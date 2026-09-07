Sửa đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12, tăng ứng dụng AI

Ứng dụng AI cũng được định hướng triển khai có chọn lọc trong chương trình giáo dục phổ thông. Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định trong Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027, nhằm tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông.

Đồng bộ chương trình, sách giáo khoa theo yêu cầu mới

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục và sách giáo khoa nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục, đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học.

Trọng tâm là tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa và tăng cường các hoạt động thực hành, trải nghiệm. Các lĩnh vực STEM, ngoại ngữ, năng lực số, ứng dụng AI có chọn lọc, nghệ thuật và giáo dục thể chất được chú trọng hơn.

Trong đó, ngoại ngữ tiếp tục được xác định là một nội dung quan trọng. Ngành giáo dục đặt mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, tạo nền tảng để học sinh nâng cao khả năng hội nhập và tiếp cận tri thức quốc tế.

Phụ huynh, học sinh tìm mua sách giáo khoa tại Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, TP HCM, chiều 19/8. Ảnh: Thanh Tùng

Cùng với đổi mới chương trình, các cơ sở giáo dục được yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, tập trung vào năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Bộ cũng yêu cầu giảm các cuộc thi, phong trào mang tính hình thức, trùng lặp hoặc không trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, qua đó hạn chế áp lực không cần thiết đối với giáo viên và học sinh.

Bên cạnh những nhiệm vụ về chương trình và phương pháp giáo dục, ngành giáo dục sẽ tiếp tục ổn định bộ máy quản trị sau sắp xếp; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm và phòng, chống bạo lực học đường.

Tăng AI, năng lực số và tiếng Anh trong chương trình phổ thông

Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được thông qua năm 2018 và triển khai theo lộ trình cuốn chiếu từ năm 2020. Theo định hướng mới, chương trình học tiếp tục là trọng tâm của quá trình đổi mới, trong khi sách giáo khoa được xác định là một trong những nguồn học liệu phục vụ dạy và học.

Việc sửa đổi chương trình cũng tạo điều kiện để giáo viên chủ động hơn trong thiết kế bài dạy, phát huy tính sáng tạo và lựa chọn phương pháp phù hợp với học sinh, thay vì phụ thuộc cứng vào nội dung của một cuốn sách giáo khoa.

Từ năm học 2026-2027, cả nước sử dụng chung bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Tuy nhiên, việc này không làm thay đổi chủ trương coi chương trình giáo dục là trọng tâm và sách giáo khoa là học liệu hỗ trợ quá trình dạy học.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lần đầu sửa đổi chương trình để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp và bối cảnh các tỉnh, thành phố sau sáp nhập. Trên cơ sở đó, sách giáo khoa cũng được điều chỉnh, tập trung chủ yếu ở các môn Lịch sử và Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Đáng chú ý, từ tháng 12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu thí điểm tích hợp nội dung về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12. Đây là bước đi nhằm từng bước trang bị cho học sinh kiến thức và năng lực cần thiết để thích ứng với môi trường giáo dục, lao động và đời sống ngày càng gắn với công nghệ số.

Song song với AI, tiếng Anh cũng đang được đặt trong lộ trình đổi mới theo hướng tăng thời lượng và tính liên thông trong chương trình. Gần đây, Bộ lấy ý kiến về đề xuất tổ chức dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 với thời lượng 70 tiết từ năm học 2028-2029; lớp 2 sẽ triển khai sau một năm.

Định hướng này đồng thời đề xuất đưa Ngoại ngữ vào phần định hướng về nội dung giáo dục, chú trọng phát triển toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và bảo đảm tính liên thông từ giai đoạn giáo dục cơ bản đến giai đoạn định hướng nghề nghiệp.

Việc sửa đổi đồng bộ chương trình và sách giáo khoa lớp 1-12 vì vậy được đặt trong tổng thể đổi mới giáo dục, trong đó công nghệ, AI, năng lực số, STEM và ngoại ngữ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành năng lực cho học sinh.