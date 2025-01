Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về công nghệ thông tin và mã nguồn mở châu Á

FOSSASIA Summit (hay FOSSASIA Open Tech Summit) là sự kiện công nghệ thường niên với quy mô lớn, được tổ chức xuyên suốt trong gần 15 năm qua tại nhiều quốc gia: Việt Nam, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc. Mỗi kỳ summit sẽ gồm 2 phần chính: Hội thảo chuyên đề và Triển lãm các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất.

Bà Đặng Hồng Phúc, nhà sáng lập FOSSASIA chia sẻ tại sự kiện

Hội nghị năm nay được tổ chức bởi FOSSASIA, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Câu lạc bộ phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA). Sự kiện có sự tham gia của khoảng 3.000 người, 500 công ty trong và ngoài nước cùng với sự góp mặt của 200 diễn giả từ 40 quốc gia là chuyên gia công nghệ thuộc các lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo (AI & Robotics); Công nghệ bán dẫn (Semiconductor); Cloud (điện toán đám mây); Web3 & Blockchain, an ninh mạng (Cybersecurity) và Cơ sở dữ liệu (Database).

Bà Đặng Hồng Phúc, nhà sáng lập FOSSASIA chia sẻ: “Tôi hy vọng FOSSASIA Summit sẽ trở thành cầu nối quan trọng, góp phần giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, giúp lập trình viên Việt Nam nâng cao chuyên môn, kiến thức và tay nghề để cạnh tranh cùng bạn bè quốc tế. Với nhiều chính sách mở của chính phủ cùng với sự ổn định về chính trị, tôi tin chắc rằng Việt Nam sẽ nhanh chóng trở thành điểm đến của các tập đoàn hàng đầu trên thế giới, không chỉ riêng gì mảng công nghệ mà còn nhiều ngành công nghiệp bổ trợ khác nữa.”

Ông Xiong Wei, Keynote Speaker, Giám đốc điều hành openEuler chia sẻ: “Đây là lần thứ hai liên tiếp openEuler được góp mặt tại FOSSASIA Summit, sau sự kiện tại Singapore vào năm ngoái. Dù mới ra mắt từ năm 2019, openEuler đã nhanh chóng bắt nhịp với sự bùng nổ của AI thông qua các công nghệ mới như Euler Copilot và GMEM, góp phần tăng tốc đào tạo, thay đổi cách sử dụng và tương tác của các HĐH truyền thống. Chúng tôi sẽ dành riêng 01 ngày để chia sẻ với các bạn mọi thứ về openEuler tại FOSSASIA Summit Hà Nội. Tôi hy vọng mọi người có thể đến tham dự và đóng góp ý tưởng để cùng xây dựng một HĐH nguồn mở do chính người Châu Á phát triển!”.ông Xiong Wei khẳng định.

Theo đó, openEuler Day sẽ được tổ chức vào ngày 9/4 trong khuôn khổ FOSSASIA Summit 2024.

Bên cạnh openEuler Day - chuyên sâu về hệ điều hành nguồn mở, nhóm nhà phát triển và các chuyên gia đến từ Fujitsu, AWS sẽ phân tích sâu sắc về PostgreSQL Database. Đây là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu thêm về PostgreSQL - cơ sở dữ liệu nguồn mở tiên tiến nhất thế giới. Hoạt động này phù hợp với những ai mới làm quen với cơ sở dữ liệu nguồn mở, hoặc những chuyên gia trong lịch vực xây dựng hệ thống.