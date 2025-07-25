Xe và phương tiện
Volkswagen hạ dự báo lợi nhuận do thuế quan Mỹ, lợi nhuận quý II giảm mạnh

Thế Kiên

Thế Kiên

14:38 | 25/07/2025
"Gã khổng lồ" ô tô Volkswagen của Đức vừa công bố lợi nhuận quý II/2025 sụt giảm 29% so với cùng kỳ, đồng thời hạ dự báo lợi nhuận cả năm do ảnh hưởng nặng nề từ các mức thuế nhập khẩu mới của Mỹ và sức ép từ xe điện.
Hãng sản xuất ô tô khổng lồ của Đức Volkswagen đã công bố lợi nhuận quý 2 giảm mạnh, chủ yếu do chi phí cao từ việc tăng thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ.
Hãng sản xuất ô tô khổng lồ của Đức Volkswagen đã công bố lợi nhuận quý 2 giảm mạnh, chủ yếu do chi phí cao từ việc tăng thuế nhập khẩu của Mỹ. Ảnh: Getty.

Trong báo cáo tài chính công bố ngày 25/7, Volkswagen ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý II đạt 3,83 tỷ euro (4,49 tỷ USD), giảm mạnh so với mức 5,4 tỷ euro cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức kỳ vọng 3,94 tỷ euro do Factset tổng hợp.

Doanh thu bán hàng trong quý cũng không đạt kỳ vọng khi chỉ ở mức 80,8 tỷ euro, so với mức 82,2 tỷ euro dự báo. Trước đó, tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 5% trong năm 2025, song hiện chỉ kỳ vọng giữ nguyên như năm 2024.

Volkswagen cho biết lợi nhuận hoạt động trên doanh thu cả năm được điều chỉnh giảm xuống mức 4–5%, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo trước là 5,5–6,5%. Công ty cũng lưu ý rằng “mức độ không chắc chắn cao” liên quan đến chính sách thương mại Mỹ tiếp tục là rủi ro lớn trong nửa cuối năm.

Tác động từ thuế quan của Mỹ và xe điện biên lợi nhuận thấp

Lợi nhuận sụt giảm trong quý II là dấu hiệu rõ nét về những thách thức mà ngành ô tô châu Âu đang đối mặt, từ việc Mỹ áp thuế nhập khẩu cao đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu Trung Quốc và làn sóng chuyển dịch sang xe điện.

Ông Arno Antlitz, Giám đốc Tài chính của Volkswagen, thừa nhận: “Kết quả hoạt động giảm một phần ba so với cùng kỳ năm trước, cũng do doanh số bán các mẫu xe điện hoàn toàn có biên lợi nhuận thấp tăng cao. Ngoài ra, việc tăng thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ và các biện pháp tái cấu trúc cũng có tác động tiêu cực.”

Theo kế hoạch hiện tại của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Mỹ sẽ tăng mức thuế nhập khẩu ô tô từ Liên minh châu Âu lên 30% kể từ ngày 1/8, khiến nhiều hãng xe Đức, trong đó có Volkswagen, rơi vào tình thế khó khăn.

Áp lực tại Bắc Mỹ, tăng trưởng tại châu Âu và Nam Mỹ

Doanh số bán xe của Volkswagen trong quý II đạt 80,8 triệu xe, giảm 3% so với cùng kỳ. Riêng tại Bắc Mỹ, doanh số giảm 16%, chủ yếu do ảnh hưởng của thuế quan. Ở chiều ngược lại, Nam Mỹ tăng 19%, Tây Âu tăng 2%, Trung và Đông Âu tăng 5%. Trung Quốc ghi nhận mức giảm 3%.

Bất chấp bức tranh lợi nhuận không mấy tích cực, Volkswagen vẫn ghi nhận tín hiệu khả quan từ thị trường xe điện, đặc biệt là tại châu Âu, nơi doanh số tăng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Theo ông Rico Luman, chuyên gia kinh tế cấp cao tại ING, “Volkswagen đã tăng doanh số bán xe điện khá đáng kể. Hiện tại, doanh số xe điện toàn cầu của họ đạt 11%, còn ở châu Âu, con số này còn cao hơn.”

Công ty cho biết lượng đơn đặt hàng xe điện hoàn toàn trong nửa đầu năm đã tăng tới 62%, bất chấp thị trường xuất khẩu nhiều biến động. Tại Tây Âu, đơn hàng xe nói chung tăng 19% trong nửa đầu năm.

Tương lai bất định dưới áp lực địa chính trị và công nghệ

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, đặc biệt là các tập đoàn châu Âu như Volkswagen, đang đứng trước bước ngoặt lớn. Ngoài bài toán điện hóa và chuyển đổi xanh, những rào cản địa chính trị như thuế quan của Mỹ đã và đang đặt ra những thách thức chưa từng có.

Trong bối cảnh Mỹ có thể gia tăng mức thuế nhập khẩu lên tới 30%, và Liên minh châu Âu cũng cân nhắc đáp trả, cuộc đối đầu thương mại xuyên Đại Tây Dương đang phủ bóng lên triển vọng ngành ô tô toàn cầu.

Volkswagen kỳ vọng tỷ lệ đầu tư năm nay sẽ dao động trong khoảng 12–13% vào mảng ô tô, cho thấy nỗ lực duy trì đà đổi mới bất chấp nhiều sức ép. Tuy nhiên, với lợi nhuận giảm và các yếu tố bất định ngày càng tăng, con đường phía trước của “ông lớn” nước Đức sẽ không dễ dàng.

