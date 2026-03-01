Kinh tế số
Thị trường

Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Lê Giang

Lê Giang

23:17 | 01/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Một nữ hành khách quốc tịch Thái Lan nhập cảnh từ Nam Mỹ, quá cảnh qua Việt Nam đã bị phát hiện vận chuyển 4,5 kg cocain tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Vụ việc cho thấy thủ đoạn vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ngày càng tinh vi.
Các điểm mới về giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và nội dung Thông tư 51/2025/TT-BTC Lần đầu tiên xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 900 tỷ USD Báo chí và truyền thông số tạo đồng thuận xã hội trong công tác của ngành Hải quan

Triển khai Kế hoạch số 30141/KH-CHQ ngày 20/10/2025 của Cục Hải quan về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường phối hợp liên ngành; tập trung kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm.

Theo số liệu thống kê, luỹ kế trong 2 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 15/12/2025 đến 14/02/2026), lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 35 vụ việc, với 42 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 09 vụ. Tang vật thu giữ khoảng 165 kg ma túy các loại (14,18kg cần sa; 14,2kg heroin; 4,94kg cocain; 5,96kg ketamine; 126kg ma tuý tổng hợp; 372,25gam ma tuý khác).

Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất
Số ma túy được cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân.

Trong số các vụ việc bị phát hiện, bắt giữ, điển hình là vụ việc xảy ra tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cụ thể:

Vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05/02/2026, tại ga đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 (Đội 7) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Đội kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan Khu vực II và các lực lượng chức năng (Phòng 2 - Cục C04, Bộ Công an; PC04 - Công an thành phố Hồ Chí Minh; Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất), đã phát hiện, bắt giữ một nữ hành khách người nước ngoài mang tên S.N (quốc tịch Thái Lan) có hành vi vận chuyển 4,5 kg ma tuý loại.

Đối tượng nhập cảnh trên chuyến bay từ Nam Mỹ, quá cảnh qua Việt Nam và chuẩn bị làm thủ tục nối chuyến sang nước thứ ba. Số ma túy được cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân. Kết quả kiểm tra nhanh xác định tang vật dương tính với Cocain.

Tiêu điểm của vụ việc không chỉ nằm ở số lượng ma túy bị thu giữ, mà còn ở phương thức, thủ đoạn phạm tội. Các đối tượng đã lợi dụng hình thức quá cảnh quốc tế, với thời gian lưu trú tại Việt Nam chỉ khoảng 01 giờ, nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Điều này cho thấy tội phạm ma túy có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, lợi dụng đặc điểm của các tuyến bay quốc tế và thời gian di chuyển ngắn để đối phó với công tác kiểm soát.

Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất
Kết quả kiểm tra nhanh tại chỗ xác nhận toàn bộ số tang vật trên dương tính với cocain.

Qua vụ việc nêu trên cho thấy, tội phạm ma túy qua đường hàng không tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tính chất xuyên quốc gia, lợi dụng hoạt động vận tải quốc tế để che giấu hành vi phạm tội.

Việc phát hiện, bắt giữ kịp thời vụ việc thể hiện sự chủ động trong công tác nắm tình hình, hiệu quả phối hợp liên ngành và quyết tâm cao của lực lượng hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Trong thời gian tới, lực lượng Hải quan tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực phân tích, dự báo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trang thiết bị hiện đại; tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, ma túy trong tình hình mới, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

cocain Hải quan

Bài liên quan

Báo chí và truyền thông số tạo đồng thuận xã hội trong công tác của ngành Hải quan

Báo chí và truyền thông số tạo đồng thuận xã hội trong công tác của ngành Hải quan

Lần đầu tiên xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 900 tỷ USD

Lần đầu tiên xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 900 tỷ USD

Hoạt động Hải quan thu ngân sách đạt 298.301 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm

Hoạt động Hải quan thu ngân sách đạt 298.301 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm

Có thể bạn quan tâm

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Kinh tế số
Tọa lạc tại một trong những tuyến đường sầm uất bậc nhất thành phố, cửa hàng 03 Phan Đăng Lưu đã ghi nhận sức nóng ngay từ sáng sớm. Sự mở rộng này thể hiện nỗ lực không ngừng của Di Động Việt nhằm tối ưu hóa không gian trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng.
Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Mobile
Theo đó, khách hàng đặt Galaxy S26 Series sớm sẽ được tham gia một sự kiện nhận máy "độc nhất vô nhị" ngay tại không gian rạp chiếu phim. Đây là đêm hội đặc biệt dành riêng cho Samfan do Hoàng Hà Mobile tổ chức nhằm giúp khách hàng vừa có thể nhận máy Galaxy S26 Series sớm, vừa có cơ hội săn quà khủng và giao lưu cùng khách mời bí mật.
Samsung Electronics vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng mạnh

Samsung Electronics vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng mạnh

Kinh tế số
Cổ phiếu tăng phi mã đã đưa vốn hóa của Samsung Electronics chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD, đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp Hàn Quốc chạm tới cột mốc nghìn tỷ trên thị trường chứng khoán toàn cầu.
OpenAI đảm bảo 110 tỷ USD tài trợ với định giá 730 tỷ USD

OpenAI đảm bảo 110 tỷ USD tài trợ với định giá 730 tỷ USD

Thị trường
OpenAI huy động được nguồn vốn mới với mức định giá 730 tỷ đô la, đưa nhà phát triển ChatGPT vào vị thế có thể tổ chức đợt IPO công nghệ lớn kỷ lục tại Mỹ.
Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran bế tắc, giá dầu Brent rơi xuống gần 65 USD/thùng

Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran bế tắc, giá dầu Brent rơi xuống gần 65 USD/thùng

Thị trường
Vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva khép lại mà không có thỏa thuận. Thị trường dầu mỏ phản ứng ngay lập tức, đưa giá dầu Brent xuống còn 64,97 USD/thùng trong khi hai bên hẹn tiếp tục gặp nhau tại Vienna tuần tới.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Đương kim vô địch thế giới gục ngã: T1 thua sốc trước BNK FearX

Đương kim vô địch thế giới gục ngã: T1 thua sốc trước BNK FearX

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 34°C
mưa vừa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 28°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
17°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Quảng Bình

29°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
18°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
21°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,400 18,700
Kim TT/AVPL 18,405 18,710
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,380 18,680
Nguyên Liệu 99.99 17,400 17,700
Nguyên Liệu 99.9 17,350 17,650
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,260 18,660
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,210 18,610
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,140 18,590
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Hà Nội - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Đà Nẵng - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Miền Tây - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Tây Nguyên - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Đông Nam Bộ - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
Miếng SJC Nghệ An 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
Miếng SJC Thái Bình 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
NL 99.90 17,270 ▲150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,300 ▲150K
Trang sức 99.9 18,040 ▲170K 18,740 ▲170K
Trang sức 99.99 18,050 ▲170K 18,750 ▲170K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,856 ▲1672K 18,862 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,856 ▲1672K 18,863 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,854 ▲16K 1,884 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,854 ▲16K 1,885 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,834 ▲16K 1,869 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 17,855 ▼159110K 18,505 ▼164960K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 131,439 ▲1200K 140,339 ▲1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 118,355 ▲1088K 127,255 ▲1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 10,527 ▼93767K 11,417 ▼101777K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 100,224 ▲933K 109,124 ▲933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 69,195 ▲667K 78,095 ▲667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17993 18268 18864
CAD 18554 18831 19461
CHF 33218 33605 34271
CNY 0 3470 3830
EUR 30135 30409 31454
GBP 34320 34711 35662
HKD 0 3199 3403
JPY 160 164 170
KRW 0 17 19
NZD 0 15308 15899
SGD 20043 20325 20868
THB 753 816 872
USD (1,2) 25784 0 0
USD (5,10,20) 25823 0 0
USD (50,100) 25851 25870 26240
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,870 25,870 26,250
USD(1-2-5) 24,836 - -
USD(10-20) 24,836 - -
EUR 30,204 30,228 31,576
JPY 163.01 163.3 171.19
GBP 34,520 34,613 35,642
AUD 18,171 18,237 18,824
CAD 18,731 18,791 19,446
CHF 33,462 33,566 34,488
SGD 20,110 20,173 20,934
CNY - 3,740 3,863
HKD 3,271 3,281 3,383
KRW 16.56 17.27 18.67
THB 796.84 806.68 863.76
NZD 15,236 15,377 15,838
SEK - 2,825 2,925
DKK - 4,039 4,182
NOK - 2,688 2,795
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,226.5 - 7,031.62
TWD 749.65 - 908.22
SAR - 6,828 7,192.71
KWD - 82,993 88,309
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,840 25,860 26,240
EUR 30,196 30,317 31,495
GBP 34,528 34,667 35,670
HKD 3,261 3,274 3,389
CHF 33,121 33,254 34,195
JPY 162.95 163.60 171.06
AUD 18,192 18,265 18,855
SGD 20,237 20,318 20,905
THB 818 821 858
CAD 18,708 18,783 19,356
NZD 15,349 15,883
KRW 17.40 19.01
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25860 25860 26230
AUD 18059 18159 19087
CAD 18721 18821 19841
CHF 33469 33499 35100
CNY 0 3763.1 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4110 0
EUR 30215 30245 31975
GBP 34447 34497 36268
HKD 0 3330 0
JPY 163.05 163.55 174.08
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6890 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15328 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2880 0
SGD 20150 20280 21013
THB 0 778.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18300000 18300000 18900000
SBJ 16000000 16000000 18900000
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,873 25,923 26,210
USD20 25,873 25,923 26,210
USD1 25,873 25,923 26,210
AUD 18,240 18,340 19,454
EUR 30,441 30,441 31,861
CAD 18,651 18,751 20,061
SGD 20,294 20,444 21,015
JPY 164.03 165.53 171
GBP 34,475 34,825 35,699
XAU 18,098,000 0 18,402,000
CNY 0 3,648 0
THB 0 819 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/03/2026 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn

'Bình minh cõi Phật - Tam Chúc khai Xuân'

Tuổi trẻ tiên phong ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử

Tuổi trẻ tiên phong ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử

The Colonial tại The Anam Cam Ranh ra mắt thực đơn degustation mới, tôn vinh ẩm thực Việt đương đại

The Colonial tại The Anam Cam Ranh ra mắt thực đơn degustation mới, tôn vinh ẩm thực Việt đương đại

Bắc Ninh đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Hội Lim

Bắc Ninh đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Hội Lim

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
OpenAI ký hợp đồng với Lầu Năm Góc sau khi Anthropic từ chối hợp tác

OpenAI ký hợp đồng với Lầu Năm Góc sau khi Anthropic từ chối hợp tác

Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Dùng AI và những nguy cơ tự lộ bí mật của doanh nghiệp

Dùng AI và những nguy cơ tự lộ bí mật của doanh nghiệp

Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân

Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Việt Nam giữa tái cấu trúc công nghệ toàn cầu và cuộc đua bán dẫn

Việt Nam giữa tái cấu trúc công nghệ toàn cầu và cuộc đua bán dẫn

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' cùng VNPT

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

Honda ZR-V 2026 chuyển sang thuần hybrid, nâng tầm tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn

Honda ZR-V 2026 chuyển sang thuần hybrid, nâng tầm tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Toàn cảnh Free Fire EWC 2026: Lịch thi đấu, tiền thưởng và suất dự Global Final

Toàn cảnh Free Fire EWC 2026: Lịch thi đấu, tiền thưởng và suất dự Global Final

Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Huntsman Signature Edition: Bàn phím gaming cao cấp với mức giá đắt ngang card đồ họa

Huntsman Signature Edition: Bàn phím gaming cao cấp với mức giá đắt ngang card đồ họa