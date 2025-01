Tận hưởng ‘chất điện ảnh' cùng Sony Bravia 9

Mới đây, tại sự kiện TV Shootout lần thứ 20 do Value Electronics tổ chức tại Mỹ, Sony đã xuất sắc giành trọn hai giải thưởng “King of TV 2024”. Trong đó, TV Sony BRAVIA 9 đã đoạt giải “King of MiniLED TV” – TV MiniLED tốt nhất năm 2024.