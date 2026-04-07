Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI thực hiện quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ với ông Lê Minh Hưng theo đề cử của Chủ tịch nước.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ được Quốc hội biểu quyết thông qua bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 495/495 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết (bằng 100% đại biểu có mặt, bằng 99% tổng số đại biểu Quốc hội) đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: P.Thắng

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng trở thành người kế nhiệm của ông Phạm Minh Chính.

Ngay sau khi được bầu, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, sinh năm 1970, quê tỉnh Hà Tĩnh; có trình độ Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa (XIII, XIV); Ủy viên Ban Bí thư 2 khóa (XIII, XIV); Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XII, XIII, XIV); đại biểu Quốc hội 2 khóa (XV, XVI).

Xuất phát điểm là một chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Minh Hưng lần lượt giữ nhiều vị trí quan trọng ở cơ quan này như Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế; Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Năm 2010, ông Lê Minh Hưng giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hơn 1 năm sau, ông Lê Minh Hưng làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tháng 11/2014, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và gần 2 năm sau đó, ông tiếp tục quay về Ngân hàng Nhà nước giữ chức Thống đốc.

Sau gần một nhiệm kỳ trên cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Vào tháng 5/2024, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và giữ cương vị đó cho đến nay.