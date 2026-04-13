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Diễn đàn 'Hiểu đúng AI - Làm chủ tương lai' mở hướng tiếp cận giáo dục trong kỷ nguyên số

Lê Giang

Lê Giang

08:49 | 13/04/2026
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Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa đọc Trường Nguyễn Siêu 2026, sáng 11/4, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đã tổ chức Diễn đàn “Hiểu đúng AI - Làm chủ tương lai”.
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Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia giáo dục, nhà quản lý và phụ huynh nhằm thảo luận về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong dạy và học.

Tại đây, các diễn giả đã gợi mở nhiều vấn đề quan trọng, tạo điều kiện để các bên cùng trao đổi, thảo luận về tác động của AI đối với giáo dục, cũng như cách thức giúp học sinh thích ứng với bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.

Diễn đàn Hiểu đúng AI – Làm chủ tương lai mở hướng tiếp cận giáo dục trong kỷ nguyên số
GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Trong tham luận " AI trong giáo dục Việt Nam”, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã mang tới góc nhìn tổng quan và cập nhật về xu hướng phát triển cũng như những tác động của AI đối với hệ thống giáo dục.

Ông nhấn mạnh rằng giáo dục đang bước vào thời đại “dư thừa lời giải”, khi AI có thể đưa ra câu trả lời gần như ngay lập tức. Vì vậy, việc đưa AI vào nhà trường không còn là lựa chọn, mà là bước chuẩn bị cần thiết để học sinh hiểu đúng về công nghệ, học tập theo hướng cá nhân hóa, phát triển tư duy sáng tạo và sẵn sàng cho lực lượng lao động tương lai.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu cốt lõi của giáo dục cần chuyển dịch sang phát triển tư duy bậc cao - bao gồm phân tích, tổng hợp, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Những năng lực này không tồn tại riêng lẻ mà được hình thành thông qua cách tiếp cận tích hợp, gắn với thực tiễn và liên ngành, đồng thời luôn giao thoa, bổ trợ lẫn nhau để giúp học sinh thích ứng với một thế giới nhiều biến động.

Từ góc độ Nhà trường, cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu cũng chia sẻ chủ đề “AI cùng con kiến tạo tương lai”, tập trung vào định hướng giáo dục và vai trò đồng hành của gia đình, nhà trường trong việc phát triển năng lực cho học sinh trong bối cảnh mới.

Theo cô, thay vì vì tiếp cận theo hướng kiểm soát hay cấm đoán, giáo dục được xác định là giải pháp cốt lõi nhằm giúp học sinh làm chủ công nghệ, chuyển từ “quản lý” sang “đồng hành”, từ tâm thế lo ngại AI sang sử dụng AI một cách thông minh và có trách nhiệm.

Đồng thời, cô cho rằng cần hình thành một hệ sinh thái toàn diện giữa Nhà trường - Học sinh - Cha mẹ học sinh. Trong đó, nhà trường tích hợp công nghệ vào các bộ môn, đồng thời xây dựng các chính sách phù hợp; gia đình giữ vai trò hướng dẫn, đồng hành; còn học sinh chủ động học tập và rèn luyện năng lực phản tư, để tự định nghĩa và tự sử dụng AI một cách có ý thức và trách nhiệm.

Diễn đàn Hiểu đúng AI – Làm chủ tương lai mở hướng tiếp cận giáo dục trong kỷ nguyên số
Quang cảnh diễn đàn.

Cách tiếp cận này gợi mở một sự tương đồng với triết lý “Vẫn biết tròn là khôn, nhưng nguyện lấy vuông làm mẫu” của Trường Nguyễn Siêu. Trong đó, “Tròn” có thể được hiểu là sự linh hoạt, tối ưu và khả năng xử lý logic, còn Vuông” đại diện cho những giá trị nền tảng của con người như chuẩn mực, đạo đức, lương tâm và trách nhiệm.

Sự kết hợp hài hòa trong triết lý “Vuông - Tròn” của Trường Nguyễn Siêu chính là nền tảng để học sinh vừa lHiểu đúng AI - Làm chủ tương lai”àm chủ công nghệ, vừa giữ vững giá trị đạo đức trong thời đại số.

Diễn đàn " Hiểu đúng AI - Làm chủ tương lai” là một trong những điểm nhấn của Ngày hội Văn hóa đọc Trường Nguyễn Siêu 2026, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và mở ra cách tiếp cận tri thức mới trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm sự kiện đã khơi dậy tinh thần học tập chủ động, sáng tạo và hướng tới phát triển toàn diện năng lực học sinh.

Trong thời gian tới, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động học thuật đa dạng, kết hợp giữa tri thức truyền thống và công nghệ hiện đại.

Qua đó, nhà trường hướng tới xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, giúp học sinh phát triển tư duy độc lập, năng lực học tập suốt đời và khả năng thích ứng trong kỷ nguyên số.

Hiểu đúng AI Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu giáo dục số Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu