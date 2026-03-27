Chuyển đổi số
Giáo dục số

Trường THCS Lê Lợi phường Hà Đông ứng dụng công nghệ đổi mới đào tạo

Phước Hà

09:48 | 27/03/2026
Ngày 25/3, Trường THCS Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội) tổ chức Ngày hội chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và AI/STEM - Đột phá nâng cao chất lượng giáo dục”, kết hợp hội thi STEM - AI - Robotics “Giáo dục - Hội nhập và phát triển”.
Tổng kết Ngày hội tiếng Anh STEM Robotics: Hà Nội mở rộng mô hình Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo IKMC 2026 mở rộng giải thưởng

Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ cùng hơn 1.200 học sinh, giáo viên và phụ huynh.

TS. Lê Minh Nguyệt, Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi phát biểu khai mạc Ngày hội. Ảnh: BTC

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, giáo dục được xác định là lĩnh vực tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trường THCS Lê Lợi đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị và giảng dạy; tích hợp STEM, AI vào chương trình học; phát triển các câu lạc bộ công nghệ; tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, từ lễ khai mạc trang trọng đến các phần trình diễn, trải nghiệm công nghệ. Điểm nhấn là nghi thức phát động “Hành trình công nghệ 4.0”, thể hiện quyết tâm của nhà trường trong việc đưa chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực nâng cao chất lượng giáo dục.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc “Hành trình công nghệ 4.0”. Ảnh: BTC

Đặc biệt, hội thi STEM - AI - Robotics được tổ chức với 14 sân thi đấu, gồm các nội dung: robot năng lượng xanh, lập trình AI, robot bóng đá, robot bóng rổ, robot thu gom rác… Các phần thi thu hút sự tham gia hào hứng của học sinh, giúp các em phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Tham gia hội thi, học sinh được trực tiếp lắp ráp, lập trình robot, tiếp cận các công nghệ như nhận diện hình ảnh và xử lý dữ liệu. Em Vũ Đức Minh (lớp 6A5) chia sẻ, thông qua hoạt động, học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được trải nghiệm, sáng tạo và nâng cao kỹ năng làm việc nhóm.

Theo thầy Trần Thoan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ STEM nhà trường, ngày hội không chỉ là dịp đánh giá năng lực học sinh mà còn tạo cơ hội để giáo viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy trong bối cảnh chuyển đổi số.

Học sinh tham gia thi Lập trình AI. Ảnh: BTC

TS Lê Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi cho biết, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đã trở thành yêu cầu tất yếu của giáo dục hiện đại. Nhà trường xác định đổi mới không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình chuyển đổi toàn diện từ tư duy quản lý đến phương pháp dạy học.

Thời gian qua, nhà trường đã triển khai hệ thống dữ liệu số tập trung, xây dựng mô hình lớp học thông minh và phát triển chương trình STEAM - AI - Robotics tích hợp, giúp học sinh phát triển năng lực số, tư duy khoa học và khả năng sáng tạo.

Ngày hội STEM - AI - Robotics không chỉ tạo sân chơi trí tuệ bổ ích mà còn góp phần khẳng định hiệu quả chuyển đổi số trong dạy học tại Trường THCS Lê Lợi, hướng tới mục tiêu đào tạo thế hệ học sinh năng động, sáng tạo, sẵn sàng hội nhập trong thời đại số.

Tổng kết Ngày hội tiếng Anh STEM Robotics: Hà Nội mở rộng mô hình

Tổng kết Ngày hội tiếng Anh STEM Robotics: Hà Nội mở rộng mô hình

Kenan Foundation Asia tổng kết 5 năm thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam

Kenan Foundation Asia tổng kết 5 năm thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam

Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt - Hàn qua chương trình study tour cho sinh viên

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt - Hàn qua chương trình study tour cho sinh viên

Chuyển đổi số
Sự phối hợp giữa Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM trong tổ chức study tour tại Hàn Quốc đã góp phần thúc đẩy liên kết đào tạo và giao lưu học thuật giữa hai quốc gia.
Bảo hiểm UIC tiếp tục đồng hành cùng Phil English

Bảo hiểm UIC tiếp tục đồng hành cùng Phil English

Chuyển đổi số
Đáng chú ý, sự kiện "Tuần lễ vàng du học Philippines 2026" do Phil English đã tổ với sự đồng hành của Bảo hiểm UIC.
Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo IKMC 2026 mở rộng giải thưởng

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo IKMC 2026 mở rộng giải thưởng

Giáo dục số
Năm 2026, Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo bổ sung thêm các hạng mục Top 40% và Top 50%, giúp nhiều học sinh có cơ hội được ghi nhận và khuyến khích phát triển năng lực Toán học.
FPT khởi công tổ hợp giáo dục quy mô lớn tại Hải Phòng

FPT khởi công tổ hợp giáo dục quy mô lớn tại Hải Phòng

Giáo dục số
Đây là tổ hợp đào tạo phổ thông liên cấp, cao đẳng thực hành và đại học với quy mô 5.800 học sinh, sinh viên, giúp FPT mở rộng hoạt động đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các địa bàn chiến lược ở các đô thị lớn khu vực miền Bắc.
Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Giáo dục số
Năm học 2025-2026, Violympic đã ghi nhận hơn 1 triệu học sinh tham gia và gần 6 triệu lượt thi trên hệ thống. Sau khi vượt qua các vòng Sơ loại, cấp Trường, cấp Cụm trường và cấp Tỉnh/Thành phố, gần 150.000 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức ghi danh vào vòng Quốc gia từ sáng nay, 21/3/2026. .
