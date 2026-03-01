The Colonial tại The Anam Cam Ranh ra mắt thực đơn degustation mới, tôn vinh ẩm thực Việt đương đại

Theo đại diện The Colonial, thực đơn degustation mới được xây dựng như một hành trình vị giác, nơi hai đầu bếp Nguyễn Duy Anh và Bành Thanh Toàn dẫn dắt thực khách khám phá sự giao thoa giữa ẩm thực Việt Nam và phong cách chế biến hiện đại.

Bữa tiệc bắt đầu với amuse-bouche gồm sò lụa đỏ dùng kèm mứt chorizo, củ cải, xốt miso bông cải trắng và trứng cá hồi; cùng bò lá lốt kiểu tartare kết hợp xốt hạt điều caramel, tỏi phi và lá lốt.

Món khai vị nổi bật với sò điệp Hokkaido tái dùng kèm bưởi hồng, quýt vàng và trứng cá tầm. Tiếp theo là súp cá tuyết đen nấu bơ sữa, hòa quyện cùng hành tây caramel, muối ớt xanh kosho và xốt kem trứng cá hồi.

Sau món sorbet chanh rau răm giúp cân bằng vị giác, thực khách thưởng thức thăn nội bò Úc Black Angus (vỗ béo bằng ngũ cốc 150 ngày) dùng kèm cà tím, xốt bò vị ớt và rau quế, ăn cùng cơm trắng nấu từ gạo ST25, bắp nếp và đậu xanh.

Khép lại thực đơn là bánh custard chocolate 75% cacao dùng kèm xốt cà phê lên men và kem dừa. Nhà hàng đồng thời cung cấp gói rượu vang tuyển chọn từ Ý, Úc, Chile, Pháp và Bồ Đào Nha nhằm nâng tầm trải nghiệm.

Mang phong cách kiến trúc Đông Dương, The Colonial tọa lạc gần sảnh chính, cạnh Saigon Bar của The Anam Cam Ranh. Nhà hàng phục vụ buffet Âu và thực đơn a la carte thượng hạng vào buổi sáng, đồng thời biến thành khu vực lounge sang trọng trong ngày dành riêng cho khách lưu trú tại các phòng suite và biệt thự cao cấp.

Các khách lưu trú tại Ocean View Pool Villa, Ocean Front Pool Villa, One-Bedroom Pool Villa, Terrace Sea View Suite và The Anam Terrace Suite được đặc quyền sử dụng không gian The Colonial từ 7h đến 17h hàng ngày.

Đáng chú ý, The Anam Cam Ranh từng được cẩm nang du lịch quốc tế Fodor’s Travel vinh danh trong Top “100 Khách sạn Tuyệt vời nhất Thế giới” năm 2025.

Chia sẻ về thực đơn mới, đầu bếp Nguyễn Duy Anh cho biết đội ngũ mong muốn kết hợp nguyên liệu Việt Nam với kỹ thuật quốc tế nhằm tạo nên những trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới mẻ, góp phần kể câu chuyện về ẩm thực Việt đương đại trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Việc ra mắt thực đơn degustation mới tiếp tục khẳng định định hướng phát triển fine dining cao cấp của The Colonial, đồng thời góp phần nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng – ẩm thực tại Cam Ranh.