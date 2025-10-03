Cơn sốt trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ hiện ra sao?

Công suất trung tâm dữ liệu hiện tại của Ấn Độ vào khoảng 1,2 gigawatt, nhưng thị trường này dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi, vượt quá 3 gigawatt trong vòng năm năm tới. Ảnh minh họa: Trung tâm dữ liệu Yotta Data Services Pvt. ở Navi Mumbai, Ấn Độ.

Ấn Độ đang trở thành “vùng đất vàng” cho các trung tâm dữ liệu

Google, OpenAI, Microsoft, Amazon Web Services cùng những tên tuổi lớn như NTT, STT GDC, Equinix đang tăng tốc mở rộng. Các tỷ phú Ấn Độ cũng nhập cuộc mạnh mẽ: Gautam Adani cùng liên doanh AdaniConnex dự kiến nâng công suất từ 40 megawatt lên 210 megawatt, còn Reliance của Mukesh Ambani được cho là chuẩn bị đầu tư 20-30 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu công suất 3 gigawatt tại Gujarat.

Không chỉ vậy, các “ông lớn” bất động sản như Hiranandani Group, Anant Raj Developers hay Panchshil Realty cũng đang tái định vị mình từ phát triển nhà ở sang “chủ nhà kỹ thuật số”, đặt cược hàng tỷ USD vào lĩnh vực hạ tầng này.

Động lực tăng trưởng đến từ ba làn sóng: số hóa ngân hàng và quy định bản địa hóa dữ liệu; sự bùng nổ thương mại điện tử và hạ tầng đám mây; và hiện tại là nhu cầu khổng lồ từ trí tuệ nhân tạo. Nếu như trước đây doanh nghiệp chỉ cần dưới 10 megawatt, nay các công ty siêu quy mô cần 50 megawatt, còn AI có thể đẩy con số lên 100 megawatt.

Ấn Độ có lợi thế về diện tích, chi phí điện năng thấp và năng lượng tái tạo ngày càng dồi dào. Song, thách thức cũng không nhỏ: thủ tục rườm rà với hơn 30 giấy phép, tranh chấp đất đai và nguy cơ dư cung khi hàng chục nhà đầu tư cùng đổ vào.

“Cuộc đua này chắc chắn sẽ dẫn tới sự sáp nhập trong vòng 2-3 năm tới,” Devi Shankar của CBRE Ấn Độ nhận định.

Ở thời điểm hiện tại, Ấn Độ đang hội tụ đủ yếu tố để trở thành một trong những trung tâm dữ liệu sôi động nhất thế giới, nơi hạ tầng kỹ thuật số, AI và thương mại điện tử kết hợp, tạo nên một thị trường nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới.