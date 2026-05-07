Tây Mỗ đẩy mạnh chuyển đổi số năm 2026, đưa AI vào điều hành từ tháng 10

Năm 2026 được xác định là năm bứt phá về Chính quyền số tại Tây Mỗ. Theo kế hoạch, từ ngày 01/10/2026, 100% các phòng ban chuyên môn sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành.

Phường đặt mục tiêu đến tháng 12/2026, toàn bộ các thủ tục hành chính nội bộ và công việc chuyên môn (trừ nội dung mật) sẽ thực hiện qua quy trình số 100%. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng và trước hạn phải đạt trên 98%, với tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt tối thiểu 95% nhằm giảm bớt phiền hà cho người dân.

Trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách số, Tây Mỗ phấn đấu 85% dân số trưởng thành có tài khoản iHanoi và 100% các tổ dân phố sẽ hình thành cộng đồng trên ứng dụng này. Đây sẽ là kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị chính thức, đảm bảo 100% phản ánh được xử lý đúng hạn và công khai.

Các chỉ tiêu về hạ tầng và năng lực số cá nhân cũng được đề ra cụ thể:

95% công dân có định danh điện tử (VNeID) và có tài khoản thanh toán ngân hàng.

100% hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang.

90% người dân có Sổ sức khỏe điện tử.

75% giao dịch dân sinh thiết yếu (điện, nước, học phí...) thực hiện trên môi trường số.

Kinh tế số: Đẩy mạnh thương mại điện tử và thanh toán không tiền mặt

Về kinh tế số, phường đặt mục tiêu trên 60% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử và 100% siêu thị, trung tâm thương mại chấp nhận thanh toán số. Đặc biệt, tối thiểu 85% chợ dân sinh sẽ hình thành phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho thói quen tiêu dùng hiện đại của người dân.

Điểm nhấn trong kế hoạch của Tây Mỗ năm 2026 là việc triển khai các mô hình thực tiễn:

Số hóa di tích lịch sử: Gắn mã QR tại 14 điểm di tích đã xếp hạng để nhân dân và du khách dễ dàng tra cứu lịch sử, sắc phong qua điện thoại thông minh.

Bản đồ số Nhà văn hóa: Số hóa vị trí 26 Nhà văn hóa tổ dân phố trên Google Maps, giúp người dân nắm bắt thông tin về Ban chủ nhiệm và hoạt động tại cơ sở.

Điểm họp trực tuyến tại Tổ dân phố: Xây dựng 7 điểm họp trực tuyến tại các nhà văn hóa trọng điểm, giúp giảm thời gian đi lại và nâng cao hiệu quả hội họp tại địa phương.

UBND phường Tây Mỗ sẽ phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ và huy động Tổ công nghệ số cộng đồng theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hướng dẫn kỹ năng số, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.