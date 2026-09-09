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Tỷ lệ du khách quay lại Việt Nam đứng thứ 3 châu Á

Anh Tuấn

Anh Tuấn

10:01 | 09/09/2026
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Đây là con số rất đáng tự hào đối với ngành du lịch nước nhà, con số vừa được nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda đưa ra.
Việt Nam ngày càng thu hút du khách Trung Quốc Du khách Việt tìm kiếm gì nhiều nhất trên Agoda? Lễ Quốc khánh 2026 du khách Việt đi đâu?

Đáng chú ý, việc Việt Nam tiếp tục lọt vào top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất có sự đóng góp không nhỏ của Đà Nẵng khi thành phố biển này tiếp tục tăng hai bậc so với năm ngoái, vươn lên vị trí thứ sáu châu Á khi có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất.

Một số điểm đến có sức hút đặc biệt khiến du khách muốn quay trở lại để khám phá những điểm tham quan mới, ghé thăm địa điểm yêu thích hay đơn giản là tìm lại cảm giác thân thuộc. Đó là những gì mà du khách chia sẻ sau khi quay trở lại điểm đến yêu thích của mình trong nửa đầu năm 2026.

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách Điểm đến thu hút Du khách Quay lại.
Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách Điểm đến thu hút Du khách Quay lại.

Thú vị là ở trong bảng xếp hạng các thành phố tại châu Á nửa đầu năm nay, Tokyo vươn lên dẫn đầu, vượt qua Bangkok, kế đến là Bali, sau có Seoul và Osaka. Đà Nẵng, Kuala Lumpur, Fukuoka, Đài Bắc và Johor Bahru lần lượt góp mặt trong top 10 thành phố có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất.

Tại Việt Nam, năm điểm đến có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất trong nửa đầu năm 2026 lần lượt là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Nội và đảo Phú Quốc. Hai thành phố lớn của Việt Nam đã cải thiện thứ hạng so với năm năm ngoái, với Hà Nội tăng hai bậc và Thành phố Hồ Chí Minh tăng một bậc. Sa Pa cũng ghi nhận bước tiến đáng chú ý khi tăng ba bậc so với năm ngoái. Sức hút ngày càng lớn của Sa Pa còn được phản ánh qua dữ liệu hoạt động trải nghiệm của Agoda, khi Sun World Fansipan Legend được ghi nhận là hoạt động trải nghiệm được đặt nhiều nhất trên nền tảng trong sáu tháng đầu năm 2026.

Trong khi đó, Đà Nẵng tăng hai hạng so với năm ngoái, chính thức góp mặt trong top 6 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Kết quả này cho thấy sức hút liên tục của thành phố biển miền Trung, từ những bãi biển tuyệt đẹp đến vị trí địa lý thuận lợi, dễ dàng di chuyển đến Phố cổ Hội An, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Đà Nẵng cũng sở hữu khu du lịch Sun World Ba Na Hills, điểm đến nổi tiếng trên đỉnh núi với biểu tượng Cầu Vàng, cảnh quan núi non hùng vĩ cùng nhiều trải nghiệm vui chơi giải trí đa dạng. Sự kết hợp của những điểm tham quan này giúp du khách luôn có lý do để quay trở lại Đà Nẵng sau mỗi lần du lịch Việt Nam.

“Việt Nam tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất phản ánh rõ nét cho sự phong phú và hấp dẫn trong các sản phẩm du lịch của Việt Nam. Từ nhịp sống sôi động của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến những bãi biển đẹp như tranh vẽ tại Đà Nẵng hay cảnh quan núi rừng hùng vĩ của Sa Pa, mỗi điểm đến đều cho du khách lý do mới để trở lại Việt Nam. Đặc biệt, việc Đà Nẵng vươn lên vị trí top 6 thành phố châu Á thu hút du khách trở lại là một tín hiệu đáng khích lệ, cho thấy sức hấp dẫn lâu dài của điểm đến này. Tại Agoda, chúng tôi rất vinh dự khi đồng hành cùng du khách trên hành trình khám phá lại những điểm đến yêu thích, đồng thời giúp mỗi chuyến đi tại Việt Nam trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn”. Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, chia sẻ.

Agoda hiện đang cung cấp hơn 6 triệu cơ sở lưu trú, hơn 130.000 chuyến bay, và 300.000 hoạt động giải trí trên toàn thế giới, tất cả được tích hợp trong một nền tảng đặt phòng liền mạch. Truy cập www.Agoda.com hoặc tải ứng dụng di động Agoda để khám phá những ưu đãi tốt nhất.

Agoda du khách quốc tế Việt Nam điểm đến lý tưởng tỷ lệ du khách quay trở lại

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Cập nhật: 09/09/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,850 ▼120K 14,450 ▼120K
Trang sức 99.99 13,860 ▼120K 14,460 ▼120K
Cập nhật: 09/09/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
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