Đồng hành cùng TV Sony BRAVIA 2025, Sony ra mắt loạt sản phẩm âm thanh mới

Với sự kết hợp giữa TV BRAVIA và hệ thống âm thanh cao cấp này sẽ tạo nên trải nghiệm xem phim sống động như tại rạp, mang đến chất lượng giải trí đỉnh cao và toàn diện cho mọi không gian gia đình.

SONY cũng ra mắt loạt sản phẩm âm thanh mới

Cụ thể, dòng loa thanh chuẩn rạp phim được tinh chỉnh công phu nhằm mang đến trải nghiệm điện ảnh ấn tượng ngay tại nhà. Với âm thanh vòm sống động, khả năng định vị chính xác cùng thiết kế tối ưu cho không gian phòng khách, loa BRAVIA Theatre 2025 tái hiện hiệu ứng âm thanh như tại rạp. Và trong lần ra mắt này, SONY mang đến loa thanh BRAVIA Theatre Bar 6 và hệ thống rạp hát tại gia BRAVIA Theatre System 6, được thiết kế để mang lại trải nghiệm âm thanh điện ảnh trọn vẹn, mạnh mẽ và độc lập.

Bên cạnh đó, SONY cũng đồng thời ra mắt loa sau BRAVIA Theatre Rear 8 và loa subwoofer BRAVIA Theatre Sub 7, giúp mở rộng thêm lựa chọn loa phụ, cũng như kết nối với các loa thanh tương thích như BRAVIA Theatre Bar 9 để tái tạo âm thanh chân thực và chuẩn xác hơn trong từng chi tiết.

Và để truyền tải trọn vẹn ý đồ của các chuyên gia âm thanh, 4 loa BRAVIA Theatre 2025 mới trong lần ra mắt này cũng sẽ mang đến âm thanh chân thực như tại rạp chiếu phim ngay trong không gian thoải mái của phòng khách.

Loa thanh BRAVIA Theatre Bar 6 là loa thanh 3.1.2 kênh

Loa thanh BRAVIA Theatre Bar 6 là loa thanh 3.1.2 kênh, BRAVIA Theatre Bar 6 sở hữu âm thanh vòm sống động và lời thoại rõ ràng. Sản phẩm đi kèm loa subwoofer không dây tạo dải âm trầm sâu và mạnh mẽ. Hỗ trợ Dolby Atmos® và DTS:X®, loa thanh BRAVIA Theatre Bar 6 tái hiện âm thanh vòm chân thực của rạp chiếu phim ngay tại nhà.

Ngoài ra, công nghệ Vertical Surround Engine và S-Force PRO Front Surround của Sony giúp mở rộng hiệu ứng âm thanh ba chiều cho cả những nội dung không ở định dạng âm thanh vòm. Bên cạnh đó, bộ upmixer độc đáo mang đến âm thanh vòm phong phú ngay cả khi nguồn phát là âm thanh stereo.

Để đảm bảo lời thoại rõ ràng trong mọi tình huống, loa trung tâm riêng biệt tái tạo giọng nói một cách chính xác. Khi kết hợp với TV BRAVIA tương thích, Voice Zoom 3™ tích hợp công nghệ máy học AI mới sẽ nhận diện giọng nói và tự động điều chỉnh âm lượng, giúp lời thoại cực nhỏ cũng trở nên to và rõ ràng.

Hệ thống rạp hát tại gia BRAVIA Theatre System 6

Hệ thống rạp hát tại gia BRAVIA Theatre System 6 với sức mạnh điện ảnh 5.1 kênh, giúp mang đến âm thanh mạnh mẽ, sống động và cân bằng với tổng công suất lên đến 1000W. Hệ thống bao gồm loa thanh, loa subwoofer không dây và hai loa sau không dây, tạo nên âm thanh vòm chân thực, giúp bạn đắm chìm vào từng cảnh phim ngay tại phòng khách.

Cấu hình loa 5.1 kênh tạo chiều sâu, độ rõ và trọng âm cho âm thanh, đồng thời hỗ trợ Dolby Atmos và DTS:X cho trải nghiệm không gian âm thanh đa chiều chân thực. Công nghệ Vertical Surround Engine và S-Force PRO Front Surround mang lại hiệu ứng âm thanh như trong rạp chiếu, giúp tái hiện đúng ý đồ của nhà sáng tạo. Giống như loa thanh BRAVIA Theatre Bar 6, hệ thống này cũng tích hợp Voice Zoom 3™, sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo để tối ưu lời thoại. Để tăng thêm độ phủ âm thanh và mức độ đắm chìm, tính năng Multi Stereo cho phép phát âm thanh stereo từ cả các loa trái, phải, trung tâm và loa sau, mở rộng trường âm theo nhiều hướng.

Loa sau BRAVIA Theatre Rear 8

Loa sau BRAVIA Theatre Rear 8 và loa subwoofer BRAVIA Theatre Sub 7 là các sản phẩm loa tùy chọn giúp nâng cấp loa thanh và hệ thống rạp hát tại gia. Trong đó, loa sau BRAVIA Theatre Rear 8 có thể kết nối không dây với loa thanh tương thích để tạo hiệu ứng âm thanh không gian 360 độ, được tối ưu hóa cho từng môi trường phòng cụ thể bằng công nghệ độc quyền 360 Spatial Sound Mapping của Sony. Còn loa subwoofer BRAVIA Theatre Sub 7 bổ sung dải âm trầm mạnh mẽ, giúp người nghe không chỉ nghe mà còn cảm nhận được nhịp điệu và chuyển động trong từng cảnh phim. Với thiết kế mỏng, tinh tế và linh hoạt, loa có thể lắp đặt theo hai hướng khác nhau, dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Loa subwoofer BRAVIA Theatre Sub 7

Để mang đến một giải pháp nghe nhìn hoàn hảo, SONY đã mang đến dòng TV BRAVIA và loa BRAVIA Theatre được thiết kế để phối hợp một cách hài hòa, mang đến trải nghiệm giải trí tại gia trọn vẹn. Nhờ đó, người dùng cũng sẽ tận hưởng trải nghiệm liền mạch, tập trung hoàn toàn vào những bộ phim và chương trình yêu thích.

Và trên ứng dụng BRAVIA Connect, người dùng cũng có thể điều chỉnh âm lượng, thiết lập các cài đặt âm thanh và kiểm tra kết nối ngay trên điện thoại thông minh mà không cần sử dụng điều khiển từ xa hoặc giao diện màn hình. Đồng thời, người dùng cũng có thể điều khiển cả TV BRAVIA và loa BRAVIA Theatre trên cùng một giao diện, hoặc sử dụng điều khiển TV để tùy chỉnh các chức năng như âm lượng và hiệu ứng âm thanh. Giao diện người dùng tích hợp giúp các cài đặt âm thanh từ loa BRAVIA Theatre hiển thị trực tiếp trong menu Cài đặt nhanh của TV BRAVIA.

Sony cũng đặt ra chiến lược môi trường toàn cầu “Road to Zero” với mục tiêu đạt mức phát thải môi trường bằng 0 trong toàn bộ vòng đời sản phẩm và hoạt động kinh doanh vào năm 2050. Để góp phần hiện thực hóa tầm nhìn này, dòng loa BRAVIA Theatre giảm thiểu lượng nhựa nguyên sinh trong bao bì sản phẩm. Chất liệu vải sử dụng trên các sản phẩm thuộc BRAVIA Theatre được tái chế từ chai PET, được lựa chọn kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng âm thanh, tính thẩm mỹ và độ bền cao.

Và để hỗ trợ người khiếm thị trong việc thiết lập sản phẩm, các hộp đựng loa BRAVIA Theatre có khung vuông nổi chứa mã QR dẫn đến ứng dụng BRAVIA Connect có hỗ trợ trình đọc màn hình. Ngoài ra, các điểm chạm nổi trên thiết bị như BRAVIA Theatre Bar 6 và BRAVIA Theatre System 6 đánh dấu cổng HDMI eARC giúp định hướng kết nối dễ dàng hơn.