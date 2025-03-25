Khi nguồn mở thay đổi bản đồ công nghệ

Các công ty AI của Trung Quốc, từ những công ty lớn như Baidu đến những công ty nhỏ hơn như ManusAI, ngày càng ủng hộ các mô hình cấp phép nguồn mở. Hình ảnh Getty.

Cuộc chơi của những kẻ khác biệt

DeepSeek, một startup AI trẻ, đã trở thành nhân vật trung tâm trong câu chuyện này. Với mô hình R1, họ không chỉ đơn thuần phát triển một công nghệ mới, mà còn thách thức toàn bộ mô hình kinh doanh truyền thống trong ngành AI.

Hành trình của họ gợi nhắc về câu chuyện Android của Google - một hệ điều hành mở đã thay đổi hoàn toàn thị trường điện thoại thông minh. Giờ đây, AI đang trải qua một cuộc cách mạng tương tự, với Trung Quốc đóng vai trò là người dẫn đường.

Baidu, Alibaba, Tencent, những cái tên từng được biết đến với các mô hình kinh doanh kín đáo, giờ đây đang công khai ôm lấy triết lý nguồn mở. Đây không chỉ là một chiến lược kinh doanh, mà còn là một tuyên ngôn về việc dân chủ hóa công nghệ.

Các chuyên gia so sánh đây là "khoảnh khắc Android" của làng AI - một thời điểm định nghĩa lại các quy tắc chơi. Không còn là cuộc đua giữa những gã khổng lồ với nguồn lực khổng lồ, mà là sân chơi cho những ý tưởng đột phá.

Vượt qua ranh giới địa chính trị

Điều thú vị là câu chuyện không đơn thuần là về sự cạnh tranh Mỹ-Trung. Nó là câu chuyện về việc làm cho công nghệ trở nên dễ tiếp cận hơn. Joe Tsai từ Alibaba đã nhấn mạnh: nguồn mở không phải về việc ai mạnh hơn, mà là làm thế nào để AI trở nên gần gũi với mọi người.

Từ các doanh nhân nhỏ đến những tập đoàn lớn, nguồn mở đang mở ra những cánh cửa hoàn toàn mới. Chi phí giảm, khả năng sáng tạo tăng, và quan trọng hơn không còn sự độc quyền.

Kai-Fu Lee, một trong những giọng nói uy tín nhất trong làng công nghệ, đã khẳng định: "Mã nguồn mở đã chiến thắng". Điều này không chỉ là một nhận định, mà còn là một lời tiên tri về tương lai của AI.

Trung Quốc đang chứng minh rằng đổi mới không phải lúc nào cũng đến từ những khoản đầu tư khổng lồ, mà từ sự táo bạo, sự chia sẻ và niềm tin vào sức mạnh của cộng đồng.

Và trong cuộc chơi này, họ đang viết nên một chương hoàn toàn mới.