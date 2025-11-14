Bộ GD&ĐT gặp mặt 80 gương giáo viên chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2025

Tham dự chương trình gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Trịnh Văn Hào – Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long; cùng đại diện lãnh đạo các Cụ, Vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long và 80 thầy, cô giáo được tuyên dương.

Anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

Sau 10 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 576 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên mọi miền tổ quốc. Đó là các thầy cô giáo đang ngày đêm “bám bản” dạy học tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các thầy cô đang giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi; các thầy giáo là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh; các thầy cô giáo dục đặc biệt dạy các em học sinh khuyết tật; các thầy cô là người dân tộc thiểu số đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Các thầy, cô giáo tuyên dương tại chương trình được lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, động viên và tặng quà; được tham gia các hoạt động tham quan,… Bên cạnh đó, mỗi thầy giáo, cô giáo tham gia chương trình được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng ban, bộ, ngành và dư luận xã hội ghị nhận và đánh giá cao…

Các giáo viên, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tiêu biểu tham dự chương trình.

Năm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025. Thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã), năm nay chương trình sẽ tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc đang trực tiếp giảng dạy tại các cấp trong hệ thống giáo dục phổ thông tại 248 xã, phường, đặc khu có biên giới đất liền và các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng làm công tác xóa mù chữ nơi địa bàn đóng quân.

Sau hơn 02 tháng triển khai kể từ ngày 30/7/2025, Ban tổ chức Chương trình đã nhận được 263 hồ sơ các gương thầy cô giáo từ 22 tỉnh, thành phố và Bộ đội Biên phòng. Ngày 15/10/2025, Hội đồng xét chọn đã họp và thống nhất danh sách 80 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc về dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 tại Thủ đô Hà Nội, trong đó: có 36 giáo viên, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng là người dân tộc thiểu số. Giáo viên lớn tuổi nhất: Cô giáo Trần Thị Thao (sinh năm 1969), công tác tại Trường PTDTBT Tiểu học Dào San, xã Dào San, Tỉnh Lai Châu (thời gian công tác 23 năm). Giáo viên trẻ tuổi nhất: Cô giáo Vương Thị Tươi (sinh năm 1997), công tác tại Trường PTDTBTTH Bản Díu, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang (thời gian công tác 5 năm).

Cũng theo anh Nguyễn Kim Quy chương trình đã thực sự trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho không chỉ các nhà giáo hiện tại mà còn cho những thế hệ nhà giáo tương lai. Với những giá trị tinh thần và sự động viên từ xã hội, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tạo ra một động lực lớn, khuyến khích những sinh viên sư phạm, những người trẻ yêu thích ngành giáo dục thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình. Các tấm gương của thầy cô được vinh danh là hình ảnh mẫu mực, truyền cảm hứng để các thế hệ nối tiếp không ngừng phấn đấu, vượt qua thử thách, nối tiếp truyền thống “người đưa đò” của dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân phát biểu tại sự kiện.

Tại chương trình gặp mặt, các thầy, cô giáo và các nhà giáo trẻ đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình giảng dạy; những động lực giúp các thầy cô tận tâm, cống hiến với nghề và những mong muốn, nguyện vọng về chế độ chính sách cho những giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Các thầy, cô giáo cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, giảng dạy, hỗ trợ học sinh trong cuộc sống, học tập. Các thầy cô đều đau đáu nỗi niềm, mong mỏi lớn nhất là làm được điều gì đó cho học trò của mình, để các con yên tâm học tập, có môi trường giáo dục hạnh phúc, có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn.

Sau khi nghe những chia sẻ của các thầy, cô giáo được tuyên dương năm nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cống hiến của các thầy cô giáo trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Đồng thời rất ấn tượng với chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

“Chương trình đã tổ chức nhằm vinh danh các giáo viên đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới; các giáo viên đang công tác tại những trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân”, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, chương trình không chỉ đúng với nhiệm vụ, trách nhiệm của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam mà còn có ý nghĩa lớn lao đối với lực lượng cán bộ, giáo viên trên tất cả các địa bàn. “Nhiệm vụ giáo dục ở vùng sâu, vùng xa và những trường chuyên biệt còn nhiều thử thách, thiếu thốn, bất cập nên cần hơn hết những nhà giáo tiên phong, lĩnh xướng nhận nhiệm vụ đó”, Thứ trưởng Lê Quân nói.

Thứ trưởng Lê Quân cho biết, hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ về phát triển hệ thống trường nội trú ở khu vực biên giới. Theo nhu cầu thực tế, Bộ sẽ rà soát từng bước mở rộng mạng lưới trường lớp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bộ cũng đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân và Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm tặng Bằng khen cho các thầy cô giáo

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, những vấn đề liên quan đến đội ngũ giáo viên, kinh phí hoạt động và chính sách bán trú, nội trú cho học sinh vùng khó khăn cũng đang được nghiên cứu đồng bộ. Về lâu dài, hệ thống trường nội trú khu vực biên giới sẽ đóng vai trò quan trọng trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, phát triển nhân lực chất lượng, định hướng nghề nghiệp, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, đồng thời tạo nguồn cán bộ cho địa phương, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

Tại chương trình, Thứ trưởng Lê Quân đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 80 thầy cô giáo tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025, được tổ chức trong 2 ngày 13 và 14/11/2025 tại Hà Nội, với các nội dung chính: Các thầy, cô thăm Lăng Bác, khu di tích Phủ Chủ tịch và tham quan Khu Di tích Văn Miếu, Quốc Tử Giám; Tham dự chương trình Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt động viên đoàn đại biểu các giáo viên tiêu biểu tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025; gặp mặt, giao lưu với Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam…

Lễ tuyên dương các giáo viên tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025, sẽ diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (số 3 Phường Chùa Láng, Hà Nội) vào tối 14/11.

Đại diện đơn vị đồng hành, ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long chia sẻ: “Thiên Long nối tiếp hành trình phụng sự học tập của 3 thế hệ người Việt, khẳng định tâm huyết đồng hành cùng giáo dục Việt Nam, hướng tới một hành trình học hỏi trọn vẹn và hạnh phúc suốt đời. Thiên Long xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng hàng triệu trái tim Việt đã luôn đồng hành, chung tay tạo nên một chương trình đầy ý nghĩa và nhân văn - lan tỏa tinh thần tri ân, tiếp thêm động lực cho những người thầy vẫn ngày ngày cống hiến thầm lặng trên khắp mọi miền Tổ quốc”.