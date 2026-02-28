Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Ngày 24 tháng 2 năm 2026, TRAI chính thức đưa ra khuyến nghị gửi Bộ Viễn thông Ấn Độ (DoT) về việc tổ chức đấu giá phổ tần lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc đấu giá bao gồm toàn bộ phổ tần còn trống trên 9 băng tần: 600 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 3300 MHz và 26 GHz.

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TRAI định giá khởi điểm 2,1 nghìn tỷ rupee cho tổng số phổ tần 11.790 MHz đưa vào đấu giá. Ấn Độ dùng mức giá khởi điểm cao này để thu hút các nhà đầu tư lớn, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng viễn thông toàn quốc.

TRAI đề xuất hai thay đổi mang tính cách mạng. Thứ nhất, cơ quan này yêu cầu đơn giản hóa các quy trình cấp phép đang quá phức tạp, giúp nhà cung cấp mới dễ dàng tham gia thị trường hơn. Cụ thể, yêu cầu về giá trị ròng giảm từ 100 crore rupee xuống còn 50 crore rupee cho mỗi vùng dịch vụ. Riêng các vùng Jammu & Kashmir và Đông Bắc, ngưỡng này chỉ còn 25 crore rupee.

Thứ hai, TRAI đề xuất áp dụng mức giới hạn 35% tổng lượng phổ tần mà một nhà mạng có thể nắm giữ. Quy định này ngăn chặn tình trạng một vài "ông lớn" độc quyền thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho toàn ngành.

Ấn Độ ưu đãi đặc biệt cho băng tần 600 MHz

Để khuyến khích đầu tư vào băng tần 600 MHz, TRAI thiết kế gói ưu đãi hấp dẫn. Thời hạn giấy phép kéo dài 24 năm thay vì 20 năm như các băng tần khác. Nhà mạng trúng thầu chỉ cần thanh toán trước 5% giá trị đấu giá trong vòng 10 ngày, sau đó được miễn hoàn toàn khoản thanh toán trong bốn năm đầu.

Số tiền còn lại sẽ chia đều thành các khoản hàng năm trong 19 năm tiếp theo, bắt đầu từ năm thứ sáu. Yêu cầu triển khai mạng cũng hoãn lại bốn năm, tạo thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lực.

TRAI quyết định giữ lại băng tần 6 GHz (6425-7125 MHz) cho dịch vụ di động quốc tế (IMT) nhưng chưa đưa vào đấu giá ngay. Cơ quan này sẽ đợi kết quả từ Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới 2027 (WRC-27) diễn ra tại Thượng Hải từ 18 tháng 10 đến 14 tháng 11 năm 2027.

Trước khi đấu giá, DoT cần tiến hành thử nghiệm kỹ thuật tại 34 vị trí đặt trạm uplink vệ tinh để đảm bảo trạm phát sóng 5G/IMT không gây nhiễu. Khoảng cách an toàn giữa trạm phát 5G và trạm vệ tinh dao động từ vài km đối với macro-cell ngoại ô đến dưới một km cho triển khai small-cell.

TRAI đưa ra cơ chế khuyến khích mang tên "phủ sóng đổi giảm giá". Nhà mạng trúng thầu có thể giảm tới 10% chi phí đấu giá nếu mở rộng dịch vụ 4G hoặc 5G vào các "vùng chết" do chính phủ xác định trong vòng một năm.

Điều quan trọng hơn, tất cả trạm phát sóng xây dựng theo chương trình này phải chia sẻ với các nhà mạng khác với mức giá hợp lý. Quy định này giúp người dân ở vùng sâu vùng xa có nhiều lựa chọn nhà mạng thay vì bị "nhốt" vào một nhà cung cấp duy nhất.

Ấn Độ áp dụng chu kỳ ba năm cập nhật giá phổ tần theo thị trường

TRAI đề xuất tiến hành đánh giá lại giá trị phổ tần định kỳ ba năm một lần. Đối với các cuộc đấu giá trong khoảng thời gian giữa, cơ quan sẽ sử dụng giá đấu giá thành công trước đó (đã điều chỉnh theo MCLR nếu đã qua một năm) làm cơ sở cho giá khởi điểm.

Cơ chế đảm bảo giá phổ tần phản ánh đúng giá trị thị trường, tránh tình trạng đặt giá quá cao khiến phổ tần ế ẩm hoặc quá thấp gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Một đề xuất đáng chú ý khác là dành một lượng phổ tần nhất định trên các băng TDD (2300 MHz, 2500 MHz, 3300 MHz, 26 GHz, 37-40 GHz) cho nhà cung cấp Internet (ISP), dịch vụ M2M và mạng riêng phi công cộng (CNPN). Sau khi xác định băng tần phù hợp, DoT sẽ yêu cầu TRAI đưa ra khuyến nghị về điều kiện và giá khởi điểm cho việc phân bổ này.

TRAI và DoT muốn tổ chức đấu giá trong năm 2026. Thời gian này khá gấp khi xem xét khối lượng công việc cần hoàn thành. Cuộc đấu giá sẽ áp dụng hình thức SMRA (đấu giá đồng thời nhiều vòng), cho phép các nhà mạng linh hoạt điều chỉnh chiến lược trong quá trình đấu giá.

Giấy phép phổ tần có hiệu lực 20 năm, đủ dài để nhà mạng thu hồi vốn đầu tư. TRAI cũng yêu cầu DoT ngay lập tức thu hồi phổ tần từ các nhà mạng đang trong quá trình giải quyết phá sản theo Bộ luật Phá sản 2016, sau đó đưa vào đấu giá.

Quy định giới hạn phổ tần 35% có thể gặp phản đối từ các nhà mạng lớn đang nắm giữ lượng phổ tần vượt mức. Tuy nhiên, TRAI không yêu cầu họ trả lại phổ tần hiện có, chỉ ngăn không cho mua thêm trong các cuộc đấu giá tới.

Người dân Ấn Độ ở cả nông thôn lẫn thành thị sẽ có thêm lựa chọn nhà mạng với giá cước rẻ hơn nếu DoT thông qua đề xuất của TRAI. Cuộc đấu giá phổ tần 23,1 tỷ USD không chỉ mở rộng mạng 5G mà còn dành riêng băng tần 6 GHz cho thế hệ mạng 6G trong tương lai. Quy định giới hạn mỗi nhà mạng chỉ nắm tối đa 35% phổ tần ngăn chặn tình trạng độc quyền.