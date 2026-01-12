Các công ty công nghệ dẫn đầu làn sóng AI mã nguồn mở tại CES 2026

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES 2026) tại Las Vegas, Hoa Kỳ. Ảnh: Zeng Hui/Xinhua

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026 vừa khép màn với dấu ấn rõ nét từ các công ty Trung Quốc. Họ trở thành lực lượng tiên phong trong việc thúc đẩy mô hình AI mã nguồn mở, cho phép các nhà phát triển trên toàn cầu chia sẻ và điều chỉnh mã nguồn gốc. Xu hướng này hướng tới mục tiêu xây dựng chủ quyền số toàn cầu và rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa các quốc gia.

Alibaba mang tới sự kiện lần này dòng sản phẩm Qwen dưới dạng mô hình mở. Cộng đồng lập trình viên quốc tế đã tạo ra hơn 100.000 phiên bản cải tiến từ nền tảng gốc này. Con số ấy cho thấy sức lan tỏa của một mô hình khi được chia sẻ rộng rãi thay vì giữ kín.

DeepSeek cho ra mắt mô hình suy luận R3 theo giấy phép mở. Điểm nổi bật của R3 nằm ở khả năng hoạt động với hiệu suất cao nhưng tốn ít chi phí hơn nhiều so với các giải pháp cùng tầm từ phương Tây.

Một robot của công ty Unitree (Trung Quốc) được trưng bày tại CES 2026. Ảnh: Zeng Hui/Xinhua

Các hãng sản xuất robot như Unitree và Agibot đang ứng dụng những lớp suy luận mở này vào sản phẩm của mình. Robot của họ thực hiện được những công việc phức tạp cả trong nhà ở lẫn dây chuyền sản xuất. Cách làm này giúp định hình tiêu chuẩn quốc tế cho một hệ sinh thái AI minh bạch và dễ tiếp cận.

Tinh thần hợp tác xuyên lục địa được thể hiện rõ qua sự kiện CES Asia Night mới diễn ra. Các nhà lãnh đạo công nghệ và doanh nghiệp từ Mỹ và châu Á tụ họp để tôn vinh quan hệ đối tác lâu dài. Họ kêu gọi mở rộng hợp tác sâu hơn mang lại lợi ích cho cả hai bên. Chương trình tập trung vào những xu hướng công nghệ tiêu dùng, toàn cầu hóa thương hiệu và đổi mới chuỗi cung ứng.

Dolby Laboratories công bố hợp tác với Hisense và TCL, hai tên tuổi lớn trong ngành sản xuất TV của Trung Quốc. Ba bên cùng phát triển công nghệ hiển thị thông qua việc kết nối chặt chẽ giữa phần mềm và phần cứng. Công ty Mỹ này cho biết Hisense và TCL là những đối tác đầu tiên triển khai công nghệ Dolby Vision 2. Phiên bản mới này mang đến hình ảnh chân thực hơn, khai thác trọn vẹn tiềm năng của TV thế hệ mới khi người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi chất lượng hình ảnh cao hơn.

Khu vực triển lãm của TCL tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026. Ảnh: Zeng Hui/Xinhua

Jensen Huang, CEO Nvidia, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ công nghệ trong bài phát biểu chính hôm thứ Hai. Ông nói AI sẽ lan rộng khắp nơi khi mã nguồn mở và đổi mới mở được kích hoạt cùng lúc. Huang cho rằng sự tiến bộ của các mô hình mở đảm bảo trí tuệ số không bỏ lại ai phía sau. Quan điểm này phản ánh sự chuyển dịch từ tư duy cạnh tranh khép kín sang chia sẻ nền tảng công nghệ.

Ngành công nghiệp nặng đang hưởng lợi từ xu hướng này. Siemens, tập đoàn kỹ thuật hàng đầu của Đức, mở rộng quan hệ đối tác với Nvidia để tạo ra hệ điều hành AI công nghiệp. Hệ thống tích hợp AI vật lý mở, cho phép máy móc hiểu và tương tác với các quy luật tự nhiên trong thế giới thực. Phần mềm tác nhân trong đó có khả năng suy luận và thực hiện nhiệm vụ độc lập. Nhờ nền tảng này, các nhà máy được thiết kế và thử nghiệm trong môi trường ảo trước khi xây dựng thực tế. Cách làm giúp tối ưu hóa quy trình và giảm sai sót.

Boston Dynamics giới thiệu robot hình người thế hệ mới sinh ra từ hợp tác với Google DeepMind và Nvidia. Sản phẩm cho thấy nghiên cứu mở trong học máy có thể tăng tốc độ khéo léo và tính tự chủ của robot như thế nào. Robot này thực hiện động tác phức tạp mượt mà hơn nhờ các mô hình học sâu được chia sẻ công khai.

Y tế là lĩnh vực khác chứng kiến bước tiến nhanh nhờ hợp tác mở. Abridge, công ty chuyên về AI y tế, đang dùng hệ thống mở để tự động hóa công việc văn phòng như ghi chép lâm sàng. Bác sĩ nhờ đó có nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân thay vì chìm trong giấy tờ.

Công cụ này hoạt động dựa trên khung BioNeMo, một thư viện mã nguồn mở giúp các nhà nghiên cứu toàn cầu phân tích protein và hóa chất để tìm ra thuốc mới. Các chuyên gia tại triển lãm nhận định những công cụ chia sẻ này hoạt động như bội số lực lượng. Các cơ sở y tế nhỏ ở vùng đang phát triển tiếp cận được trí thông minh cấp cao từng chỉ dành cho bệnh viện nghiên cứu lớn.

Ngành sáng tạo nội dung cũng hưởng lợi từ công nghệ mở. Các công ty đang sử dụng công cụ kết xuất thần kinh để tạo hình ảnh siêu thực và hoạt hình nhân vật robot. Họ giữ các khung kết xuất này ở dạng mở, trao quyền cho những người sáng tạo độc lập và xưởng phim nhỏ trên thế giới. Những đơn vị này giờ sản xuất được hình ảnh siêu thực ở tốc độ 500 khung hình mỗi giây. Khả năng này trước đây chỉ các tập đoàn toàn cầu lớn nhất mới có đủ nguồn lực để đạt được.

Phong trào này còn được các nhóm thương mại và các cơ quan quản lý quốc tế ủng hộ mạnh mẽ, chẳng hạn như Liên minh Kết nối Gia đình (Home Connectivity Alliance), tổ chức chủ trương xây dựng hệ sinh thái mở trong lĩnh vực nhà thông minh để các thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau có thể giao tiếp liền mạch nhằm cải thiện hiệu quả năng lượng.

Đồng thời, Đạo luật AI của Liên minh châu Âu khuyến khích mô hình mã nguồn mở nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh của châu Âu. Luật này đồng thời đảm bảo an toàn người tiêu dùng thông qua tính minh bạch trong hoạt động của AI.

Các nhà phân tích cho rằng sự ủng hộ rộng rãi dành cho hợp tác mã nguồn mở tại CES 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng. Bối cảnh công nghệ toàn cầu đang chuyển từ cạnh tranh khép kín sang tích hợp mở. Các công ty Trung Quốc và quốc tế chia sẻ mô hình nền tảng, xây dựng tiêu chuẩn hợp tác để đảm bảo AI phục vụ như công cụ thúc đẩy tiến bộ trên mọi lĩnh vực.