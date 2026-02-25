Hội Lim 2026 sẽ tổ chức lễ đón Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Đây là thông tin được UBND xã Tiên Du đưa ra tại cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 24/2 nhằm cung cấp thông tin về công tác tổ chức Lễ hội truyền thống hội Lim xuân Bính Ngọ.

Theo ông Dương Minh Ngọc - Phó chủ tịch UBND xã Tiên Du, có 7 thôn tại xã Tiên Du tham gia tổ chức lễ hội với các câu lạc bộ quan họ và 5 nhà nghệ nhân quan họ sẽ hát canh từ 19h ngày 12 tháng giêng phục vụ khách dự hội. Việc thưởng tiền cho các liền anh, liền chị trong lúc biểu diễn sẽ được thực hiện tế nhị, chu đáo hơn, không ngửa nón xin tiền khi hát quan họ, hạn chế phản cảm trong khi diễn ra lễ hội.

Theo Ban tổ chức, lễ hội Lim xuân Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên do xã Tiên Du tổ chức sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Họp báo công bố chính thức về Lễ hội Lim xuân Bính Ngọ năm 2026.

Từ ngày 26/2 đến ngày 1/3, lễ hội sẽ có giải vật dân tộc, vật tự do các lứa tuổi trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ I và giải vô địch các nhóm tuổi vật dân tộc, vật tự do tỉnh Bắc Ninh mở rộng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức với sự tham gia thi đấu của hàng trăm vận động viên.

Vào sáng ngày 28/2 sẽ có lễ đón Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội truyền thống - Hội Lim, tại sân khấu trung tâm núi Lim với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Trong tối 28/2, chương trình nghệ thuật tại sân khấu chính trên núi Lim do các nghệ sĩ Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh biểu diễn và bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực hồ điều hòa Vân Tương (từ 21h - 21h15).

Ngày 1/3, sẽ diễn ra lễ rước Sắc của 4 thôn (Đình Cả, Duệ Nam, Duệ Khánh, Lộ Bao) với đoàn rước khoảng 800 người gồm rước cờ, ngựa, kiệu, trống, lộng, đón sắc tại đình làng Lộ Bao và các đồ rước... lên dâng hương tại lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn ở núi Lim. Sau đó thực hiện lễ hội Sắc từ lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn về đình làng Đình Cả.

Ban tổ chức lễ hội cho biết, công tác quản lý, ngăn chặn các hành vi tiêu cực, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... cũng được đặc biệt chú trọng. Công an xã Tiên Du đã chủ động các phương án đảm bảo an toàn, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại lễ hội và các khu vực lân cận; Các điểm trông giữ xe cho du khách được bố trí hợp lý, quanh khu vực trung tâm lễ hội.

Do phần hội có nhiều hoạt động dân gian truyền thống như: Đu tiên, cờ người, tổ tôm điểm, trình diễn thư pháp, hội thơ, đấu vật, bịt mắt bắt dê, đập niêu, ẩm thực... Ban tổ chức cũng nghiêm cấm các hành vi lợi dụng các trò chơi dân gian để tổ chức cờ bạc trá hình.

Liền anh, liền chị tại Hội Lim (Bắc Ninh)

Lễ hội Lim truyền thống được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 10/6/2025 với Quyết định số 1744 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký.

Hội Lim có lịch sử rất lâu đời, là hội của những làng xã cổ nằm quanh núi Lim và đôi bờ sông Tiêu Tương. Đây là lễ hội lớn của vùng, thể hiện một cách sâu sắc văn hóa nghệ thuật và tín ngưỡng tâm linh của người dân xứ Kinh Bắc. Hội Lim được duy trì trong suốt thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước, Hội Lim không được mở trong nhiều thập kỷ cho đến tận những năm sau đổi mới.

Ngày nay, hội được mở vào ngày 12, 13 tháng Giêng Âm lịch hàng năm. Trong hội Lim, dân ca quan họ Bắc Ninh là linh hồn của lễ hội. Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại ngày 30/9/2009.