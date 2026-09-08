Nhận định chứng khoán 08/9: VN-Index kiểm định vùng 1.800-1.820 điểm

Vùng 1.800-1.820 điểm trở thành phép thử gần nhất

VN-Index bước vào phiên 08/9 trong trạng thái kỹ thuật kém thuận lợi hơn sau cú đảo chiều mạnh ngày 07/9. Chỉ số không những thất bại tại vùng 1.860-1.880 điểm mà còn đóng cửa ở 1.821,64 điểm, sát đáy phiên, khiến vùng hỗ trợ 1.800-1.820 điểm được đưa vào kiểm định sớm hơn dự kiến.

Đây là vùng hỗ trợ đã được một số công ty chứng khoán lưu ý trước tuần giao dịch. Sau mức giảm 31,44 điểm, phản ứng của dòng tiền tại khu vực này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn. Nếu lực cung hạ nhiệt và các cổ phiếu vốn hóa lớn ổn định trở lại, VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Kịch bản cơ sở cho phiên 08/9 là chỉ số tiếp tục rung lắc trong nửa đầu phiên, với khu vực 1.800-1.820 điểm đóng vai trò vùng đỡ gần. Để giảm bớt áp lực ngắn hạn, VN-Index cần sớm lấy lại vùng 1.835-1.850 điểm và cải thiện độ rộng thị trường thay vì chỉ dựa vào một vài mã trụ.

Ngược lại, nếu VN-Index xuyên thủng 1.800 điểm trong bối cảnh thanh khoản tăng mạnh, rủi ro điều chỉnh sẽ lớn hơn. Khi đó, tín hiệu đáng lo không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở việc dòng tiền chuyển từ trạng thái thận trọng sang bán chủ động trên diện rộng.

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản quyết định nhịp hồi

Ngân hàng vẫn là nhóm cần quan sát đầu tiên trong phiên 08/9. Phiên trước, các cổ phiếu vốn hóa lớn như TCB, CTG, VPB, MBB và VCB đồng loạt giảm, khiến sức ép lên chỉ số tăng nhanh về cuối phiên.

Trong ngắn hạn, khả năng hồi phục của thị trường sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc nhóm ngân hàng có thu hẹp được đà giảm hay không. Các mã giữ được sức mạnh tương đối như SSB, LPB, HDB và ACB có thể tiếp tục được dòng tiền theo dõi, nhưng việc mua đuổi sau một phiên tăng ngược thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu VN-Index tiếp tục giảm.

Một yếu tố hỗ trợ về nền tảng là thanh khoản hệ thống ngân hàng đã có dấu hiệu bớt căng thẳng. Cuối tuần trước, lãi suất VND liên ngân hàng giảm ở nhiều kỳ hạn ngắn, trong khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 5.625 tỷ đồng qua thị trường mở. Dù vậy, yếu tố này chưa đủ để triệt tiêu ngay áp lực kỹ thuật trên cổ phiếu ngân hàng.

VIX, VCI, VND, SSI và SHS đều giảm trong phiên 07/9. Với đặc tính nhạy với thanh khoản và tâm lý, nhóm chứng khoán có thể tiếp tục có biên độ dao động lớn nếu VN-Index kiểm định 1.800 điểm.

Điểm cần theo dõi không chỉ là mức tăng giảm của các cổ phiếu này mà còn là giá trị khớp lệnh toàn thị trường. Phiên 07/9, giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ khoảng 13,6 nghìn tỷ đồng, thấp so với mức biến động hơn 30 điểm của VN-Index. Nếu thanh khoản tăng cùng một nhịp hồi, tín hiệu sẽ tích cực hơn so với trường hợp chỉ số hồi trong trạng thái giao dịch tiếp tục suy giảm.

Ngược lại, nếu thanh khoản tăng khi VIX, VCI, VND và SSI tiếp tục mất giá, điều đó có thể cho thấy áp lực bán đang lan sang nhóm cổ phiếu có hệ số nhạy cao với thị trường.

Bất động sản là nhóm chịu áp lực mạnh nhất trong phiên 07/9, đặc biệt do mức giảm của VIC cùng với VHM, DXG, VPI, CEO và PDR. Vì vậy, đây vẫn là nhóm có rủi ro biến động cao trong phiên 08/9.

Điểm tích cực là VRE và KDH vẫn giữ được sắc xanh, cho thấy dòng tiền không rút khỏi toàn bộ nhóm bất động sản. Nếu VN-Index ổn định quanh 1.800-1.820 điểm, dòng tiền có thể tiếp tục tìm đến những mã có nền giá chặt hơn hoặc ít chịu áp lực bán hơn.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của VIC đối với chỉ số vẫn rất lớn. Phiên 07/9, riêng VIC đã lấy đi gần 18 điểm của VN-Index. Do đó, diễn biến của VIC và VHM trong phiên 08/9 có thể quyết định đáng kể khả năng giữ vùng hỗ trợ của thị trường chung.

Dòng tiền phân hóa, khối ngoại tiếp tục là biến số

FPT giảm 0,55% trong phiên 07/9, mức giảm thấp hơn đáng kể so với VN-Index. Đây là tín hiệu cho thấy cổ phiếu công nghệ lớn vẫn giữ được trạng thái tương đối ổn định, dù chưa đủ để đóng vai trò dẫn dắt.

Ở nhóm phân phối thiết bị công nghệ, DGW tăng 4,37% và trở thành một trong những điểm sáng hiếm hoi của thị trường. Tuy nhiên, sau một phiên tăng mạnh ngược xu hướng chung, rủi ro chốt lời ngắn hạn cần được tính đến nếu thị trường tiếp tục rung lắc.

Với nhóm điện tử viễn thông, dòng tiền có thể tiếp tục phân hóa theo kết quả kinh doanh và câu chuyện riêng của doanh nghiệp thay vì đi theo một xu hướng ngành thống nhất. Các doanh nghiệp hạ tầng số, viễn thông và dịch vụ công nghệ có nền tảng tăng trưởng vẫn là nhóm đáng theo dõi, nhưng tín hiệu giá cần được xác nhận cùng diễn biến chung của thị trường.

Bán lẻ bước vào phiên 08/9 với trạng thái yếu hơn sau khi FRT, PNJ và MWG cùng giảm. Nếu lực bán tiếp tục duy trì, nhóm này có thể còn chịu áp lực trong đầu phiên. Một nhịp hồi đáng tin cậy cần đi kèm việc các cổ phiếu đầu ngành thu hẹp đà giảm và thanh khoản không tăng theo chiều bán.

Nhóm logistics cho thấy sự phân hóa khi GMD, HAH và VSC giảm nhưng VTP tăng 1,75%. Trong phiên 08/9, những mã giữ được nền giá tốt và không chịu bán mạnh có thể tiếp tục thể hiện sức mạnh tương đối, nhưng khó tạo ảnh hưởng lớn lên chỉ số chung.

Điện là nhóm có trạng thái phòng thủ hơn khi POW và REE vẫn tăng nhẹ trong phiên thị trường giảm sâu. Nếu tâm lý thận trọng kéo dài, dòng tiền có thể tiếp tục tìm đến một số cổ phiếu tiện ích có biến động thấp hơn. Tuy nhiên, mức tăng phiên trước còn nhỏ nên chưa đủ để xác nhận một xu hướng mới của toàn ngành.

Y tế cũng có thể giữ vai trò tương tự. DHG đi ngang trong phiên 07/9, trong khi DVM giảm 2,04%. Với đặc điểm thanh khoản thấp hơn và ít nhạy với chỉ số, cổ phiếu dược có thể biến động độc lập hơn, nhưng nhà đầu tư vẫn cần chú ý rủi ro thanh khoản khi thị trường chung biến động mạnh.

Khối ngoại bán ròng xấp xỉ 459 tỷ đồng trên toàn thị trường ngày 07/9. Nếu xu hướng này tiếp diễn trong phiên 08/9, các cổ phiếu vốn hóa lớn nằm trong danh sách bị bán mạnh như VCB, CTG, VIC, SHB và DXG có thể tiếp tục chịu sức ép.

Mặt khác, FTSE Russell đã xác nhận nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ khi thị trường mở cửa ngày 21/9/2026. Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu được triển khai theo bốn giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tháng 9/2026 có tỷ trọng 10%.

Câu chuyện nâng hạng là động lực trung và dài hạn, nhưng giai đoạn trước ngày 21/9 có thể xuất hiện các giao dịch cơ cấu lớn giữa các quỹ mô phỏng chỉ số cận biên và các quỹ theo dõi chỉ số mới nổi. Vì vậy, dòng vốn ngoại có thể còn biến động và tạo nhiễu cho diễn biến ngắn hạn.

Trong phiên 08/9, tín hiệu cần ưu tiên theo dõi là khả năng giữ vùng 1.800-1.820 điểm, độ rộng thị trường và thanh khoản khớp lệnh. Nếu VN-Index giữ được hỗ trợ trong khi số mã giảm thu hẹp, thị trường có cơ hội hình thành nhịp hồi kỹ thuật. Ngược lại, mất 1.800 điểm với thanh khoản gia tăng sẽ là tín hiệu cho thấy nhịp điều chỉnh chưa kết thúc.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, việc hạn chế mua đuổi và ưu tiên quan sát phản ứng của thị trường tại vùng hỗ trợ có thể phù hợp hơn trong bối cảnh biến động tăng cao. Những cổ phiếu giữ giá tốt hơn thị trường có thể tiếp tục được chú ý, nhưng cần đi kèm kỷ luật quản trị rủi ro.