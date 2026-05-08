GPT-5.5 Instant giảm bịa thông tin, cá nhân hóa từ Gmail

Theo công bố từ OpenAI, GPT-5.5 Instant giảm 52,5% tỷ lệ “ảo giác thông tin” trong các lĩnh vực yêu cầu độ chính xác cao như y tế, tài chính và pháp lý. Các cuộc hội thoại dài nhiều lớp ngữ cảnh cũng ghi nhận mức giảm sai lệch khoảng 37,3% so với GPT-5.3 Instant trước đây. Động thái nâng cấp cho thấy OpenAI chuyển trọng tâm sang độ tin cậy thay vì chỉ chạy đua khả năng tạo nội dung tốc độ cao như giai đoạn đầu bùng nổ AI tạo sinh.

ChatGPT-5.5 Instant. Ảnh: OpenAI

Khả năng lập luận của GPT-5.5 Instant cũng tăng mạnh. Mô hình đạt 81,2 điểm trong bài kiểm tra toán học AIME 2025, vượt khá xa mức 65,4 của thế hệ cũ. Năng lực xử lý hình ảnh, viết mã và phân tích dữ liệu tìm kiếm web tiếp tục được tinh chỉnh để phục vụ các tác vụ thực tế hằng ngày. Điều này phản ánh xu hướng mới trong cuộc cạnh tranh AI hiện nay: người dùng bắt đầu quan tâm chất lượng câu trả lời nhiều hơn các màn trình diễn gây choáng ngợp.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cơ chế quản lý trí nhớ ngữ cảnh. GPT-5.5 Instant có thể truy xuất lịch sử chat cũ, tài liệu từng tải lên và cả Gmail nếu người dùng cấp quyền liên kết tài khoản. ChatGPT nhờ đó ghi nhớ tiến độ công việc dang dở, nội dung trao đổi trước đó cùng thói quen sử dụng để đưa ra phản hồi sát nhu cầu hơn. Với nhóm người dùng văn phòng, tính năng này biến chatbot thành một công cụ hỗ trợ công việc liên tục thay vì chỉ hoạt động theo từng đoạn hội thoại rời rạc.

OpenAI đồng thời bổ sung cơ chế minh bạch dữ liệu trí nhớ. ChatGPT giờ đây hiển thị nguồn thông tin hệ thống dùng để tạo phản hồi, cho phép chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cũ nếu AI hiểu sai ngữ cảnh. Khi người dùng chia sẻ đoạn chat cho người khác, nền tảng tự động ẩn phần dữ liệu trí nhớ cá nhân nhằm hạn chế rò rỉ thông tin riêng tư.

GPT-5.5 Instant bắt đầu triển khai từ ngày 6/5 và thay thế GPT-5.3 Instant trên ChatGPT. Người dùng trả phí vẫn tiếp tục truy cập GPT-5.3 Instant trong ba tháng tới trước thời điểm OpenAI dừng hỗ trợ hoàn toàn. Quyết định duy trì mô hình cũ diễn ra không lâu sau phản ứng tiêu cực từ cộng đồng liên quan kế hoạch khai tử GPT-4o hồi đầu năm. Điều này cho thấy OpenAI hiện phải cân bằng giữa tốc độ nâng cấp công nghệ và áp lực giữ ổn định trải nghiệm người dùng.