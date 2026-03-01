Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Triển khai Kế hoạch số 30141/KH-CHQ ngày 20/10/2025 của Cục Hải quan về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường phối hợp liên ngành; tập trung kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm.

Theo số liệu thống kê, luỹ kế trong 2 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 15/12/2025 đến 14/02/2026), lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 35 vụ việc, với 42 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 09 vụ. Tang vật thu giữ khoảng 165 kg ma túy các loại (14,18kg cần sa; 14,2kg heroin; 4,94kg cocain; 5,96kg ketamine; 126kg ma tuý tổng hợp; 372,25gam ma tuý khác).

Số ma túy được cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân.

Trong số các vụ việc bị phát hiện, bắt giữ, điển hình là vụ việc xảy ra tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cụ thể:

Vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05/02/2026, tại ga đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 (Đội 7) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Đội kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan Khu vực II và các lực lượng chức năng (Phòng 2 - Cục C04, Bộ Công an; PC04 - Công an thành phố Hồ Chí Minh; Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất), đã phát hiện, bắt giữ một nữ hành khách người nước ngoài mang tên S.N (quốc tịch Thái Lan) có hành vi vận chuyển 4,5 kg ma tuý loại.

Đối tượng nhập cảnh trên chuyến bay từ Nam Mỹ, quá cảnh qua Việt Nam và chuẩn bị làm thủ tục nối chuyến sang nước thứ ba. Số ma túy được cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân. Kết quả kiểm tra nhanh xác định tang vật dương tính với Cocain.

Tiêu điểm của vụ việc không chỉ nằm ở số lượng ma túy bị thu giữ, mà còn ở phương thức, thủ đoạn phạm tội. Các đối tượng đã lợi dụng hình thức quá cảnh quốc tế, với thời gian lưu trú tại Việt Nam chỉ khoảng 01 giờ, nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Điều này cho thấy tội phạm ma túy có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, lợi dụng đặc điểm của các tuyến bay quốc tế và thời gian di chuyển ngắn để đối phó với công tác kiểm soát.

Kết quả kiểm tra nhanh tại chỗ xác nhận toàn bộ số tang vật trên dương tính với cocain.

Qua vụ việc nêu trên cho thấy, tội phạm ma túy qua đường hàng không tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tính chất xuyên quốc gia, lợi dụng hoạt động vận tải quốc tế để che giấu hành vi phạm tội.

Việc phát hiện, bắt giữ kịp thời vụ việc thể hiện sự chủ động trong công tác nắm tình hình, hiệu quả phối hợp liên ngành và quyết tâm cao của lực lượng hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Trong thời gian tới, lực lượng Hải quan tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực phân tích, dự báo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trang thiết bị hiện đại; tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, ma túy trong tình hình mới, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.