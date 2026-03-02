SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

SONY WF-1000XM6

Bên cạnh đó, âm thanh cao cấp cũng được Sony đồng sáng tạo với các kỹ sư hậu kỳ âm thanh để mang đến trải nghiệm âm nhạc theo cách mà các nghệ sỹ mong muốn.

Có thể nói, WF-1000XM6 là sự kế thừa hoàn hảo khi đạt chất lượng âm thanh đỉnh cao với khả năng chống ồn vượt trội, cải thiện chất lượng cuộc gọi và kết nối so với phiên bản WF-1000XM5 tiền nhiệm.

Đi cùng với đó là thiết kế công thái học mới cũng được tối ưu để mang cảm giác đeo vừa vặn thoải mái.

SONY WF-1000XM6 có khả năng chống ồn vượt trội với hiệu suất cải thiện đến 25% so với thế hệ tiền nhiệm

Về khả năng chống ồn, các kỹ sư của SONY khẳng định mẫu tai nghe cao cấp mới của họ mang tên WF-1000XM6 có khả năng chống ồn vượt trội với hiệu suất cải thiện đến 25% so với thế hệ tiền nhiệm là WF-1000XM5.

Đáng chú ý, mẫu tai nghe này còn tăng hiệu suất khử tiếng ồn ở dải tần số trung tới cao, nhóm tần số thường xuất hiện trong môi trường sinh hoạt hàng ngày. Nhờ đó, WF-1000XM6 mang đến khả năng tái tạo sự yên tĩnh vượt trội, ngay cả trong những không gian ồn như bên trong xe đang chạy hay tại quán cafe.

Để có thể đạt được con số ấn tượng kể trên, SONY đã tích hợp vào trong WF-1000XM6 bộ xử lý chống ồn tiên tiến HD QN3, mang đến khả năng điều khiển chính xác hệ thống microphone để đạt hiệu suất tối ưu.

Ngoài ra, với bốn microphone ở mỗi bên, được nâng cấp từ ba microphone của thế hệ trước, mang đến khả năng chống ồn mạnh mẽ hơn.

Tương tự như thế hệ tiền nhiệm và mẫu tai nghe cao cấp WH-1000XM6, mẫu tai nghe WF-1000XM6 cũng sở hữu bộ xử lý tích hợp V2, là trung tâm vận hành của tai nghe. Kết hợp cùng bộ tối ưu hoá chống ồn thích ứng, công nghệ tiên tiến này phân tích âm thanh bên ngoài và trạng thái đeo theo thời gian thực chính xác hơn so với phiên bản tiền nhiệm, từ đó đảm bảo hiệu suất chống ồn tối ưu ở mọi thời điểm.

Nhờ đó mà khả năng chống ồn tiếp tục cải thiện để giảm hiện tượng âm thanh rò rỉ qua các khe hở giữa nút tai nghe và ống tai, đồng thời thích ứng linh hoạt với hình dạng tai đặc trưng của từng người dùng. Với cơ chế tinh chỉnh theo thời gian thực này, bạn có thể tận hưởng trải nghiệm nghe chìm đắm, không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh hoặc cách đeo tai nghe, dù ở bất kỳ tình huống nào.

WF-1000XM6 được thiết kế để cân bằng giữa cảm giác thoải mái và khả năng chống ồn tối ưu

Thêm vào đó, WF-1000XM6 còn kèm theo đệm tai nghe chống ồn độc quyền của Sony, được thiết kế để cân bằng giữa cảm giác thoải mái và khả năng chống ồn tối ưu. Với bốn tuỳ chọn kích thước, bạn sẽ luôn tìm được đệm tai vừa khít với hình dáng tai của mình.

Về trải nghiệm âm thanh, các kỹ sư của SONY cho biết, chất lượng âm thanh của WF-1000XM6 đến từ bộ xử lý kép mạnh mẽ hoạt động hài hoà để tạo ra độ rõ ràng, chi tiết và chuẩn xác trong từng dải âm. Hiệu suất khuếch đại DAC được nâng cấp nhờ bộ xử lý HD QN3e, đảm bảo tất cả nốt nhạc đều được tái tạo trong trẻo vượt trội. Thêm vào đó, Bộ xử lý tích hợp V2 hỗ trợ giải mã 32-bit, so với 24-bit của mẫu trước, mang đến âm thanh độ phân giải cao và giàu chi tiết hơn.

Củ loa cũng được SONY thiết kế mới, mở ra một chuẩn mực âm thanh mới cho WF-1000XM6

Song song với đó, củ loa cũng được SONY thiết kế hoàn toàn mới, mở ra một chuẩn mực âm thanh mới cho WF-1000XM6. Màng loa có thiết kế độc quyền, kết hợp nhiều chất liệu khác nhau cho phần vòm và viền. Phần viền mềm giúp tái tạo âm trầm sâu lắng, trong khi phần vòm nhẹ và cứng mang đến âm cao rõ ràng và trong trẻo.

Từ xử lý tín hiệu cho đến đầu ra âm thanh, mọi chi tiết đều được xử lý chính xác, giúp giảm thiểu méo tiếng để đạt được âm thanh độ phân giải cao, độ chính xác cao. Các rãnh cắt đặc biệt ở viền màng loa tiếp tục tinh chỉnh chất âm, mang lại khả năng tái tạo âm thanh mượt mà và rõ ràng hơn.

Ngoài ra, WF-1000XM6 còn được tích hợp các tính năng tiên tiến gồm Hi-Res Audio Wireless (âm thanh Hi-Res không dây), DSEE Extreme (tái tạo âm thanh chất lượng cao từ mọi nguồn), tương thích chuẩn 360 Reality Audio, 10 Band EQ tuỳ chỉnh trong ứng dụng Sony I Sound Connect, công nghệ theo dõi chuyển động của đầu và Background Music Effect (mô phỏng môi trường nghe).

Để đạt chất lượng âm thanh hàng đầu, âm thanh của WF-1000XM6 được cân chỉnh bởi các chuyên gia đầu ngành

Để đạt chất lượng âm thanh hàng đầu, âm thanh của WF-1000XM6 được cân chỉnh bởi các chuyên gia đầu ngành. Theo đó, từng bài hát, bất kể thể loại đều có thể đạt được chất lượng chuẩn studio, tỉ mỉ tối ưu chất âm để mang đến trải nghiệm âm thanh cao cấp theo cách mà các nghệ sỹ mong muốn.

Đây là thành quả của sự hợp tác giữa Sony với đội kỹ sư hậu kỳ âm thanh từng được đề cử/đoạt giải Grammy bao gồm Randy Merrill (Sterling Sound) - người từng làm việc với nghệ sĩ nổi tiếng như Ed Sheeran, Chris Gehringer (Sterling Sound) - được biết đến nhờ hợp tác với Rihanna và Lady Gaga, Mike Piacentini (Battery Studios) - người master nhạc cho Bob Dylan, và Michael Romanowski (Coast Mastering) - người có danh sách tác phẩm bao gồm các ca khúc của Alicia Keys cùng loạt nhạc phim kinh điển trong Star Wars tập 4, 5 và 6.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trên tai nghe WF-1000XM6 đó chính là chất lượng cuộc gọi tốt nhất từ Sony. Đó là nhờ SONY đã trang bị hai microphone và một cảm biến truyền âm qua xương mỗi bên, WF-1000XM6 sử dụng thuật toán giảm tiếng ồn điều hướng chùm sóng AI tiên tiến để thu giọng nói của bạn với độ chính xác cao. Vì vậy mà ngay cả khi đang ở nơi ồn ào nhất, hay khi xung quanh có nhiều cuộc trò chuyện, thì tai nghe WF-1000XM6 vẫn sẽ tách biệt giọng nói của bạn, đảm bảo người đối thoại sẽ luôn nghe rõ.

WF-1000XM6 được thiết kế công thái học cho cảm giác đeo vừa vặn và thoải mái

Hướng đến sự thoải mái tối đa cho người dùng, WF-1000XM6 được thiết kế công thái học cho cảm giác đeo vừa vặn và thoải mái, qua đó WF-1000XM6 đã đạt đến sự vừa vặn ấn tượng, nhờ vào những đường cong tự nhiên bên trong ống tai người, giảm áp lực và giúp tai nghe êm ái hơn khi đeo.

WF-1000XM6 cũng có thân mỏng hơn khoảng 11% so với bản trước, giảm thiểu sự tác động lên những đường cong phức tạp của tai và đảm bảo cảm giác đeo luôn thoải mái, ngay cả khi sử dụng thời gian dài.

Bên cạnh đó, cấu trúc lỗ thoát khí mới tăng cường luồng khí bên trong thiết bị, giảm đáng kể âm thanh nội tại như tiếng bước chân hay tiếng nhai trong miệng. Điều này giúp người dùng có thể tận hưởng nội dung giải trí một cách thoải mái trong đa dạng các tình huống.

WF-1000XM6 với phiên bản màu đen toát ra vẻ sang trọng tinh tế với bề mặt mịn và cảm giác chạm cao cấp, trong khi màu Bạc bạch kim đem lại cảm giác tươi mới, nhẹ nhàng nhờ hiệu ứng ánh kim từ các vảy kim loại và hạt thuỷ tinh.

Nhờ chất liệu được cải tiến và thiết kế tinh tế, bạn có thể đóng/ mở hộp tai nghe thuận tiện hơn ngay cả với một tay,đồng thời lấy tai nghe ra một cách dễ dàng.

Và tất nhiên, WF-1000XM6 còn được thừa hưởng tất cả các tính năng tiện dụng có trên các phiên bản tiền nhiệm, để trở thành chiếc tai nghe lý tưởng hằng ngày, từ tình huống phát nhạc sử dụng Auto Play (tự động chuyển bài) và Adaptive Sound Control (điều chỉnh âm thanh thích ứng), Quick Access (phát nhạc không cần chạm vào điện thoại) và điều kiển bằng giọng nói.

Trợ lý thông minh Google Gemini mang đến trợ lý đàm thoại rảnh tay liền mạch khi bạn đang di chuyển. Thưởng thức âm nhạc, kết nối bạn bè, nhận tin nhắn và còn nhiều hơn thế nữa. Thông qua tính năng Gemini Live, bạn có thể trò chuyện một cách tự nhiên để lên ý tưởng, thêm danh sách mua hàng với Google Keep hoặc lên kế hoạch sự kiện bằng Google Calendar - tất cả được thực hiện mà không cần chạm vào điện thoại.

SONY được bán ra với hai phiên bản màu sắc là Đen và Bạc Bạch Kim

WF-1000XM6 cũng mang đến khả năng kết nối giờ đây đáng tin cậy hơn bao giờ hết với thuật toán tiên tiến và ăng-ten được nâng cấp lớn hơn gấp 1,5 lần phiên bản trước, giúp WF-1000XM6 tương thích với LE Audio, một chuẩn âm thanh Bluetooth® cho phép đạt độ trễ siêu thấp mang đến trải nghiệm chơi game hoàn hảo.

Về thời gian sử dụng, WF-1000XM6 có thể hoạt động đến 8 giờ chỉ với một lần sạc và lên đến 24 giờ khi sử dụng hộp sạc đi kèm, khi hết pin bạn cũng có thể sử dụng công nghệ Qi cho phép sạc không dây để mang đến sự thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Và đề bảo vệ môi trường, WF-1000XM6 cũng sử dụng 25% vật liệu tuần hoàn trong thành phần nhựa cấu tạo nên sản phẩm, góp phần giảm thiểu việc sử dụng nhựa nguyên sinh từ tài nguyên hóa thạch. Sản phẩm cũng được đóng gói không sử dụng nhựa.

Sony WF-1000XM6 chính thức mở bán tại Việt Nam sau ngày 23/03/2026 với giá bán lẻ đề nghị 7.990.000 đồng

Tai nghe Sony WF-1000XM6 chính thức mở bán tại Việt Nam sau ngày 23/03/2026 với hai màu: Đen và Bạc Bạch Kim cùng giá bán lẻ đề nghị 7.990.000 VNĐ.

Từ hôm nay 02/03 đến hết 22/03/2026, khách hàng đặt trước WF-1000XM6 sẽ được tặng bình giữ nhiệt cao cấp STARBUCKS RESERVE trị giá 850.000 đồng, kèm nón 1000X SERIES khi đăng ký sản phẩm vào My Sony.

Đặc biệt, Sony còn tung chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá thêm 1.000.000 đồng, áp dụng với mọi sản phẩm tai nghe nhét tai. (Số lượng quà tặng có giới hạn, hãy nhanh tay đặt trước), liên hệ đại lý gần nhất để để được tư vấn chi tiết.

Thông tin thêm về sản phẩm, xem tại: https://www.sony.com.vn/headphones/products/wf-1000xm6