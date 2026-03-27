Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ cùng hơn 1.200 học sinh, giáo viên và phụ huynh.

TS. Lê Minh Nguyệt, Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi phát biểu khai mạc Ngày hội. Ảnh: BTC

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, giáo dục được xác định là lĩnh vực tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trường THCS Lê Lợi đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị và giảng dạy; tích hợp STEM, AI vào chương trình học; phát triển các câu lạc bộ công nghệ; tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, từ lễ khai mạc trang trọng đến các phần trình diễn, trải nghiệm công nghệ. Điểm nhấn là nghi thức phát động “Hành trình công nghệ 4.0”, thể hiện quyết tâm của nhà trường trong việc đưa chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực nâng cao chất lượng giáo dục.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc “Hành trình công nghệ 4.0”. Ảnh: BTC

Đặc biệt, hội thi STEM - AI - Robotics được tổ chức với 14 sân thi đấu, gồm các nội dung: robot năng lượng xanh, lập trình AI, robot bóng đá, robot bóng rổ, robot thu gom rác… Các phần thi thu hút sự tham gia hào hứng của học sinh, giúp các em phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Tham gia hội thi, học sinh được trực tiếp lắp ráp, lập trình robot, tiếp cận các công nghệ như nhận diện hình ảnh và xử lý dữ liệu. Em Vũ Đức Minh (lớp 6A5) chia sẻ, thông qua hoạt động, học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được trải nghiệm, sáng tạo và nâng cao kỹ năng làm việc nhóm.

Theo thầy Trần Thoan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ STEM nhà trường, ngày hội không chỉ là dịp đánh giá năng lực học sinh mà còn tạo cơ hội để giáo viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy trong bối cảnh chuyển đổi số.

Học sinh tham gia thi Lập trình AI. Ảnh: BTC

TS Lê Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi cho biết, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đã trở thành yêu cầu tất yếu của giáo dục hiện đại. Nhà trường xác định đổi mới không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình chuyển đổi toàn diện từ tư duy quản lý đến phương pháp dạy học.

Thời gian qua, nhà trường đã triển khai hệ thống dữ liệu số tập trung, xây dựng mô hình lớp học thông minh và phát triển chương trình STEAM - AI - Robotics tích hợp, giúp học sinh phát triển năng lực số, tư duy khoa học và khả năng sáng tạo.

Ngày hội STEM - AI - Robotics không chỉ tạo sân chơi trí tuệ bổ ích mà còn góp phần khẳng định hiệu quả chuyển đổi số trong dạy học tại Trường THCS Lê Lợi, hướng tới mục tiêu đào tạo thế hệ học sinh năng động, sáng tạo, sẵn sàng hội nhập trong thời đại số.