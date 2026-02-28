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Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Tấn Phong

Tấn Phong

23:20 | 28/02/2026
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Cơ quan quản lý viễn thông Ấn Độ (TRAI) vừa công bố kế hoạch đấu giá toàn bộ phổ tần trên 9 băng tần với tổng giá trị dự kiến 2,1 nghìn tỷ rupee (tương đương 23,1 tỷ USD). Động thái này hướng tới việc mở rộng mạng 5G, đặt nền móng cho 6G và thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực thành thị với nông thôn.

Ngày 24 tháng 2 năm 2026, TRAI chính thức đưa ra khuyến nghị gửi Bộ Viễn thông Ấn Độ (DoT) về việc tổ chức đấu giá phổ tần lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc đấu giá bao gồm toàn bộ phổ tần còn trống trên 9 băng tần: 600 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 3300 MHz và 26 GHz.

Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G
Ảnh minh họa

TRAI định giá khởi điểm 2,1 nghìn tỷ rupee cho tổng số phổ tần 11.790 MHz đưa vào đấu giá. Ấn Độ dùng mức giá khởi điểm cao này để thu hút các nhà đầu tư lớn, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng viễn thông toàn quốc.

TRAI đề xuất hai thay đổi mang tính cách mạng. Thứ nhất, cơ quan này yêu cầu đơn giản hóa các quy trình cấp phép đang quá phức tạp, giúp nhà cung cấp mới dễ dàng tham gia thị trường hơn. Cụ thể, yêu cầu về giá trị ròng giảm từ 100 crore rupee xuống còn 50 crore rupee cho mỗi vùng dịch vụ. Riêng các vùng Jammu & Kashmir và Đông Bắc, ngưỡng này chỉ còn 25 crore rupee.

Thứ hai, TRAI đề xuất áp dụng mức giới hạn 35% tổng lượng phổ tần mà một nhà mạng có thể nắm giữ. Quy định này ngăn chặn tình trạng một vài "ông lớn" độc quyền thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho toàn ngành.

Ấn Độ ưu đãi đặc biệt cho băng tần 600 MHz

Để khuyến khích đầu tư vào băng tần 600 MHz, TRAI thiết kế gói ưu đãi hấp dẫn. Thời hạn giấy phép kéo dài 24 năm thay vì 20 năm như các băng tần khác. Nhà mạng trúng thầu chỉ cần thanh toán trước 5% giá trị đấu giá trong vòng 10 ngày, sau đó được miễn hoàn toàn khoản thanh toán trong bốn năm đầu.

Số tiền còn lại sẽ chia đều thành các khoản hàng năm trong 19 năm tiếp theo, bắt đầu từ năm thứ sáu. Yêu cầu triển khai mạng cũng hoãn lại bốn năm, tạo thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lực.

Mạng 6G sẽ thay thế 5G vào năm 2031

TRAI quyết định giữ lại băng tần 6 GHz (6425-7125 MHz) cho dịch vụ di động quốc tế (IMT) nhưng chưa đưa vào đấu giá ngay. Cơ quan này sẽ đợi kết quả từ Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới 2027 (WRC-27) diễn ra tại Thượng Hải từ 18 tháng 10 đến 14 tháng 11 năm 2027.

Trước khi đấu giá, DoT cần tiến hành thử nghiệm kỹ thuật tại 34 vị trí đặt trạm uplink vệ tinh để đảm bảo trạm phát sóng 5G/IMT không gây nhiễu. Khoảng cách an toàn giữa trạm phát 5G và trạm vệ tinh dao động từ vài km đối với macro-cell ngoại ô đến dưới một km cho triển khai small-cell.

TRAI đưa ra cơ chế khuyến khích mang tên "phủ sóng đổi giảm giá". Nhà mạng trúng thầu có thể giảm tới 10% chi phí đấu giá nếu mở rộng dịch vụ 4G hoặc 5G vào các "vùng chết" do chính phủ xác định trong vòng một năm.

Điều quan trọng hơn, tất cả trạm phát sóng xây dựng theo chương trình này phải chia sẻ với các nhà mạng khác với mức giá hợp lý. Quy định này giúp người dân ở vùng sâu vùng xa có nhiều lựa chọn nhà mạng thay vì bị "nhốt" vào một nhà cung cấp duy nhất.

Ấn Độ áp dụng chu kỳ ba năm cập nhật giá phổ tần theo thị trường

TRAI đề xuất tiến hành đánh giá lại giá trị phổ tần định kỳ ba năm một lần. Đối với các cuộc đấu giá trong khoảng thời gian giữa, cơ quan sẽ sử dụng giá đấu giá thành công trước đó (đã điều chỉnh theo MCLR nếu đã qua một năm) làm cơ sở cho giá khởi điểm.

Cơ chế đảm bảo giá phổ tần phản ánh đúng giá trị thị trường, tránh tình trạng đặt giá quá cao khiến phổ tần ế ẩm hoặc quá thấp gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Một đề xuất đáng chú ý khác là dành một lượng phổ tần nhất định trên các băng TDD (2300 MHz, 2500 MHz, 3300 MHz, 26 GHz, 37-40 GHz) cho nhà cung cấp Internet (ISP), dịch vụ M2M và mạng riêng phi công cộng (CNPN). Sau khi xác định băng tần phù hợp, DoT sẽ yêu cầu TRAI đưa ra khuyến nghị về điều kiện và giá khởi điểm cho việc phân bổ này.

Đức buộc phải đấu giá lại băng tần 5G
Đức buộc phải đấu giá lại băng tần 5G

TRAI và DoT muốn tổ chức đấu giá trong năm 2026. Thời gian này khá gấp khi xem xét khối lượng công việc cần hoàn thành. Cuộc đấu giá sẽ áp dụng hình thức SMRA (đấu giá đồng thời nhiều vòng), cho phép các nhà mạng linh hoạt điều chỉnh chiến lược trong quá trình đấu giá.

Giấy phép phổ tần có hiệu lực 20 năm, đủ dài để nhà mạng thu hồi vốn đầu tư. TRAI cũng yêu cầu DoT ngay lập tức thu hồi phổ tần từ các nhà mạng đang trong quá trình giải quyết phá sản theo Bộ luật Phá sản 2016, sau đó đưa vào đấu giá.

Quy định giới hạn phổ tần 35% có thể gặp phản đối từ các nhà mạng lớn đang nắm giữ lượng phổ tần vượt mức. Tuy nhiên, TRAI không yêu cầu họ trả lại phổ tần hiện có, chỉ ngăn không cho mua thêm trong các cuộc đấu giá tới.

Người dân Ấn Độ ở cả nông thôn lẫn thành thị sẽ có thêm lựa chọn nhà mạng với giá cước rẻ hơn nếu DoT thông qua đề xuất của TRAI. Cuộc đấu giá phổ tần 23,1 tỷ USD không chỉ mở rộng mạng 5G mà còn dành riêng băng tần 6 GHz cho thế hệ mạng 6G trong tương lai. Quy định giới hạn mỗi nhà mạng chỉ nắm tối đa 35% phổ tần ngăn chặn tình trạng độc quyền.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

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