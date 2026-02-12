Hạ viện Mỹ bác bỏ thuế quan của ông Trump với Canada

Hạ viện đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới TT Trump về vấn đề thuế quan, mặc dù tổng thống có khả năng sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật chống thuế quan nào được trình lên ông. Ảnh: Getty.

Hạ viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết bác bỏ thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên Canada, với tỷ lệ 219-211.

Nghị quyết do Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, đảng Dân chủ bang New York, đề xuất được thông qua với tỷ lệ sít sao 219-211. Đáng chú ý, một số nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong khi chỉ có một nghị sĩ Dân chủ là ông Jared Golden của bang Maine bỏ phiếu chống.

Áp lực từ Nhà Trắng và cảnh báo “hậu quả nghiêm trọng”

Trong lúc cuộc bỏ phiếu diễn ra, ông Trump công khai gây sức ép lên các nghị sĩ cùng đảng.

“Bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào bỏ phiếu chống lại thuế quan sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng khi đến thời điểm bầu cử”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông khẳng định thuế quan mang lại “an ninh kinh tế và quốc gia” và không đảng viên Cộng hòa nào nên “phá hủy đặc quyền này”.

Tuy nhiên, cảnh báo này không đủ để giữ vững sự đồng thuận trong nội bộ đảng.

Dân biểu Don Bacon, đảng Cộng hòa bang Nebraska, người đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết và dự kiến nghỉ hưu khi kết thúc nhiệm kỳ, cho biết Nhà Trắng đã cố gắng thuyết phục ông đổi ý.

“Tôi bỏ phiếu theo nguyên tắc. Họ đưa ra ưu đãi cho Nebraska, nhưng tôi hỏi: còn 49 tiểu bang khác thì sao?”, ông nói.

Trước đó một ngày, các nghị sĩ Thomas Massie, Kevin Kiley và Don Bacon đã cùng toàn bộ phe Dân chủ bác bỏ một quy định nhằm ngăn Hạ viện thách thức thuế quan của ông Trump cho đến ngày 31/7.

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Phe Dân chủ: “Đã đến lúc chấm dứt thuế quan gây tốn kém”

Khi nghị quyết được thông qua, các nghị sĩ Dân chủ đã vỡ òa trong tiếng reo hò.

Ông Gregory Meeks cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Johnson “nhường quyền lực theo Điều I của Quốc hội cho Donald Trump”, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa công khai lập trường.

Tại Thượng viện, lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer cũng lên tiếng ủng hộ.

“Thuế quan đang đẩy giá cả tăng cao từ thực phẩm đến hóa đơn năng lượng. Đã đến lúc mang lại sự cứu trợ cho người dân Mỹ”, ông Schumer nói.

Với thế đa số sít sao của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, Chủ tịch Johnson gần như không có dư địa sai sót. Nếu toàn bộ phe Dân chủ có mặt và bỏ phiếu đồng thuận, ông chỉ có thể mất tối đa một phiếu Cộng hòa.

Dự luật hiện được chuyển sang Thượng viện, nơi từng thông qua các nghị quyết tương tự trong quá khứ. Tuy nhiên, ngay cả khi được Thượng viện chấp thuận, Tổng thống Trump vẫn có thể phủ quyết.

Ông Johnson gọi động thái của Hạ viện là “một sai lầm lớn”, cho rằng Quốc hội không nên hạn chế quyền lực tổng thống trong bối cảnh ông Trump đang đàm phán các thỏa thuận thương mại toàn cầu.

Dù khả năng thay đổi chính sách là không cao, cuộc bỏ phiếu lần này cho thấy sự rạn nứt ngày càng rõ ràng trong nội bộ đảng Cộng hòa giữa lòng trung thành chính trị và áp lực kinh tế từ cử tri.