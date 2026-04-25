Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thủ tướng Lê Minh Hưng giữ vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo, điều phối các nhiệm vụ liên ngành mang tính chiến lược trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Theo quyết định, Thủ tướng giữ vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo, điều phối các nhiệm vụ liên ngành mang tính chiến lược trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng.

Các Phó Trưởng Ban gồm nhiều lãnh đạo cấp cao của Chính phủ và bộ, ngành. Trong đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giữ vai trò Phó Trưởng Ban Thường trực, cùng các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ chủ chốt như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ. Thành phần Ban Chỉ đạo còn có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ, ngành với vai trò Ủy viên, hình thành cơ chế phối hợp liên ngành toàn diện.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu, đề xuất với Chính phủ và Thủ tướng trong xử lý các vấn đề lớn, mang tính liên kết giữa các lĩnh vực. Trọng tâm là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; triển khai hiệu quả Đề án 06 và cải cách hành chính.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ cho ý kiến đối với các chiến lược, chương trình, đề án lớn; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương. Việc điều phối triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng với kiện toàn Ban Chỉ đạo, Chính phủ cũng tái cấu trúc ba tổ công tác nhằm nâng cao hiệu quả triển khai. Trong đó, Tổ công tác triển khai Đề án 06 và cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng; Tổ công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đứng đầu; Tổ công tác cải cách hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách.

Bộ Công an được giao làm cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để triển khai nhiệm vụ, bảo đảm không làm tăng biên chế. Cơ quan này chịu trách nhiệm điều phối hoạt động, tổng hợp báo cáo, tham mưu kế hoạch và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Cùng ngày, tại Quyết định số 733/QĐ-TTg, Thủ tướng cũng thành lập Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo do Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long làm Tổ trưởng. Tổ Giúp việc có nhiệm vụ hỗ trợ theo dõi, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện các điểm nghẽn, vướng mắc để tham mưu giải pháp tháo gỡ, góp phần bảo đảm các chương trình, chiến lược được triển khai đồng bộ, hiệu quả.