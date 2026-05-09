Thủ tướng giao 20 nhiệm vụ công nghệ chiến lược, hoàn thành trước 30/6

Đây được xem là bước cụ thể hóa chủ trương thúc đẩy tự chủ công nghệ, làm chủ hạ tầng số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh công nghệ toàn cầu diễn ra mạnh mẽ.

Tập trung vào AI, 5G, dữ liệu và công nghệ lõi

Theo quyết định, nhiều nhiệm vụ trọng tâm được giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an cùng các bộ, ngành liên quan nhằm phát triển các công nghệ nền tảng phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao xây dựng năng lực trí tuệ nhân tạo quốc gia tự chủ; phát triển hệ sinh thái 5G; nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược và làm chủ công nghệ lõi.

Bộ Công an chủ trì xây dựng nền tảng điện toán đám mây nội địa nhằm bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia; phát triển nền tảng bảo mật, an ninh mạng cho hạ tầng số; đồng thời nghiên cứu thiết bị bay không người lái và hệ thống giám sát UAV phục vụ cả mục tiêu dân sự và an ninh.

Đây đều là các lĩnh vực được đánh giá có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh dữ liệu, phát triển kinh tế số và giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài.

Thủ tướng giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, thúc đẩy tự chủ AI, 5G và dữ liệu quốc gia

Nhiều lĩnh vực trọng yếu được đưa vào danh mục chiến lược

Ngoài nhóm công nghệ số, quyết định cũng đặt mục tiêu phát triển công nghệ chiến lược trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, năng lượng, giao thông và giáo dục.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản thế hệ mới bằng công nghệ gen, tế bào và công nghệ sinh học; xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản; làm chủ vắc xin thú y thế hệ mới.

Trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu vắc xin thế hệ mới cho người; làm chủ liệu pháp tế bào phục vụ điều trị ung thư và bệnh nan y; phát triển y tế cá thể hóa và thiết bị y tế in 3D.

Bộ Xây dựng được giao nghiên cứu công nghệ xây dựng công trình đường sắt tốc độ cao, trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phát triển nền tảng giáo dục thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ thực tế ảo.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là phát triển vệ tinh, chùm vệ tinh quan sát Trái đất và hạ tầng dữ liệu không gian do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì.

Hoàn thành xây dựng nhiệm vụ trước ngày 30/6

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành chủ trì phải phối hợp với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương để xây dựng nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ sản phẩm đầu ra và hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đánh giá quá trình triển khai; đồng thời báo cáo Tổ Công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược để xem xét các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Việc giao đồng loạt các nhiệm vụ công nghệ chiến lược cho thấy định hướng đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ nền tảng, công nghệ lõi và hạ tầng số nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia trong giai đoạn tới.