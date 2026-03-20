Bánh cuốn Thanh Trì được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

11:16 | 20/03/2026
Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì – một trong những biểu tượng ẩm thực của Hà Nội vừa được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia góp phần tôn vinh tinh hoa ẩm thực Hà Nội và bảo tồn làng nghề truyền thống.
Ngày 18/3, tại Hà Nội, phường Vĩnh Hưng tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh “Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố quyết định ghi danh nghề làm bánh cuốn Thanh Trì thuộc loại hình tri thức dân gian và nghề thủ công truyền thống. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với giá trị văn hóa lâu đời, đồng thời khẳng định vai trò của cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy di sản.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh, việc ghi danh không chỉ tôn vinh một nghề truyền thống mà còn ghi nhận hệ thống tri thức dân gian phong phú được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ khâu chọn gạo, xay bột, tráng bánh đến pha nước chấm đều thể hiện sự tinh tế, khéo léo của người làm nghề.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong trao bằng chứng nhân nghề làm bánh cuốn Thanh Trì ghi danh di sản văn hoá phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo phường Vĩnh Hưng.
Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Phạm Hải Bình cho biết, đây là niềm tự hào lớn của địa phương, đặc biệt đối với các nghệ nhân và hộ gia đình gắn bó với nghề. Việc được ghi danh không chỉ là sự ghi nhận của Nhà nước mà còn góp phần tôn vinh tinh hoa ẩm thực của người Thăng Long – Hà Nội.

Trong bối cảnh đô thị hóa, địa phương vẫn nỗ lực gìn giữ và phát huy giá trị làng nghề, gắn bảo tồn với phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, phường Vĩnh Hưng sẽ đẩy mạnh truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ, phát triển du lịch làng nghề và quảng bá rộng rãi giá trị ẩm thực bánh cuốn Thanh Trì.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội thi nghề truyền thống bánh cuốn Thanh Trì năm 2026 cũng được tổ chức nhằm tôn vinh tay nghề các nghệ nhân, tạo cơ hội giao lưu và lan tỏa giá trị của nghề truyền thống.

Bánh cuốn Thanh Trì từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của ẩm thực Hà Nội với lớp bánh mỏng, mềm, không nhân, ăn kèm hành phi và nước chấm thanh nhẹ. Sự giản dị nhưng tinh tế đã tạo nên hương vị riêng biệt, phản ánh phong cách ẩm thực thanh lịch của người Tràng An.

Không chỉ là món ăn, bánh cuốn Thanh Trì còn gắn liền với không gian văn hóa đặc trưng. Hình ảnh những gánh hàng rong từ làng Thanh Trì len lỏi vào phố cổ mỗi sớm mai đã trở thành ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ người dân Thủ đô.

Việc được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là sự tôn vinh mà còn mở ra cơ hội bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề, góp phần quảng bá ẩm thực Hà Nội gắn với phát triển du lịch và kinh tế văn hóa.

