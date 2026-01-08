Công bố 29 hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương

Ngày 5/01/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 230-KL/TW, thống nhất danh sách 29 hội quần chúng ở Trung ương thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Báo Nhân dân

Hai tổ chức đặc thù do Thủ tướng giao nhiệm vụ

Trước đó, tại phiên họp ngày 28/11/2025, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể Trung ương trình bày hai đề án quan trọng. Một là đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng. Hai là đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Danh sách 29 hội bao gồm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng 26 hội chuyên ngành khác. Các hội này hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ khoa học, văn hóa, nghệ thuật đến xã hội, nhân đạo.

Kết luận nêu rõ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là hai tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Hai tổ chức này không có chức năng quản lý nhà nước. Thủ tướng Chính phủ sẽ giao nhiệm vụ cho hai đơn vị theo đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hội dựa trên nhiệm vụ cụ thể. Cơ chế này giúp các hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí mà không vì mục tiêu lợi nhuận.

Phải hoàn thành sắp xếp trong quý II năm 2026

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương lãnh đạo việc rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các hội. Các tổ chức pháp nhân trực thuộc chỉ giữ lại những đơn vị có chức năng phù hợp, cần thiết và hoạt động hiệu quả theo đúng tôn chỉ, mục đích.

Các hội phải giải quyết xong vấn đề nhà đất, tài chính, tài sản trong thời hạn đến hết quý II năm 2026. Việc sắp xếp phải bảo đảm thực hiện tốt chủ trương của Đảng về công tác vận động quần chúng, tập hợp các giai tầng xã hội vì phát triển đất nước.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham mưu Bộ Chính trị tổng kết Chỉ thị 17-CT/TW ngày 28/8/2012 về tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

Sắp xếp báo chí trình sau Đại hội 14

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện đề án sắp xếp, tinh gọn báo chí của các hội phù hợp với mô hình tổ chức mới. Đề án này sẽ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau Đại hội 14 của Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương phải sửa đổi, bổ sung quy định về độ tuổi phù hợp của cán bộ giữ chức danh chủ tịch hội quần chúng. Đảng ủy Chính phủ rà soát, ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng đồng bộ với việc sắp xếp. Thời hạn hoàn thành là quý II năm 2026.

Các cấp ủy địa phương căn cứ nhu cầu, đặc điểm, tình hình thực tế để quyết định danh sách hội quần chúng trên địa bàn. Trong đó ưu tiên các hội thuộc danh sách 29 hội ở Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện Kết luận 230 bảo đảm yêu cầu và tiến độ.