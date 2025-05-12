Microchip tung giải pháp mới tăng hiệu suất trung tâm dữ liệu AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng tạo ra nhu cầu lớn về giải pháp hiệu suất cao, an toàn và tin cậy cho trung tâm dữ liệu. Công ty công nghệ Microchip (có trụ sở tại Mỹ) đã đáp ứng xu hướng này bằng việc phát triển các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao khả năng kết nối, lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Hệ sinh thái của hãng gồm nhiều công nghệ hỗ trợ tăng tốc ứng dụng, quản lý năng lượng, tối ưu và kiểm soát hiệu suất thiết bị, giúp trung tâm dữ liệu vượt qua thách thức về khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu suất.

Microchip cung cấp một hệ sinh thái sáng tạo, an toàn, có khả năng mở rộng để hỗ trợ các máy chủ hiện đại

Danh mục sản phẩm của Microchip bao gồm các công nghệ lưu trữ và kết nối tốc độ cao như thiết bị chuyển mạch PCIe Gen 3, Gen 4 và Gen 5 cùng nhiều giải pháp đang phát triển ở thế hệ Gen 6 và Gen 7. Hãng cũng cung cấp bộ nhớ không mất dữ liệu Express, bộ điều khiển lưu trữ và RAID với tính năng bảo mật dựa trên phần cứng. Về kết nối, Microchip đưa ra các bộ định thời lại và thiết bị Ethernet vật lý để tối ưu chức năng kết nối. Microchip còn phát triển các giải pháp quản lý năng lượng, giám sát hệ thống và định thời chính xác nhằm đảm bảo hoạt động tin cậy, thích ứng và tiết kiệm năng lượng cho môi trường trung tâm dữ liệu doanh nghiệp.

Microchip nâng gấp đôi hiệu quả sử dụng băng thông AI

Microchip vừa ra mắt thiết kế tham chiếu cáp điện chủ động 800G với bộ định thời lại META-DX2C 800G. Công nghệ này cung cấp giải pháp toàn diện giúp rút ngắn thời gian phát triển, giảm chi phí và độ phức tạp khi tạo ra giải pháp AEC 800G cho mạng AI tạo sinh. Sản phẩm tích hợp phần mềm theo tiêu chuẩn CMIS 5.2 nhằm đồng bộ phát triển sản phẩm cáp QSFP-DD và OSFP.

Microchip cũng giới thiệu bộ thu phát lớp vật lý Ethernet META-DX2+ với tính năng tách bước sóng, cải thiện kết nối trung tâm dữ liệu bằng cách tối đa hóa hiệu quả sử dụng cáp quang. Kỹ thuật phân tách bước sóng phối hợp hoạt động cùng thiết bị quang coherent giúp phân phối lưu lượng truy cập trên nhiều bước sóng, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả băng thông tới 50%.

Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet 6 cổng LAN9646 của Microchip hỗ trợ nhiều tùy chọn giao diện như SGMII, RGMII, MII và RMII, giúp sản phẩm thích ứng với nhiều ứng dụng mạng. Thiết bị cung cấp hỗ trợ VLAN và Chất lượng dịch vụ để quản lý và phân loại ưu tiên lưu lượng hiệu quả. Sản phẩm hoạt động trong dải nhiệt độ công nghiệp từ −40°C đến +85°C, phù hợp cho các ứng dụng mạng Ethernet độc lập, gateway băng thông rộng và hệ thống an ninh.

Giải pháp năng lượng và bảo mật toàn diện

Microchip phát triển mô-đun nguồn mật độ cao MCPF1412 cung cấp dòng điện lên tới 12A cho tải trong dải điện áp từ 0.6V đến 1.8V. Với kích thước nhỏ gọn 5,8 mm × 4,9 mm × 1,6 mm, mô-đun này tối ưu cho các ứng dụng bị hạn chế về không gian. Sản phẩm mang lại hiệu quả năng lượng tối ưu và giảm thiểu tổn thất năng lượng, rất quan trọng đối với các ứng dụng hiện đại nhạy cảm với năng lượng.

Bộ điều khiển tín hiệu kỹ thuật số dsPIC33A của hãng cung cấp tốc độ xung nhịp cao và các thuật toán điều khiển tiên tiến, đảm bảo thời gian phản hồi nhanh và cải thiện hiệu quả năng lượng cho trung tâm dữ liệu AI. Thiết bị tích hợp khả năng chẩn đoán nâng cao độ tin cậy cùng các thuật toán mật mã để xác thực firmware và chống lại can thiệp trái phép.

Ông Brian McCarson, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh giải pháp trung tâm dữ liệu của Microchip chia sẻ: "AI đang cách mạng hóa môi trường kỹ thuật số và các trung tâm dữ liệu phải đối mặt với nhu cầu ngày càng cao về bảo mật, tăng tốc độ ứng dụng AI, hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống. Chúng tôi cam kết cung cấp các khối cấu thành cần thiết để vượt qua những thách thức công nghệ của các trung tâm dữ liệu hiện đại".

Các giải pháp trung tâm dữ liệu của Microchip còn bao gồm danh mục toàn diện các Bộ điều khiển gốc tin cậy an toàn nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống. Các bộ điều khiển này kiểm soát quá trình khởi động, xác minh firmware trước khi thực thi bởi CPU và GPU, ngăn chặn việc chạy các mã phần mềm không hợp lệ. Chúng còn giám sát hoạt động hệ thống, xác thực các thành phần phụ trợ như card giao diện mạng, adapter bus máy chủ và ổ cứng thể rắn cùng các thành phần hệ thống chính như nguồn điện và cấu hình RAID.