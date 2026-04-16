Định hình lộ trình phát triển nghề nghiệp cho giáo viên Việt Nam

Đây được xem là bước đi quan trọng trong bối cảnh ngành Giáo dục đang đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đặc biệt là triển khai Kế hoạch số 171/KH-BGDĐT ngày 21/2/2025 về đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Kế hoạch này đặt ra quy mô triển khai lớn, bao phủ khoảng 50.000 cơ sở giáo dục, gần 30 triệu học sinh, sinh viên và khoảng 1 triệu giáo viên trên cả nước. Điều này đòi hỏi đội ngũ nhà giáo không chỉ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp hiện hành mà còn phải liên tục nâng cao năng lực để thích ứng với yêu cầu mới.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng VNIES, nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo viên trong việc hiện thực hóa các mục tiêu đổi mới giáo dục. Theo giáo sư, Khung phát triển chuyên môn được xây dựng như một “bản đồ năng lực”, giúp giáo viên tự đánh giá, xác định vị trí nghề nghiệp và chủ động xây dựng lộ trình học tập phù hợp. Khung được định hướng theo mô hình mở, có khả năng cập nhật thường xuyên, không chỉ hỗ trợ các cơ sở đào tạo thiết kế chương trình bồi dưỡng mà còn khuyến khích tinh thần tự học, tự phát triển của mỗi giáo viên.

GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng VNIES phát biểu khai mạc

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện hệ thống chuẩn nghề nghiệp giáo viên từ bậc mầm non đến đại học, tạo nền tảng pháp lý cho việc đánh giá năng lực đội ngũ. Tuy nhiên, các chuẩn này chủ yếu là ngưỡng yêu cầu tối thiểu. Việc xây dựng Khung phát triển chuyên môn sẽ góp phần định hướng lộ trình bồi dưỡng liên tục, khắc phục tình trạng tập huấn rời rạc trước đây và hướng tới phát triển năng lực bền vững.

Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Vũ Minh Đức đưa ra ý kiến tại buổi tham vấn

Đại diện Hội đồng Anh, ông Davide Guarini Gilmartin, trình bày tiến độ xây dựng khung và định hướng nghiên cứu trong thời gian tới. Theo đó, khung được thiết kế như một hệ thống linh hoạt, cho phép cập nhật thường xuyên để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đồng thời hỗ trợ giáo viên phát triển năng lực một cách liên tục và phù hợp với thực tiễn giảng dạy.

Đại diện Hội đồng Anh, ông Davide Guarini Gilmartin, trình bày tại buổi tham vấn

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, ông Alan Pulverness, chuyên gia TransformELT, cho rằng phát triển chuyên môn cần được nhìn nhận như một quá trình xuyên suốt, thay vì những hoạt động ngắn hạn, rời rạc. Các mô hình hiệu quả trên thế giới thường xây dựng lộ trình rõ ràng theo từng giai đoạn nghề nghiệp, từ giáo viên mới vào nghề đến những người giữ vai trò dẫn dắt chuyên môn.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của tư duy phản tư trong giảng dạy, khi giáo viên thường xuyên tự đánh giá bài học để nhận diện khoảng trống năng lực và điều chỉnh phương pháp. Bên cạnh đó, việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ, tích hợp công nghệ số và kết nối cộng đồng nghề nghiệp được xem là yếu tố quan trọng giúp duy trì động lực học tập lâu dài.

Chuyên gia TransformELT, ông Alan Pulverness, chia sẻ tại buổi tham vấn

Theo ông Đỗ Đức Lân và bà Trần Thị Hương Giang, đại diện Trung tâm Hợp tác phát triển (VNIES), Khung phát triển chuyên môn được xây dựng dựa trên khảo sát diện rộng về nhu cầu thực tiễn của giáo viên trên toàn quốc.

Kết quả cho thấy giáo viên mong muốn có một lộ trình rõ ràng về nội dung học tập, phương thức tiếp cận và nguồn học liệu. Trong đó, các năng lực được quan tâm nhiều gồm kỹ năng số và phương pháp dạy học hiện đại. Khung hướng tới chuyển đổi từ mô hình bồi dưỡng thụ động sang chủ động, giúp giáo viên tự theo dõi tiến trình phát triển và duy trì động lực trong suốt sự nghiệp.

Buổi tham vấn thu hút sự tham gia và đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và cơ sở đào tạo. Các ý kiến đều kỳ vọng Khung phát triển chuyên môn sẽ trở thành công cụ thiết thực, đồng hành cùng giáo viên trong việc nâng cao năng lực, thích ứng với yêu cầu của kỷ nguyên số, đồng thời góp phần quan trọng vào việc triển khai thành công Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục Việt Nam.