Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử

Hạ viện đã thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ dài nhất trong lịch sử. Ảnh minh họa: Getty.

Tối 12/11 (giờ địa phương), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn, mở đường chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài nhất trong lịch sử nước này. Dự luật hiện đã được chuyển tới bàn làm việc của Tổng thống Donald Trump, người dự kiến sẽ ký ban hành vào lúc 9h45 tối tại Phòng Bầu dục.

“Các bạn của tôi, chúng ta hãy hoàn thành việc này,” Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (đảng Cộng hòa - bang Louisiana) kêu gọi trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

Kết quả cuối cùng cho thấy dự luật được thông qua với 222 phiếu thuận và 209 phiếu chống. Hai nghị sĩ Cộng hòa là Thomas Massie (Kentucky) và Greg Steube (Florida) đã bỏ phiếu phản đối, trong khi tất cả trừ sáu nghị sĩ Dân chủ đều bỏ phiếu chống.

Tình trạng đóng cửa chính phủ bắt đầu từ ngày 1/10, sau khi Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát từ chối thông qua biện pháp tài trợ không bao gồm việc gia hạn tín dụng thuế nâng cao dành cho các chương trình bảo hiểm y tế thuộc Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA), ảnh hưởng tới hơn 20 triệu người Mỹ.

Hai ngày trước, Thượng viện đã thông qua cùng dự luật sau khi phe Cộng hòa hiện chiếm đa số đã đạt được thỏa thuận lưỡng đảng với tám thượng nghị sĩ Dân chủ, nhằm chấm dứt thế bế tắc kéo dài.

Theo thỏa thuận, phe Cộng hòa đồng ý để Thượng viện tiến hành bỏ phiếu vào tháng 12 về đề xuất của phe Dân chủ nhằm gia hạn các khoản trợ cấp y tế bổ sung sắp hết hạn. Nếu không có các khoản tín dụng này, hàng triệu người Mỹ có thể chứng kiến phí bảo hiểm Obamacare tăng mạnh, thậm chí mất khả năng chi trả.

Gói tài trợ mới cũng bao gồm các điều khoản đảm bảo tất cả nhân viên liên bang được hoàn trả lương đầy đủ, đảo ngược các đợt sa thải trong thời gian chính phủ tạm ngừng hoạt động. Ngoài ra, dự luật còn cấp ngân sách cho chương trình SNAP nhằm cung cấp hỗ trợ thực phẩm cho 42 triệu người dân Mỹ thông qua tem phiếu.

Nội dung thỏa thuận cũng quy định việc thiết lập quy trình ngân sách lưỡng đảng, ngăn Nhà Trắng lạm dụng các nghị quyết tạm thời (CR) để duy trì hoạt động của chính phủ, một biện pháp vốn đã được sử dụng nhiều lần trong quá khứ.

Thỏa thuận đạt được sau nhiều ngày nước Mỹ chứng kiến tình trạng gián đoạn giao thông hàng không do nhân viên kiểm soát không lưu nghỉ việc, cùng hàng loạt cơ quan liên bang đình trệ. Chính quyền Trump trước đó từng đề xuất cắt giảm hoặc chỉ tài trợ một phần cho chương trình tem phiếu, khiến hàng triệu người lo ngại về an sinh.

Phát biểu tại Hạ viện, Dân biểu Rosa DeLauro (đảng Dân chủ - Connecticut) cảnh báo rằng việc thiếu trợ cấp ACA có thể khiến phí bảo hiểm “tăng gấp đôi hoặc gấp ba”, và “hơn 2 triệu người Mỹ có thể mất bảo hiểm y tế vào năm tới vì chi phí quá cao”.

Trong khi đó, Lãnh đạo đa số Hạ viện Steve Scalise (đảng Cộng hòa - Louisiana) chỉ trích phe Dân chủ “đã để người dân Mỹ chịu đựng nỗi đau không cần thiết trong suốt 42 ngày”. Ông cáo buộc đối phương “đạo đức giả khi ưu tiên chi 200 tỷ USD cho y tế cho người nhập cư bất hợp pháp, nhưng lại muốn cắt 50 tỷ USD khỏi Quỹ chăm sóc sức khỏe nông thôn”.