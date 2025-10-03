Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm dù Chính phủ Mỹ đóng cửa

Thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương chủ yếu tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Ảnh minh họa: Getty.

Thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương gây khá nhiều chú ý khi tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,11%, dẫn đầu là cổ phiếu Hitachi tăng gần 8% sau khi công bố hợp tác cùng OpenAI để phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu toàn cầu.

Chỉ số Topix cũng tăng 1,01%. Dữ liệu mới cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản tháng 8 đạt 2,6%, cao hơn dự báo 2,4% và mức 2,3% của tháng trước. Trong khi đó, chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global Japan tăng lên 53,3, nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ bù đắp sự sụt giảm trong xuất khẩu.

Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,27%. Ngược lại, Hồng Kông chứng kiến chỉ số Hang Seng giảm 0,47% và chỉ số công nghệ Hang Seng mất 1,21%. Thị trường Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ.

Trên Phố Wall, cả ba chỉ số lớn đều đạt mức cao kỷ lục. Chỉ số S&P 500 nhích 0,06%, Dow Jones tăng gần 0,2% (tương đương 78 điểm), còn Nasdaq Composite tăng khoảng 0,4% nhờ lực kéo từ Nvidia – cổ phiếu của hãng sản xuất chip này tăng 0,9% lên mức cao nhất mọi thời đại. Intel và AMD cũng ghi nhận mức tăng hơn 3%.

Việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa đã buộc Bộ Lao động hoãn công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9. Điều này làm giảm nguồn dữ liệu mà Cục Dự trữ Liên bang có thể tham khảo trước quyết định lãi suất tháng 10, nhưng đồng thời cũng giúp thị trường chứng khoán tạm thời tránh khỏi áp lực từ các dữ liệu kinh tế bất lợi.