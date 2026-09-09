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Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Thành Biên

Thành Biên

16:33 | 09/09/2026
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Đội tuyển LMHT Hàn Quốc sẽ lần lượt gặp Mỹ và Việt Nam trong hai trận giao hữu Bo5, qua đó hoàn thiện đội hình trước khi bước vào ASIAD 2026.
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Đội tuyển LMHT Hàn Quốc tổng duyệt đội hình trước ASIAD

Đội tuyển LMHT quốc gia Hàn Quốc sẽ có hai trận giao hữu với Mỹ và Việt Nam vào ngày 19 và 20/9, trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026. Đây được xem là những màn kiểm tra quan trọng cuối cùng của đội tuyển trước khi bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao châu Á.

Theo lịch thi đấu, Hàn Quốc chạm trán Mỹ vào ngày 19/9, sau đó gặp Việt Nam vào ngày 20/9. Cả hai trận đều áp dụng thể thức Bo5 và sử dụng phiên bản LMHT tương đồng với phiên bản thi đấu tại ASIAD 2026.

ĐTQG LMHT Hàn Quốc sẽ Việt Nam trong trận giao hữu. Ảnh: VIRESA.
ĐTQG LMHT Hàn Quốc sẽ Việt Nam trong trận giao hữu. Ảnh: VIRESA.

Việc thi đấu trên phiên bản gần với giải chính thức giúp các tuyển thủ kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật, phối hợp giữa các vị trí và xử lý tình huống trong loạt trận dài. Hàn Quốc cũng có thêm cơ sở để điều chỉnh đội hình trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Các trận đấu bắt đầu lúc 18h00 theo giờ Hàn Quốc, tương đương 16h00 tại Việt Nam. Địa điểm tổ chức là Busan Cinema Center, thay vì LoL Park ở Seoul như một số thông tin trước đó. Địa điểm này có sức chứa khoảng 2.400 khán giả và sẽ là sân khấu công khai cuối cùng của tuyển Hàn Quốc trước ASIAD.

Việt Nam có cơ hội thử sức ứng viên vô địch

Trận đấu với Hàn Quốc ngày 20/9 mang ý nghĩa đặc biệt với đội tuyển LMHT Việt Nam. Đây là cơ hội để các tuyển thủ đối đầu trực tiếp với tập thể được đánh giá rất cao trước khi bước vào ASIAD 2026.

Đội hình Hàn Quốc quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu gồm Zeus, Canyon, Faker, Zeka, Gumayusi và Keria. Trong số này, nhiều tuyển thủ từng góp mặt trong đội hình Hàn Quốc giành huy chương vàng LMHT tại ASIAD trước đây.

Với tuyển Việt Nam, một loạt trận Bo5 trước đối thủ đẳng cấp thế giới sẽ tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá khả năng thích ứng của đội hình. Kết quả cũng có thể cung cấp thêm dữ liệu về điểm mạnh, điểm yếu và phương án vận hành chiến thuật trước giải đấu lớn. Đây đồng thời là bài kiểm tra có giá trị về tâm lý thi đấu. Việc đối đầu với những tuyển thủ giàu kinh nghiệm như Faker hay Keria có thể giúp các thành viên Việt Nam tích lũy kinh nghiệm trước sức ép tại ASIAD.

Đội hình ĐTQG LMHT Hàn Quốc quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu. Ảnh: VIRESA.
Đội hình ĐTQG LMHT Hàn Quốc quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu. Ảnh: VIRESA.

Toàn bộ hai trận đấu giữa Hàn Quốc với Mỹ và Việt Nam sẽ được Disney+ phát sóng độc quyền. Người hâm mộ vì thế có thể theo dõi quá trình chuẩn bị của các đội tuyển ngay trước thềm ASIAD 2026.

Đáng chú ý, trận Việt Nam gặp Hàn Quốc diễn ra chỉ một ngày sau cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Mỹ. Lịch thi đấu liên tiếp sẽ giúp đội tuyển Hàn Quốc có thêm dữ liệu thực tế để hoàn thiện cách vận hành, trong khi Việt Nam có cơ hội quan sát màn trình diễn của đối thủ trước khi trực tiếp bước vào cuộc đối đầu.

Với tính chất Bo5 và phiên bản thi đấu tương đồng ASIAD, hai trận giao hữu được kỳ vọng mang đến phép thử sát thực tế cho các đội tuyển. Đặc biệt, cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ là cơ hội để đánh giá rõ hơn khoảng cách giữa hai nền LMHT trước ngày hội thể thao lớn nhất châu Á.

Đội tuyển LMHT Hàn Quốc Đội tuyển LMHT Việt Nam LMHT Giao hữu Esport ASIAD 2026

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Cập nhật: 09/09/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▲10K 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▲10K 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▲10K 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 09/09/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 09/09/2026 17:00
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Cập nhật: 09/09/2026 17:00

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