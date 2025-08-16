Sony ra mắt máy ảnh compact cao cấp RX1R III

Sony RX1R III là dòng máy ảnh compact cao cấp

Sony cho biết, điểm nhấn của máy ảnh RX1R III chính là cảm biến full-frame 61 MP kết hợp bộ xử lý BIONZ XR™, mang đến những bức ảnh siêu nét, giàu chi tiết, giữ nguyên chất lượng ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Với RX1R III bạn có thể chụp toàn cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải, zoom sâu vào một góc ảnh mà vẫn thấy rõ từng mái nhà và dáng người nông dân đang gặt lúa, hay ghi lại cảnh phố cổ Hội An khi hoàng hôn buông xuống, với từng chiếc đèn lồng và hoa văn mái ngói vẫn rõ mồn một.

Máy sở hữu ống kính ZEISS® Sonnar T 35mm F2 được tinh chỉnh đến từng micron giữa thấu kính và bề mặt cảm biến, đem lại chất lượng quang học xuất sắc.

Bên cạnh đó thì RX1R III còn được thừa hưởng sức mạnh từ dòng Alpha cao cấp, với bộ xử lý AI giúp nhìn và hiểu chủ thể gần như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, từ đó máy có thể nhận diện mắt, khuôn mặt, cơ thể con người, động vật, chim và các chủ thể… ngay cả khi quay lưng hoặc bị che mặt một phần, áp dụng cho cả ảnh tĩnh và video.

Với vùng phủ AF khoảng 78% khung hình và 693 điểm lấy nét theo pha, máy sẽ không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc quan trọng nào. Nên dù sử dụng ống kính cố định, RX1R III vẫn cho người dùng cảm giác như ba ống kính prime nhờ chức năng Step Crop Shooting – chuyển nhanh giữa tiêu cự 35mm, 50mm và 70mm chỉ với một nút bấm.

RX1R III cũng tích hợp 12 chế độ màu Creative Look, cho phép điều chỉnh sắc độ, độ sáng, độ tương phản và độ nét ngay trên máy cho cả ảnh tĩnh và video

Khi cần chụp RAW, bạn có thể thay đổi tiêu cự khi hậu kỳ, như được quay lại thời điểm chụp để chỉnh lại khung hình. Ngoài ra, máy ảnh còn được trang bị chế độ macro cho phép lấy nét ở khoảng cách chỉ 20 cm (độ phóng đại 0,26x) giúp ghi lại những chi tiết tinh tế một cách sắc nét và ấn tượng.

Ống ngắm điện tử XGA OLED 2,36 triệu điểm ảnh, độ phóng đại 0,70x hiển thị rõ nét từng chi tiết

Là máy ảnh compact cao cấp nên thân máy RX1R III làm từ hợp kim magie vừa nhẹ vừa bền, như một bộ giáp bảo vệ mọi linh kiện bên trong. Toàn bộ về mặt được thiết kế phẳng tinh tế, các nút xoay và khe MI Shoe được bố trí hợp lý, giúp thao tác nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Báng tay cầm chắc chắn, cho phép bạn chụp một tay ổn định.

Máy dùng pin NP-FW50 với khả năng chụp tới 300 ảnh mỗi lần sạc và hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C với chuẩn USB Power Delivery, hoặc bổ sung nguồn điện bên ngoài như pin dự phòng, sẵn sàng đồng hành trong cả ngày dài tác nghiệp.

Hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, nhà máy sản xuất vận hành hoàn toàn bằng điện tái tạo, bao bì dùng vật liệu Original Blended Material thân thiện môi trường thay vì sử dụng nhựa, một bước đi xanh phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, RX1R III còn tích hợp các tính năng hỗ trợ người khiếm thị như Screen Reader và Display Magnification, mở rộng khả năng tiếp cận cho mọi nhiếp ảnh gia, kể cả những người cao tuổi yêu thích sáng tác ảnh.

TG-2 là tay cầm chuyên dụng nhỏ gọn, gắn trực tiếp vào khe MI trên máy ảnh, giúp cầm chắc tay và thao tác ổn định hơn, ngay cả khi chỉ dùng một tay. Phần thân tay cầm làm từ kim loại bền, phủ lớp sơn đẹp mắt, tạo cảm giác đồng bộ với thiết kế sang trọng của máy.

Bao da LCS-RXL nhỏ gọn dành riêng cho mẫu máy ảnh RX1R III, giúp bảo vệ thân máy, chống trầy xước và bụi bẩn, đồng thời tăng vẻ sang trọng nhờ chất liệu và kết cấu tinh tế. Điểm tiện lợi là bạn vẫn có thể cắm cáp USB, HDMI, thay pin, gắn thẻ nhớ hoặc tripod mà không cần tháo bao. Với điều kiện bụi và nắng nóng ở nhiều điểm chụp ngoại cảnh tại Việt Nam, bao da này sẽ giúp máy luôn sạch và bền hơn.

Loa che nắng ống kính LHP-1 giúp bảo vệ phần ống kính, được làm từ nhôm nhẹ nhưng rất chắc, giúp tránh va đập và ngăn bụi bẩn bám vào ống. Khi chụp dưới trời nắng gắt, loa che nắng sẽ giảm hiện tượng lóe sáng, cho bức ảnh rõ nét hơn. Thiết kế ngàm xoáy giúp gắn và tháo rất nhanh, phù hợp cho cả chụp đường phố lẫn du lịch.

Sony RX1R III chính thức lên kệ từ ngày 18/8/2025 với giá bán lẻ 125.990.000 đồng.

Theo đó, từ ngày 18/08 đến ngày 12/10/2025, khách hàng mua máy ảnh RX1R III sẽ được nhận bộ quà tặng bao gồm pin NP-FW50 và thẻ nhớ SF-G64T chuẩn tốc độ cao với tổng trị giá 4.600.000 đồng.

