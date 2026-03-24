OpenAI gom ChatGPT, Codex, Atlas vào một nền tảng PC

Thông tin từ The Wall Street Journal và CNBC cho thấy OpenAI đang phát triển một nền tảng hợp nhất dành cho PC, kết hợp ba trụ cột gồm ChatGPT, Codex và trình duyệt Atlas. Mô hình này hướng tới một không gian làm việc liền mạch, nơi người dùng xử lý đồng thời nhiều tác vụ mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh AI leo thang, buộc công ty phải thu hẹp phân tán nguồn lực, ưu tiên hiệu quả thay vì mở rộng dàn trải, đồng thời tạo nền tảng ổn định cho tham vọng tăng trưởng dài hạn.

Fidji Simo, Giám đốc mảng ứng dụng, thừa nhận hệ thống sản phẩm rời rạc đang kìm hãm tốc độ phát triển. Việc duy trì nhiều công cụ độc lập khiến OpenAI khó kiểm soát chất lượng đầu ra và phân tán nguồn lực kỹ thuật. Quan điểm này cho thấy công ty đã chuyển sang giai đoạn tái tập trung, ưu tiên các nền tảng có khả năng mở rộng và tạo giá trị trực tiếp.

Dự án do Fidji Simo điều hành cùng Greg Brockman, phản ánh cách tiếp cận quản trị chặt chẽ hơn trong phát triển phần mềm. Phiên bản di động của ChatGPT giữ nguyên, trong khi nền tảng PC đảm nhận vai trò trung tâm.

Áp lực cạnh tranh từ Anthropic, đặc biệt sau đà tăng trưởng của Claude, thúc đẩy OpenAI điều chỉnh chiến lược. Trong bối cảnh chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu, việc hợp nhất hệ sinh thái giúp công ty kiểm soát tốt hơn tốc độ tăng trưởng và duy trì lợi thế trước các đối thủ lớn như Google.