,940 ▼130K
NL 99.90 17,720 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,750 ▼50K
Trang sức 99.9 18,130 ▼130K 18,830 ▼130K
Trang sức 99.99 18,140 ▼130K 18,840 ▼130K
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,864 ▼15K 18,942 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,864 ▼15K 18,943 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,861 ▼3K 1,891 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,861 ▼3K 1,892 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,841 ▼3K 1,876 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 179,243 ▲161289K 185,743 ▲167139K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 131,964 ▼225K 140,864 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 118,831 ▼204K 127,731 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 105,697 ▲95109K 114,597 ▲103119K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 100,632 ▼175K 109,532 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 69,487 ▼125K 78,387 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18114 18389 18981
CAD 18645 18923 19551
CHF 32986 33372 34041
CNY 0 3470 3830
EUR 30041 30315 31357
GBP 34362 34754 35718
HKD 0 3220 3423
JPY 159 163 170
KRW 0 17 18
NZD 0 15284 15883
SGD 20065 20348 20887
THB 750 813 867
USD (1,2) 25942 0 0
USD (5,10,20) 25982 0 0
USD (50,100) 26011 26030 26298
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,969 25,969 26,289
USD(1-2-5) 24,931 - -
USD(10-20) 24,931 - -
EUR 30,292 30,316 31,586
JPY 163.71 164.01 171.52
GBP 34,546 34,640 35,590
AUD 18,258 18,324 18,871
CAD 18,849 18,910 19,524
CHF 33,570 33,674 34,509
SGD 20,199 20,262 20,966
CNY - 3,752 3,867
HKD 3,293 3,303 3,398
KRW 16.62 17.33 18.69
THB 795.85 805.68 860.37
NZD 15,277 15,419 15,841
SEK - 2,822 2,915
DKK - 4,050 4,183
NOK - 2,708 2,797
LAK - 0.93 1.3
MYR 6,241.5 - 7,028.24
TWD 750.82 - 907.48
SAR - 6,867.78 7,218.06
KWD - 83,500 88,638
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,968 25,998 26,298
EUR 30,048 30,169 31,346
GBP 34,493 34,632 35,635
HKD 3,280 3,293 3,408
CHF 33,023 33,156 34,084
JPY 162.33 162.98 170.36
AUD 18,243 18,316 18,906
SGD 20,217 20,298 20,881
THB 814 817 854
CAD 18,808 18,884 19,458
NZD 15,321 15,855
KRW 17.21 18.78
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26010 26010 26260
AUD 18247 18347 19270
CAD 18812 18912 19929
CHF 33222 33252 34839
CNY 0 3772.6 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 30190 30220 31942
GBP 34619 34669 36432
HKD 0 3345 0
JPY 163.08 163.58 174.1
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15370 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20198 20328 21061
THB 0 780.2 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18400000 18400000 19100000
SBJ 16000000 16000000 19100000
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,979 26,029 26,289
USD20 25,979 26,029 26,289
USD1 23,787 26,029 26,289
AUD 18,295 18,395 19,507
EUR 30,532 30,532 31,964
CAD 18,762 18,862 20,177
SGD 20,334 20,484 21,470
JPY 164.39 165.89 171.5
GBP 34,560 34,910 35,797
XAU 18,558,000 0 18,862,000
CNY 0 3,656 0
THB 0 818 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/03/2026 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào

Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào 'Bình dân học vụ số' trong năm 2026

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

5G thúc đẩy giao thông đô thị thông minh tại Việt Nam

5G thúc đẩy giao thông đô thị thông minh tại Việt Nam

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Thẻ SIM 5G nâng cấp bảo mật chống máy tính lượng tử qua mạng không dây

Thẻ SIM 5G nâng cấp bảo mật chống máy tính lượng tử qua mạng không dây

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Groww ra mắt các sản phẩm AI, tham vọng thành

Groww ra mắt các sản phẩm AI, tham vọng thành 'siêu ứng dụng' tài chính toàn diện

Vệ tinh biết

Vệ tinh biết 'nói chuyện' với nhau - cuộc cách mạng Laser trong không gian khiến cáp quang biển run sợ (Bài 2)

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Công nghệ Việt Nam bước vào

Công nghệ Việt Nam bước vào 'The IQ Era' tại MWC Barcelona 2026

Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt

Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt

Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Công nghệ Việt Nam bước vào

Công nghệ Việt Nam bước vào 'The IQ Era' tại MWC Barcelona 2026

Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Israel huy động được 775 triệu đô la

Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Israel huy động được 775 triệu đô la

SK Telecom sẽ xây trung tâm dữ liệu AI 1GW, tham vọng làm bá chủ châu Á

SK Telecom sẽ xây trung tâm dữ liệu AI 1GW, tham vọng làm bá chủ châu Á

YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt

Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Cơ hội sở hữu sớm xe tay ga Honda Vario 125 2026 tại Việt Nam

Cơ hội sở hữu sớm xe tay ga Honda Vario 125 2026 tại Việt Nam

Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực